Indul a roham az éttermekben: ennyibe kerül idén a vidéki halászlé, hekk

Ha belföldi nyaralás, akkor biztosan kerül valamilyen halas fogás az ebédasztalra, hiszen a legtöbb magyar étterem kínálatából nem maradhatnak el a halas ételek. Különösen akkor, ha vízpart közelében kapcsolódunk ki. Bár a magyarok még mindig kevés halat fogyasztanak, a nyári slágerételek között még mindig helye van a halászlének, a hekknek és a különböző sült vagy rántott halaknak. Hogy milyen árakkal készülnek idén az egyes vidéki éttermek? Mennyiből jön ki egy adag halászlé vagy hekk? Ennek jártunk most utána.

Hagyományainknak köszönhetően a vallási ünnepek előtt mindig növekedett és napjainkban is növekszik a halhús utáni kereslet. Karácsonykor, a magyar konyha egyik legnépszerűbb élelmiszere a hal, de évről évre nő a fogyasztása év közben is. Gondoljunk csak a halászléfesztiválokra, vagy a strandokon, fürdők környékén árult hekkre.

Magyarországon az egy főre jutó halfogyasztás éves szinten meghaladja az öt kilogrammot, amely a növekedés ellenére is, még messze elmarad az európai átlagtól. Pedig közismert tény, hogy a hal nagyon egészséges étel, köszönhető ez a benne lévő nagy mennyiségű víznek és teljes értékű fehérjének, a rengeteg ásványi anyagnak és vitaminnak, amelyeket tartalmaz. A halhús könnyen emészthető, nagyon tápláló és kis mennyiségű zsírt tartalmaz. A halhúsban található zsiradék – a halolaj – a többi állati eredetű zsíroktól eltérően telítetlen zsírsavakban gazdag.

Érdemes a magyar vidéket járni egy jó halászlé vagy hekk reményében?

A halászlé a magyar gasztrokultúra egyik nagy túlélője. Igazi kultuszétel, ahogy nincs karácsonyi vacsora, úgy nincs vízparti nyaralás sem nélküle. Friss kovászos kenyérrel, ikrával, filézett fogassal, tésztával vagy anélkül is isteni fogás. De nem mehetünk el a hekk mellett sem, hiszen a nyár másik slágerétele a lángos mellett ez a másik fogás, amit szívesen majszolgatunk vízpart mellett. Persze, ahogy a legtöbb esetben, most sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az infláció a vidéki éttermeket is elérte, áremelkedésre számítaunk kell az idei falatozások során is.

A következő példák alapján azt láthatjuk, hogy nem a legolcsóbb levesek közé tartozik manapság sem a halászlé. De ahogy a kiragadott éttermek listáján is látni fogjátok, nemegy vidéki halászcsárdában 3500-5000 forintot is elkérnek egy tál halas ételért, sült vagy rántott halért.

Éppen ezért most gorcső alá vettünk néhány vidéki vendéglátóhelyet, hogy megnézzük, mennyibe kerül pontosan a halászlé, illetve a hekk és egyéb sült halas ételek.

Mennyiért ehetünk 2024-ben halas ételeket vidéken?

Szegedi Halászcsárda, Győr:

Szürkeharcsa halászlé 3500 Ft/adag, nagy adag 5000 Ft

Vegyes Halászlé 3150 Ft/adag, 4500 Ft a nagy adag

Filézett Ponty Halászlé 3010 Ft/adag, a nagy adag pedig 4300 Ft

Halbelsőség Csészében 3000 Ft/adag

Hekk Szegediesen Egészben Sütve 2900 Ft (ehhez még köretet is kell kérni külön)

Kispityer Halászcsárda és Étterem, Szombathely:

Halászlé bográcsban (fogas/ponty/harcsa) 3490 Ft/2190 Ft

Savanyú halleves - 2590 Ft/1390 Ft

Ponty rántva petrezselymes burgonyával 5190 Ft/3990 Ft

Balatoni süllő egészben, petrezselymes burgonyával 140 Ft / dkg

Halászok vacsorája, vegyes haltál 5190 Ft

Roston fogasfilé mozarellás paradicsommal burgonyapürével 5190 Ft / 3990 Ft

Fogasfilé rántva petrezselymes burgonyával 5190 Ft / 3990 Ft

Roston fogasfilé tejszínes vargánya mártással krokettel és rizzsel 5190 Ft / 3990 Ft

Baconos pisztráng petrezselymes burgonyával 130 Ft / dkg Ft

Szezámmagos fogasfilé zöld salátával 5190 Ft / 3990 Ft

Halas Sanyika Halsütő, Balatonlelle:

Harcsa Csárda, Dunafüred:

Fehér Fregatt Vendéglő, Gárdony:

