Vérteskozma, az élő skanzen: Vérteskozma szállás, program, Vérteskozma eladó ház

A koronavírus járvány felbukkanása óta soha nem látott mértékben lendült fel a belföldi turizmus, így a magyar családok olyan eldugott ékköveket is felfedezhetnek, mint például Vérteskozma, az élő skanzen. Sokan kirándulás céljából látogatják Vérteskozma térségét, ugyanis nagyszerű túrázási lehetőségek állnak rendelkezésünkre Vérteskozma környékén, míg mások inkább csendes kikapcsolódást keresnek a történelmi hangulatú, csendes kis faluban.

Hol van Vérteskozma?

Vérteskozma Fejér megyében található, igazgatásilag Gánthoz tartozik. Vérteskozma és a falu térsége egyszerűen megközelíthető a hozzá közel elhelyezkedő Tatabányáról, illetve Budapestről is, ha valaki a nagyvárosi lét ellenére egy kis igazi vidéki pihenésre vágyik. A településnek élénk turizmusa van, Vérteskozma lakói között nem ritkaság a turisták megjelenése.

Milyen település Vérteskozma?

Vérteskozma nem más, mint egy álomszép, aprócska zsákfalu gyönyörű környezetben. Vérteskozma házai a 19. században épültek, valójában hófehér német parasztházak sora alkotja a települést, amelyekhez gyönyörű, szinte mesebeli kertek tartoznak. Vérteskozma szó szerint “egyutcás falu”, néhány perc alatt végigsétálhatunk a helységen.

Vérteskozma története

Annak ellenére, hogy Vérteskozma ilyen apró faluként megőrizte nyugalmát, a település valójában ősi idők óta lakott: az első írásos feljegyzések körülbelül 1300-ban születtek róla. A viszontagságokkal teli török időkben Vérteskozma számos más magyar falvacskához hasonlóan elnéptelenedett és lakatlan maradt az 1740-es évekig, amikor az Esterházyak német földműves családokkal telepítették be Vérteskozma térségét.

Vérteskozma plébániája és iskolája az 1740-es években épült, 1778-ban pedig katolikus templomot is állítottak a faluban. Vérteskozma lakói sokáig mind németek voltak: német nyelven zajlott az oktatás, sőt, csak olyan papra volt szüksége a falunak, aki tudott németül. Vérteskozma a “Vértes” előtagot 1908-ban kapta.

A második világháborús idők Vérteskozma települését is megviselték: 1941-ben a falu összes lakója német anyanyelvű volt, 1946-ban azonban majdhogynem a falu összes lakóját, mintegy 68 német családot kitelepítettek, ezzel 59 vérteskozmai ház lakatlanná vált. Egy ideig mindössze 4 család maradt továbbra is Vérteskozma falujában, ám a település azóta újra benépesült: Vérteskozma népszerű turistalátványosság és üdülőfalu lett, népszerű a kirándulók, biciklisták és vadászok körében is.

Turistalátványosságok Vérteskozma környékén

Vérteskozma önmagában is látványosságként működik, a falu gyakorlatilag egy élő skanzen, ahol a kiránduló családok újraélhetik a múltszázad hangulatát. Vérteskozma természetvédelmi területen fekszik, illetve a városkép megőrzéséről is gondoskodnak, ugyanis a Községvédő Egyesület nem engedi, hogy a történelmi épületeket lebontsák vagy átalakítsák a tradicionális utcaképet.

Vérteskozma a Vértes mellett található, ahol számos közkedvelt turista útvonalon tekinthetjük meg a természet kincseit, például a hófehér dolomittömböket vagy az ősszel színesben pompázó cserszömörcéket. A környék növény- és állatvilága igen gazdag, illetve egzotikumnak számít a Vértes többféle klímája is: az északi oldalon alhavasi, a déli oldalon pedig többnyire szubmediterrán klíma figyelhető meg.

Vérteskozma kitelepítéséről a faluban a történelmi épületek stílusában emlékművet emeltek, illetve egy, az 1945 évében Vérteskozma térségében harcoló katonák áldozatát bemutató emlékművet is állítottak. Népszerű turistalátványosság Vérteskozma falvacskájában a Szent Kozma és Dajmán templom, illetve a millenniumi emlékmű.

Vérteskozma szállás

Vérteskozma szállás tekintetében turista szezonban sokszor nem képes annyi látogatót befogadni, mint amennyi érdeklődő lenne, ezért érdemes mihamarabb lefoglalnunk az időpontokat a vendégházakban. Akkor sem kell aggódnunk, ha a Vérteskozma szállás lehetőségek elfogynak, hiszen a környező településeken (akár a kisebb falvakban, akár Tatabányán) könnyűszerrel szerezhetünk alvóhelyet, ahol szintén élvezetes kikapcsolódásban lehet részünk.

Vérteskozma eladó ház

Rengeteg arra látogató utazóban felmerül a kérdés, hogy eladó ház Vérteskozma, illetve Gánt térségében található-e, akár üdülési célzattal, akár állandó lakhely gyanánt. A válaszunk: igen, Vérteskozma eladó ház tekintetében nem reménytelen, folyamatosan kínálnak autentikus házakat értékesítésre. Egy dologra kell odafigyelnünk: egy jó állapotú eladó ház Vérteskozma csendes utcájában igen csak drága, de a nyugalom és az egyedi élmény mindenért kárpótolja az érdeklődőket.

Címlapkép: Getty Images