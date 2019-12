Extra szigorú szabályok sújtják azokat, akik külföldről hoznak be növényt az országba

A külföldről hazatérő utazók ezentúl a csomagjaikban csak szigorú előírások mellett hozhatnak be növényeket. Ez azt jelenti, hogy

minden ültetésre szánt növény (pl. cserepes növény, vetőmag, szaporító anyag),

termés (pl. alma, paradicsom),

zöldségféle és

egyéb növényi termék (pl. koszorú, friss fűszernövények)

kizárólag növényegészségügyi bizonyítvánnyal hozható be az Európa Unió területén kívüli országokból a magánszemélyek útipoggyászában is.

Szintén kell bizonyítvány az alábbi, Európai Unióhoz tartozó külső területek esetében: Ceuta, Melilla, Guadeloupe, Francia Guyana, Kanári szigetek, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy és Szent Márton szigete.

Az áruk túlnyomó része növényegészségügyi bizonyítvánnyal bármely határállomáson behozható és

a szakemberek szúrópróbaszerűen ellenőrzik majd,

vannak azonban kivételek. A saját célú fogyasztás, felhasználás esetén is kizárólag növényegészségügyi vizsgálatra kijelölt határállomáson keresztül hozható be, tételes ellenőrzést követően minden ültetésre szánt vagy már elültetett növény (pl. cserepes növény, vetőmag) és

a 2019/2072/EU rendelet XI. melléklet A részében felsorolt áruk (pl. paradicsom, alma). Amennyiben az árut nem kíséri növényegészségügyi bizonyítvány, az EU területére nem hozható be.

Az előírások nem vonatkoznak ezekre a növényekre (azaz nem kell hozzájuk növényegészségügyi bizonyítvány:

az ananász, a banán, a datolya, a durián és a kókusz termése,

a feldolgozott növényi termékek (pl. aszalványok, szárítmányok, tartósított zöldségek és gyümölcsök),

a Svájcból érkező növények, növényi termékek



Az előírások az Európai Unión belülre nem vonatkoznak, de a Nébih szerint a kockázatok csökkentése érdekében közös érdekünk, hogy utazásainkról sem az EU-n kívüli, sem azon belüli országokból ne hozzunk magunkkal növényt, növényi terméket Magyarországra. Az azokkal véletlenül behurcolt nem-honos növénykárosítók ugyanis hatalmas veszélyt jelentenek a hazai növénykultúrára.

A növényegészségügyi rendszer változásairól az érintettek a Nébih weboldalán tájékozódhatnak.

