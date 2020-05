Megnyitottak a legkedveltebb romantikus erdei szállások: ide akár már pünkösdkor is utazhatunk

Május utolsó hétvégéjétől teljes kapacitással újra fogadja vendégeit a zselici védett erdőség szívében, Kaposvárhoz közel fekvő Hotel Kardosfa. A háromcsillagos erdei szálloda mellett a különböző komfortfokozatú vadászházak és vadászlakok is kinyitnak.

A járványhelyzet miatti korlátozások további enyhítésével lehetővé vált, hogy újra vendégeket fogadjanak a magyarországi szállodák.

A lehetőséggel élve a napokban sorra nyitják meg kapuikat a somogyi erdei szálláshelyek. A zselici Hotel Kardosfa éttermében már két hete begyújtották a sütőket, bár a vendégeket akkor még csak hétvégente és csak a teraszon szolgálták ki. A hétvégétől azonban már a szállóvendégek számára is nyitva áll az egykori vadászkastélyból átalakított erdei hotel.

A leállás heteit a szálloda a felkészüléssel töltötte.

Kicsinosították az épületet és a parkot, Németh Krisztián séf pedig újratervezte az étlapot, amelyen továbbra is az erdei ízek és a vadételek dominálnak. Választhatunk szarvast, fácánt vagy akár muflont, emellett szezonális zöldségek és ehető virágok is felbukkannak a tányérokon. Az előkészületek természetesen a biztonságra is kiterjedtek: a szálloda személyzete maszkban dolgozik, sűrűn fertőtlenítenek és lehetőség szerint az egymástól való távolságtartásra kérik a vendégeket.

Kardosfa mellett mintegy tucatnyi erdei vadászház és vadászlak is újra nyitva áll a vendégek előtt. Ezek a Drávától a Balatonig Somogy minden részén megtalálhatóak; a teljes szállodai komforttól az önellátásig sokféle szolgáltatási színvonalat kínálva.

A maximális kényelemre vágyó turistáknak a tulajdonos SEFAG Zrt. a Csurgó melletti Ágneslak, a Barcstól északra fekvő Alexandra, a Balaton-közeli Alirét és Karád, vagy a Lábod környéki Nagysallér vadászházakat ajánlja. Ezekben a somogyi erdők ízeit kínáló konyha mellett sportolási lehetőségek és wellness-szolgáltatások, például szauna is elérhetőek.

Aki nem vágyik szállodai szintű kényelemre, de a helyi ételspecialitásokat sem szeretné nélkülözni, az választhatja a Dráva-mentén a Zsitfapuszta Vadászházat.

A kisebb, csendesebb helyeket kedvelő és a szabadságuk idején önellátásra berendezkedő kirándulók számára tökéletes választás a megye nyugati részén található Csöprönd Vadászház, a Drávától alig pár kilométerre épült Vitéztanya és a lábodi Petesmalmi Vadászlak. A vadászházakról további információ a www.somogyiturizmus.hu oldalon érhető el.

Címlapkép: Getty Images

KIHÚZNA A BAJBÓL 1 MILLIÓ FORINT? Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is. Amennyiben 1 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidővel, akkor 2021-től így kalkulálhatsz: A törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 20 093 forintos törlesztőrészlettel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 7,96%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 20 126 forintos törlesztőt (THM 7,64%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)