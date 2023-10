Elmenekült a fővárosból Katus Attila: itt kezdett új életet a fitneszlegenda

Hátrahagyta a főváros zaját és a festői Dunakanyarba költözött Katus Attila. A fitneszguru azóta fúr, farag, glettel és gazol, hogy mielőbb elkészüljön álmai otthona, amit új társával oszt meg. Mindeközben persze a munkát sem hanyagolja: órákat tart, táborokat szervez és fejleszti saját étrendkiegészítő márkáját - tudta meg a Blikk.

Katus Attila közel 30 éve ott van az emberek tudatában: a Pécsi Sasokkal hatszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok sportoló fáradhatatlan szószólója az egészséges életmódnak és a rendszeres testmozgásnak. A nem rég születés napját ünneplő Katus Attila úgy döntött, hogy eladja fővárosi lakását és Budapest zajától távol költözik. Így is tett, most Nagymaroson vásárolt egy tüneményes házat, aminek felújításában aktívan szerepet vállal.

A magánéletem első számú prioritása most az építkezés, az új otthonom kialakítása ebben a csodás környezetben. Mindig is jobban éreztem magam vidéken, a természet ölelésében

– osztotta meg gondolatait Attila, aki nem egyedül, hanem új társával költözött.

"Hatalmas változás és felelősség egyben, hogy lett egy kutyám, egy gyönyörű, hosszúszőrű németjuhász, aki korábban a testvéreméknél nevelkedett és most, 8 évesen került hozzám. Nagy felelősséggel jár, de imádom, rendkívül szoros köztünk a kötelék" – tette hozzá az újdonsült gazdi, aki a házépítés mellett természetesen a szakmai feladataiban is maximálisan helytáll.

Az őszi szezon sok fellépést hoz a fitnessgurunak, hiszen aerobic órákat és előadásokat tart, Budapesten rendszeresen találkozhatnak vele a sportolni vágyók. Emellett ősszel háromnapos tábort szervez Miskolctapolcára, ahol a mindennapos testmozgás mellett jó hangulatú bulik és színvonalas programok várják az érdeklődőket. Attila rendszeresen hosszabb időt tölt el Madeirán is, ahol a testvére és családja lakik, úgy tervezi, a téli hideg elől is elszökik pár hétre hozzájuk.

"Januárra szervezek erre a csodálatos szigetre egy tábort, hogy megosszam mindazt az élményt, amit én magam is átéltem ott. Többször is volt már, hogy hosszabb időre kiutaztam a bátyámékhoz, viszont az üzletet ilyenkor is szemmel tartom: a saját márkás étrendkiegészítőim fejlesztésén dolgozunk, jelenleg prémium kategóriás termékeket tesztelünk, hogy bővítsük a termékkört" – tette hozzá a sportember, aki a saját és mások egészsége mellett a családjáé felett is őrködik: rendszeresen edzi 97 éves nagypapáját, és édesapját, akik remek "tanítványnak" bizonyulnak.

Címlapkép: Getty Images