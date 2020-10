Drága fényképek készültek: ezek voltak a legdurvább gyorshajtások Győr-Moson-Sopron megyében

A baleseti statisztikák szerint a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka a gyorshajtás, amely számos esetben vezet tragédiához. Győr-Moson-Sopron megyében a személyi sérüléses baleseteket tekintve jelenleg ez az első helyen álló baleseti ok

- tájékoztatta a lapot a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság.

Nem csak az elmúlt években, de manapság is bőven akad példa, hogy a felelőtlen sofőrök jelentősen túllépték a megengedett sebességet. Az sem volt ritka, hogy a megengedett sebesség duplájával, vagy akár közel háromszorosával is száguldoztak az utakon.

Sajnálatos módon a tapasztalatok azt mutatják, hogy belterületen és külterületen is jelen van a gyorshajtás

- emelte ki a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság, amit az alábbi példák is jól szemléltetnek:

2018. április 1. sz. főút 90 km/helyett, 189 km/h-val közlekedett.

2018. április 85. sz. főút 90 km/h helyett, 175 km/h-val közlekedett.

2018. május Győr, Bisinger híd 50 km/h helyett, 130 km/h-val közlekedett.

2018. május Győr, Szent István út 50 km/h helyett, 109 km/h-val közlekedett.

2018. szeptember. 84. számú főút 90 km/h helyett, 190 km/h-val közlekedett.

2019. január Veszprémvarsány belterületén 50 km/h helyett 123 km/h-val közlekedett.

2019. február Sopron belterületén 50 km/h helyett 120 km/h-val közlekedett.

2019. május M1 autópálya 130 km/h helyett, 220 km/h-val közlekedett.

2019. június. Sopron belterületén 50 km/h helyett 126 km/h-val közlekedett.

2019. június. Lövő belterületén 50 km/h helyett 129 km/h-val közlekedett.

2020. január Győr, Széchenyi híd 50 km/h helyett, 117 km/h-val közlekedett.

2020. június. Jánossomorja belterületén 50 km/h helyett 120 km/h-val közlekedett.

2020. június Győr, Széchenyi híd 50 km/helyett, 109 km/h-val közlekedett.

Mindezek és mellettük a kisebb sebességtúllépések is azt mutatják, hogy nincs kimondottan olyan időszak, amikor magasabb számban fordulnak elő a gyorshajtók a megyében

- tették hozzá.

Mint mondták, hogy minél hatékonyabban lépjenek fel a gyorshajtókkal szemben, többféle sebességmérő eszközt is alkalmaznak. Ezek lehetnek telepített, illetve mobil eszközök is, de több olyat is használnak, amelyek akár mozgó járműből is képesek sebességet mérni.

Kiemelték, a rendőrség célja továbbra sem a bírságok kiszabása, hanem az életveszélyes helyzetek megelőzése, a szabályszegők közlekedésből való kiszűrése és a balesetek megelőzése. Hozzátették: az utak biztonságáért, a balesetek elkerüléséért a legtöbbet maguk a közlekedők tehetnek azzal, hogy a szabályokat betartva, egymásra odafigyelve vesznek részt a közlekedésben.

Címlapkép: Getty Images

