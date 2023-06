Nem minden a Balaton: ismeretlen, csodás helyek csalogatnak fillérekért ezeken a vízitúrákon

Beköszöntött néhány napja a kánikulai nyár, ilyenkor pedig mindenkit a vízpart csábít. De nem csak a Balatonnál üdülhetünk fel, az ország keleti csücske is tartogat meglepetéseket. Itt is vízre szállhatunk, hogy a hűvösebb vizű Tiszán vagy akár a vadregényes Tisza-tavon csónakázzunk egyet, közben néhányszor megmártózva a hűs habokban. Ráadásul természeti és kulturális látnivalókban is bőven lesz részünk egy ilyen vízitúra során. Külön öröm, hogy itt a pénztárcánkat sem kell olyan tágra nyitni, mint a Balatonnál eltöltött pár nap során, az idei viszonyokhoz képest szinte fillérekért élvezhetjük a víz közelségét és a nyaralást.

Evezés a vadregényes Tisza-tavon Útvonal: Tiszafüred–Füredi-holtág–X. öblítőcsatorna–Élő-Tisza–Kisfüredi-fok–Örvényi-morotva–Kormorán kikötő–Tiszafüred A vízitúra a tiszafüredi Albatrosz kikötőből indul. Innen jobbra evezünk ki, majd a Morotva kerékpáros pihenőpark mellett ellapátolunk a Füredi-holtágba. Amikor a nádasból kiérünk, szemben egy kis átjárót találunk, ahova beevezünk. A hotelt elérve egy zsilipen megyünk át, majd egy vasúti és egy közúti híd alatt is átkelünk. Közvetlenül előttünk húzódik a X. (vagyis tízes) öblítőcsatorna, amely összeköti a Füredi-holtágat az Élő-Tiszával. A szűk csatorna felett összeborulnak a fák, olyan, mintha egy őserdei vadonban eveznénk. Nemsokára kijutunk az Élő-Tiszára. A Tiszán a 33-as út hídja alatt kell áteveznünk, majd balra, a zsilipnél kelünk át egy újabb holtágra, egy kikötésre, fürdésre alkalmas homokos partszakasznál, amely a Kisfüredi-fok névre hallgat. Innen a Füredi-csatornán evezünk tovább, majd a nádas után az Örvényi-morotvára érünk ki. A túra időtartama időtartama 5 óra, hossza 10, 7 kilométer, a Tisza-tavat és a Hortobágyot érinti a közepesen nehéz vízitúra. Látnivalók a túra során Öreg pákász tanösvény: A Szabics kikötő felől megközelíthető tanösvény az ártéri erdő csodáit tárja látogatói elé, és bemutat egy már-már elfeledett mesterséget, a pákászok életét. A Tisza-tó gyöngyszemének, a belső Göbe tónak a vadregényes világában kalandozva a hol vízen, hol szárazföldön kanyargó, egy kilométeres Öreg pákász tanösvény 12 állomásán megismerhetjük a pákászélet rejtelmeit és a Tisza-menti pákászat hagyományait. Az ismertető táblákon az „Örvényi pákász” alakja mesél a mocsarak, árvízjárta területek és nagy kiterjedésű nádasok egykori lakóinak életéről. Tisza-tó: A Tisza-tó, más néven Kiskörei-víztározó Kisköre és Tiszabábolna között a Tisza folyó felduzzasztásával keletkezett, a folyó hullámterében kialakított mesterséges tó. Kiterjedését tekintve a Kárpát-medence második legnagyobb állóvize, bár az „állóvíz” kifejezés nem teljesen helytálló, hiszen egy 33 kilométeres szakaszon átfolyik rajta az élő Tisza folyó, ennek hatására jelentős vízmozgások tapasztalhatók benne.

