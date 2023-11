Különös égi jelenséget figyelhetünk meg ma este: láthatóvá válik a bolygókirály

A Naprendszer bolygókirálya, a Jupiter most pénteken, 2023. november 3-án kerül oppozícióba, azaz szembenállásba. Ilyenkor a Földről nézve a Nappal átellenes oldalon található, ezáltal egész éjszaka ragyog és mosolyog ránk - írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

Mikor és hogyan figyeljük meg?

A Jupitert nehéz eltéveszteni: az esték legfényesebb égitestje (ha a Hold éppen nem látszik), egészen addig uralja az égboltot, amíg hajnalban felkel a Vénusz. Jelenleg a Kos (Aries) csillagképben tartózkodik, majdnem a Cet (Cetus) határán.

Ahogy a szakemberek mondják, jó hír a bolygó szerelmeseinek, hogy ez a csodálatos fényesség legalább Mikulásig tartja majd magát. A Jupiter egészen január végéig megfigyelhető lesz a delelési magasságán, teljes pompájában. Ezt követően egyre hamarabb nyugszik majd, míg április elején végül el nem tűnik a Nap fényében.

A Jupiter szabad szemmel is nagyon látványosan ragyog, azonban igazán távcsőben tárja fel szépségeit. Már egy kisebb kézi távcsövet felé forgatva is feltűnik körülötte négy fényes pontocska: ez a 4 legnagyobb holdja, a Galilei-holdak, azaz az Io, Europa, Ganymedes és a Callisto. (Lehet, hogy egyszerre nem látjuk körülötte az összeset, mert egy vagy több hold akkor éppen a bolygó előtt vagy mögött helyezkedik el.) Ezek a holdak olyan fényesek, hogy valójában ha nem lenne ott mellettük a bolygó ragyogása, szabad szemmel is láthatnánk őket.

