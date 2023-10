Elképesztő áron adják ezeket a könyveket: több mint kétmillió forintért kelt el egy József Attila kötet

A vasárnap este könyvaukción ezúttal is József Attila volt a listavezető. A Medvetánc című kötetet maga a költő maga állította össze, és ez (is) teszi a Medvetáncot a József Attila egyik legjelentősebb kötetévé. Az Antikvárium.hu árverésén ezúttal amit – két millió tízezer egy (2.010.001) forintot fizetett a győztes licitáló.

Az 1934 végén megjelent, az aukción szereplő kötet példányába a költő L. Gerő Erzsi színésznőnek dedikálta. József Attila egyébként máskor is dedikált színésznőknek: Fedák Sári, Gombaszögi Frida és Honthy Hanna is kapott a költőtől névre szóló ajándékot. Hozzájuk csatlakozott Gerő Erzsi.

Vörösmarty Mihálytól ritkán bukkan föl kézirat, nemcsak az aukciókon, hanem a Vörösmarty-kutatásban is. A most aukcióra kerülő, saját kezű levélke végül heves licit (82 licitálás) után egymillió 220 ezer forintot ért meg a győztesnek.

Vörösmarty Mihály levélkéjét az Akadémia drámapályázatának másik bírálótagnak írta – Fáy Andrásnak. A Vörösmarty-levél most kerül először virtuális árverési kalapács alá, a másféle kapcsolat pedig címzett és írója között nem véletlen: Fáy 1832-ben vette meg szőlejét a Fóton, ahol biztatására Vörösmarty is vásárolt egy-egy darabot. Fáy szüretjei itt Fóton igazi eseménynek számítottak, ahol a reformkor nagyjai jöttek össze – a fóti szőlőhegyhez kapcsolódik az a legenda is, ami állítólag a Jedlik Ányos-féle szikvíz megszületéséről szólt.

A legenda szerint 1842ben Fáy fóti szőlejébe hívta szüretelni barátait, köztük Vörösmartyt és Jedlik Ányost is, aki állítólag ekkor vitte magával az általa kikísérletezett szódásüveget is. Jedlik az új italt – szintén állítólag – németesen spriccnek nevezte el, a jelenlévő Vörösmartynak ez viszont nem tetszett, ő a fröccs szót javasolta. Szép történet, kár, hogy aligha igaz. Jedlik talán nem is volt ott akkor, Vörösmarty gyakran járt ugyan Fótra, de a fröccs szó elterjedése későbbi. Írt viszont Vörösmarty egy Fóti (bor)dalt – egy évvel a most felbukkant levélkéje után ezzel a híressé vált bordalával és kéziratával zsebében indult Fáy fóti szüretjére.

A harmadik helyre Mikszáth Kálmán 1882-es novelláskötete, a Jó palócok került, amiért 530 ezer forintot fizettek. És félmillió (510 ezer) forint fölé ért a licitálás egy különleges sportrelikvia, egy 2009-es, történelmi Milán mez, amit egy Puskás Ferenc Stadionban rendezett gálameccsen majdnem az egész csapat aláírt. Az AC Milan 5-2-re győzött a magyar labdarúgó ligaválogatott ellen, erre már kevesen emlékeznek, a világklasszis futballisták névsora azonban a mezen megmaradt: David Beckham; Ronaldinho; Kaká; Ambrosini; Thiago Silva; Andriy Shevchenko; Clarence Seedorf.