Területe 127 négyzetkilométer, legnagyobb hossza 27 kilométer, legnagyobb szélessége 6 kilométer. Duzzasztását a kiskörei vízlépcső 1973-as üzembe helyezése tette lehetővé, amely a Tisza magyarországi szakaszán a második vízlépcső. A környéken a 60-as évekig puhafás ligeterdők, galériaerdők váltakoztak fás legelőkkel, kaszálókkal, gyümölcsösökkel, szántókkal, holtágakkal. A víztározó megépítése után kialakult vízi világ már más képet mutat: a védett madaraknak költőhelyül szolgáló, gazdag halfaunával rendelkező tó a Hortobágyi Nemzeti Park és az UNESCO-világörökség részét képezi. Albatrosz kikötő, Tiszafüred Az Albatrosz kikötő a Holt-Tiszaparton, közvetlenül a Morotva területén található a tiszafüredi szabadstrand és Tiszaörvény között a gát mentén. Itt kajakot és kenut is bérelhetsz a vízitúrákhoz Túrakajak kölcsönzése: 1 személyes 1 órára 700 Ft; 4 órára 2000 Ft, 1 napra 3000 Ft

2 személyes 1 órára 800 Ft; 4 órára 2400 Ft; 1 napra 3500 Ft Túrakenu kölcsönzése: 3 személyes 1 órára 900 Ft; 4 órára 2700 Ft; 1 napra 4000 Ft

4 személyes 1 órára 1000 Ft; 4 órára 3100 Ft; 1 napra 4500 Ft Max 5 fős Motorcsónakos túrák ára, maximum 5 fő számára: 1 órás motorcsónakos túra: 9.000 Ft

2 órás motorcsónakos túra: 18.000 Ft

3 órás motorcsónakos túra: 25.000 Ft

4 órás motorcsónakos túra: 32.000 Ft Sétahajós túrák: Sétahajós túrák, minimum 15 fő: 1.500 Ft/fő/óra

Sétahajós naplemente túra (időtartam ~ 3 óra) : 22.000 Ft

Sétahajós túra Ökocentrum látogatással (időtartam: ~5 óra): 7.000Ft/fő alapbelépővel

