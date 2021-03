Hosszú hétvégére megtelhet a Balaton-part: ekkorra várják a látogatói csúcsot

Érezhetően egyre több a látogató, ami ebben az időszakban nem megszokott. Sok embernek van itt nyaralója, nem is igen tudnánk mit tenni ez ellen. Ám elvárjuk, hogy vendégeink is tartsák be az egészségügyi előírásokat. A Balaton ilyenkor még nincs felkészülve ekkora forgalomra.

- közölte Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere a Blikk-nek.

A polgármester elmondta, hogy csütörtöktől várják, hogy többen utaznak le, de szerinte péntekre megtelnek a Balaton menti települések. Főként persze akkor, ha az idő is jó lesz.

Tudom, hogy ez sokaknak szabadságérzet, de kérem, hogy tartsák be az előírásokat.

- fordult a turistákhoz a polgármester, aki azt is hozzátette, hogy a megyei egészségügyi ellátó rendszer nagyon leterhelt, ezzel is számolni kell. Süt a nap, de a vírus itt van.

Mi lehet most nyitva a Balatonnál?

Lángososok, étkezők lehetnek nyitva, de csak elvitelre adhatnak ételt. Közterületen pedig tilos ezt fogyasztani.

- derült még ki.

Címlapkép: Getty Images