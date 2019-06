Hiába jön a szállásáfa-csökkentés: nem lesz olcsóbb az utazás

A kormány csütörtökön a gazdaságvédelmi akcióterv lépései között a szállásáfa-csökkentést is belengette - 18-ról 5 százalékra 2020. január 1-jével.

"Azt lehet mondani, hogy egy évtizeden túlnyúló lobbimunkának lett meg az eredménye, hálásak vagyunk és örülünk" - reagált a hírre az InfoRádióban Flesch Tamás, a Szállodaszövetség elnöke.

Szerinte ezzel lehetővé válnak minőségi változások a szállodaiparban, mind a bérszínvonalat, mind a minőségi fejlesztéseket tekintve;

"el lehet kezdeni gondolkodni, hogy a megtakarított pénzt hogyan fogjuk okosan és ügyesen elkölteni". Ahogy a vendéglátóáfa csökkentésénél is, így most is szerinte az jön, hogy mindenki a jövőjét próbálja építeni, ugyanis nincs más alternatíva.

Hogy mennyi pénz maradhat az ágazatban, azt nem tudta megbecsülni, de sok-sok milliárd forintról van szó. A képet árnyalva viszont elmondta, az emelt bérek járulékai vissza fognak áramolni a kasszába, így ötéves távlatban - mint Flesch Tamás vélekedett - nagyon átgondolt intézkedés.

Az árakra kitérve azt mondta, ár-érték arányban lesznek jobbak a magyarországi szálláshelyek, ugyanis jobb minőségű szolgáltatást fognak kapni a vendégek, körülbelül ugyanazért az árért. Az árak csökkenését nem tartja elképzelhetőnek, a pénz most el fog "költődni" bérekre, fejlesztésekre.