Sétahajós túra tanösvény látogatással (poroszlói vizisétány időtartam: ~5 óra): 6.000 Ft belépővel + Programtipp Tisza-tavi Ökocentrum, Poroszló: A poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum őshonos állatokat bemutató turisztikai látogatóközpont, egy igazi látványosság, amely szórakoztató módon, modern, interaktív szemlélettel, játékosan ismertet meg Magyarország második legnagyobb tavának gazdag élővilágával, a Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti kincseivel. Vízitúra a Felső-Tiszán A Tisza-túrák leggyakoribb indulópontja Tiszabecs. A település az ukrán-magyar határon helyezkedik el, ott, ahol a Tisza belép Magyarország területére. A falu ideális indulópont, hiszen üdülőövezetében több kemping, falusi szálláshely működik, ahol lehetőség van kajakok, kenuk bérlésére is. A Tisza ezen a szakaszon folyamatosan kanyarog, vize tisztább, a part pedig kavicsos. A helyszín megközelítése: Az M3-as autópályán vagy a 41-es számú főúton Vásárosnaményig, onnan közúton tovább Tiszabecs felé. Mehettek Fehérgyarmat irányába is, ebben az esetben az M3-as autópályáról a rohodi, mátészalkai lehajtónál térjetek le és a 49-es, majd Győrtelektől a 471-es úton haladjatok Fehérgyarmat felé, innen a főúton folytassátok az utat Tiszabecsre. Amennyiben vonattal érkeztek, Debrecenig a 100-as vasútvonalon haladjatok, innen át kell szállni a 110-es vasútvonal Debrecen-Mátészalka közötti szárnyvonalára, onnan pedig 113-as Mátészalka-Fehérgyarmat szárnyvonalat érdemes igénybe venni (egy vagy két átszállással megoldható). Fehérgyarmattól Tiszabecs még további 30 kilométer. A vízitúra hossza 39 kilométer, időtartama 8 óra, de két nap alatt teljesíthető. Könnyűnek mondott evezés várható, mely során a Felső-Tisza vidékével és a Nyírség tájaival ismerkedhetünk meg. Vadregényes tájakon evezhetünk Igazi vadregényes tájon, galéria erdők alatt evezünk. Egynapos, kényelmesebb túra keretében Tiszabecstől Szatmárcsekéig evezhetünk, amely 24 kilométer. Ha rászánunk még egy napot vagy gyakorlottabb csoporttal érkezünk érdemes Tivadarig evezni, amely további 15 kilométer. Tiszabecs és Szatmárcseke között kiváló pihenési lehetőséget nyújt a Tiszakóród határban lévő Túr bukógát a Tisza és a Túr összefolyásánál, de számos homokpadon állhatunk meg rövid időre. Ezen az útvonalon kulturális élményekben sem lesz hiány, különleges adottsága a túrának, hogy egymást érik az irodalomi vonatkozású emlékhelyek. Érdemes betérni Tiszabecsre, Móricz Zsigmond szülőfalujába és megnézni a Móricz emlékházat, valamint a mellette álló református templomot, melynek fa haranglába szerepel a világörökségi várományos listán. Szatmárcsekén a csónakfejfás temetőt és Kölcsey emlékszobát mindenképpen iktassátok be. Nagyaron ismét szálljatok partra és menjetek be a településre, hiszen itt is számos irodalmi vonatkozású kultúrtörténeti emlékkel találkozhattok. Látnivalók a túra során Móricz-emlékház Ha úgy érzed még egy, hogy a felfedezéseidbe belefér még egy kulturális érték, érdemes lekanyarodni a túra útvonaláról Túristvándi és Kölcse között és ellátogatni Tiszacsécsére, Móricz Zsigmond szülőfalujába. A meredek hajlású, taposott szalmával fedett korhű bútorokkal berendezett házban, ami ma Tiszacsécsén Móricz emlékét őrzi, rengeteg érdekes történetet hallhatunk a 20. századi magyar prózairodalom legjelesebb alakjáról. Túr-Bukógát Amikor Túristvándi és Kölcse között jártok érdemes letérni a túra útvonaláról és vállalni egy 5 kilométeres kitérőt. Igen népszerű hely az 1920-as években épült Túr-bukógát, amely a szabályozott Túr folyó medrének a végén, a Tiszába való beömlésénél található Tiszakóród és Szatmárcseke között. Bár nem kijelölt fürdőzőhelyről beszélünk, de az oda érkezők gyakran bújnak a gátról lezúduló vízesés alá vagy gyönyörködnek a Túr és a Tisza összefolyásában. Szatmárcsekei csónakfejfás temető Több mint hatszáz robosztus tölgyfából faragott, nagyjából 180 cm magasságú fejfa alkotja a szatmácsekei református temetőt, amely a fejfák alakja miatt csónakfejfás temetőként vonult be a köztudatba. A szatmárcsekei temető fejfáinak eredetét a néprajztudomány a mai napig sem tisztázta, erre vonatkozóan többfajta érdekfeszítő magyarázat létezik. A temető másik érdekessége, hogy itt helyezték végső nyugalomra Kölcsey Ferencet, aki szatmárcsekei otthonában írta a Himnuszt. Petőfi-fa Nagyar Szatmárcseke felöli határában, egy emlékparkban áll az úgynevezett Petői-fa. Petőfi Sándor 1846 nyarán Szatmár megyei látogatása során és több napig vendégeskedett a nagyari kúriában. A visszaemlékezések szerint a községben már az 1880-as évektől kialakult a Petőfi-fa kultusza, mely szerint a költő a hatalmas lombkoronájú kocsányos tölgy alatt írta A Tisza című versét. Luby-kúria A késő klasszicista stílus jegyeit magán viselő emeletes kastélyt Luby Géza országgyűlési képviselő építtette 1877-79-ben, akit a kúria káprázatos parkja miatt rózsakirálynak emlegettek. A második világháború utáni államosítás során a kastélyban általános iskolát alakítottak ki, majd megszűnése után állaga egyre romlott, életveszélyessé váltak. 