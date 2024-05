Beindult a szezon: nem akármilyen újdonsággal rukkolt elő a népszerű település

Megnyitott a tiszafüredi Kérész Központ, ahol ezentúl interaktív módon lehet megismerni a Tisza-tavat, de különféle túrákat is indítanak onnan.

A négyévszakos turisztikai szolgáltatásokat nyújtó, háromszintes, 930 négyzetméteres létesítmény hiánypótló beruházás a térségben, hiszen kedvezőtlen időjárási körülmények közöt, több korosztály számára kínál programlehetőséget - írja az ilovetiszato.hu.

Az épületben helyet kapott egy multifunkcionális ismeretterjesztő kiállítótér, a KÉR-ÉSZ-TÉR, melyben a Tisza-tó élővilágát lehet interaktív módon megismerni a digitális homokozó, a Tisza-tó vízszintjét szabályozó ügyességi játék és a kérészek életét bemutató VR 360 kisfilmmel.

Mindezek mellett az emeleten a Tisza-tó élővilágát fürkésző távcsövek, babzsákmozi és természetbúvár labor is megtalálható. A természetfotózás szerelmeseit is várják, számukra túrákat indítanak majd és lehetőséget biztosítanak a képek kidolgozására is.

A vízi túrák élményét SUP-ok, kenuk, kajakok segítik a létesítmény úszóműves stégjétől indulva. A vízi eszközök bérlésére is van lehetőség.

A nyári időszakban szakvezetéssel induló garantált vízi és szárazföldi túrákat biztosít a Központ, például olyan, a Tisza-tónál újdonságnak számító vízi eszközzel, mint az amerikai gyártmányú Schiller water bike. A víz felől érkező látogatók számára a Kérész kikötő rendelkezésre áll a Központ meglátogatása idejére.

Címlapkép: Getty Images