2010-2013 között történt meg a kastély teljeskörű felújítása, amelyben szabaduló szobát, interaktív kiállításokat és rendezvénytereket alakítottak ki, de emellett újra teljes pompájában látható a kúria egykori rózsakertje is. Nagyari református templom A 15. században épült templom a Báthori családhoz tartozó település középpontjában áll. A templomnak csak az északi és déli hajófala középkori eredetű, a több utólagos átépítés eredménye. Ékessége a szentély északi falán látható középkori falkép, amelyek 10 jelentből álló Passió ciklust ábrázolnak. Kisari látogatóközpont Kisar a Tisza balparti települése, közvetlenül szomszédos Tivadarral. A Tivadar és Kisar között átívelő híd biztosít közvetlen közlekedési kapcsolatot, nemcsak a két falu között, hanem Bereg és Szatmár között. A hídtól néhány méterre található a Szatmár-Beregi Natúrpark reprezentatív külsejű látogatóközpontja Kisarban, amely a Szatmár-Beregi térség természeti értékeit, sajátosságait mutatja be a látogatónak. A túra kiindulóhelyén, Tiszabecsen ennyiért bérelhetünk kajakot vagy kenut: A legkisebb díjtétel 15000 Ft, a kenu/kajak vagy kenuk/kajakok visszaszállítási díja 15 000 és 40 000 Ft között változik attól függően, hogy a hajókat Tiszabecs és Tokaj között melyik állomáson adják le. Vízitúra a vadregényes Öreg-Túron Az Öreg-Túrt Magyarország legautentikusabb, leginkább természetközeli vízitúra útvonalának tartják, olyan belépő túraútvonalnak, ahol el lehet sajátítani a vízitúrázást. Az igen keskeny Öreg-Túr vadregényes környezetben, szinte végig fák, burjánzó növények között folyik, ahol nem ritkán kell átemelni a hajót egy-egy beborult fa fölött, amely igazi csapatépítő feladat lesz. A víz sekély, szinte áll, emiatt rendkívül biztonságos. Családok, iskolás csoportok számára kifejezetten ideális útvonal. Általában két napos túra keretében szokták végig evezni Sonkád-Kölcse-Túristvándi közötti szakaszt, de ügyesebb csoportok egy nap alatt is teljesítik. A túra kiindulópontjának megközelítése: Ha autóval indultok útnak, az M3-as autópályáról a rohodi, mátészalkai lehajtónál térjetek le és a 49-es, majd Győrtelektől a 471-es úton haladjatok Fehérgyarmat felé, onnan még 25 kilométer Sonkád. Amennyiben vonattal érkeztek, a 110-es vasútvonal Debrecen-Mátészalka közötti szárnyvonalát, onnan pedig 113-as Mátészalka-Fehérgyarmat szárnyvonalat érdemes igénybe venni, így tudtok Fehérgyarmatig eljutni. Az állomástól még 25 kilométert kell közúton megtennetek, hogy eljussatok Sonkádra. Cím: 4954 Sonkád, Sonkádi Református templom, Kossuth utca A páratlan természeti környezet mellett első osztályú műemlékekkel is megismerkedhettek a túra során. A beszállópont Sonkádon van a település külterületéhez tartozó üdülőterületen. Mielőtt útnak indulnátok mindenképpen keressétek fel a sonkádi református templomot, amelynek példaértékű műemléki helyreállítását Europa Nostra díjban részesítettek. Az első megálló Kölcsén a Papp Túrjánál található, ahol kerékpáros és vízitúra központ áll rendelkezésetekre. Kölcsén érdemes megtekintenetek az Öreg-Túr partján álló evangélikus és ettől néhány száz méterre, a település központjában lévő gótikus eredetű református templomot. Ha időtök engedi a Pap-Túrja túraközpontban béreljetek kerékpárt és fedezzétek fel a vidéket. A következő és egyben a túra zárópontja Túristvándi, amely 14 kilométerre található Kölcsétől. Túristvándiban közvetlenül a híres neves vízimalom közelében fogtok lehorgonyozni. Látnivalók a vízitúra során Sonkádi református templom A sonkádi templom a 15. században épült, a Csaholyi család kegyúri templomaként. Belépve kapuján megérthetitek, hogy a templom bravúros műemléki felújítását miért is részesítették Europa Nostra díjban 1998-ban. A reformáció korából származó festett falak, a virágos díszítésű mennyezet a színes faragott szószék és karzatok egészen elképesztő látványt nyújtanak. Kölcsei református templom Közvetlenül a főút mellett álló fa haranglábbal rendelkező templomot a falu birtokosa, a Kölcsei család építtette a 15. század második felében gótikus stílusban. Igen figyelemre méltó a templom 18. században épült szószéke, kazettás mennyezete, karzata, valamint fa harangtornya, amely szerepel a világörökségi várományos listán. Az épület felújítása folyamatban van, amely számos izgalmas eredménnyel kecsegtet. Túristvándi vízimalom A Felső-Tisza-vidék egyik legismertebb látványossága az Öreg-Túr partján álló túristvándi vízimalom. Hogy miért? Ez a három hajtókerekes, 18. században épült alulcsapós vízimalom ugyanis az egyetlen, ma is eredeti helyén álló, működőképes formában megmaradt ipartörténeti műemlék, amely Közép-Európában is ritkaságnak számít. A vízitúrát két nap alatt szokás teljesíteni, a táv 26 kilométer, könnyűnek besorolt evezéssel, az összes időigénye pedig 6 óra. 