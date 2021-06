Ne hagyd ki: ilyen lesz az idei Múzeumok éjszakája a vidék nagyvárosaiban!

Június 26-án rendezik meg a Múzeumok éjszakáját, amelyen országszerte koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal várják a látogatókat. Soroljuk, melyik vidéki nagyvárosban milyen programsorozattal készülnek:

Új állandó kiállítás nyílik, koncertekkel, előadásokkal is várják a látogatókat Szombathelyen

A Múzeumok éjszakáján, szombaton nyílik meg Schrammel Imre Kossuth-díjas keramikusművész állandó kiállítása Szombathelyen.

A Savaria Múzeum közleményében emlékeztetnek arra, hogy a nemzet művésze szülővárosának adományozta gyűjteményét, amelynek a város egy eddig más célra használt, felújított épületben alakított ki helyet. Az új állandó kiállítással így a vasi megyeszékhely kulturális intézményhálózata is bővül - emelték ki.

Szombathelyen idén nyolc helyszínen zajlanak majd rendezvények, nem csak a múzeumok - a Savaria Múzeum, az Iseum Savariense, a Szombathelyi Képtár vagy a Smidt Múzeum - falai között, de a Szombathelyi Levéltárban és a Bartók Teremben, a Savaria Szimfonikus Zenekar otthonában is érdekes programokkal várják az érdeklődőket. Az utóbbi helyszínen az ütőshangszereket is ki lehet próbálni.

Savaria Múzeumban egy vadászati kiállításhoz kapcsolódóan agár- és vizslabemutató is lesz, a Múzeumparkban Újvári Tímea és Holdosi Attila nyáresti koncertje lesz látható és hallható, a Smidt Múzeumban a Garabonciás Együttes ad gyerekkoncertet, majd ugyanitt Vadon nőtt étterem címmel tartanak dedikálással egybekötött gasztronómiai könyvbemutatót, de lesz múzeumi totó is.

A Színezzük át címet viselő program résztvevői a Képtár alatti betonfal közös festésére vállalkozhatnak, több helyszínen is lesznek kézműves és múzeumpedagógiai foglalkozások, a Szombathelyi Levéltár régi épületében, a hajdani vármegyei börtön pincéjének sötétjében pedig a kalandra vágyók bolyonghatnak, akik közül a bátrabbak az egykori kín­zó­esz­kö­zöket is "kipróbálhatják".

A programokba a járványügyi szabályok betartásával lehet bekapcsolódni, az egyes helyszíneken kérhetik a védettségi igazolványt.

Tárlatvezetés, ciderkóstoló, Mecsek-túrák Pécsen

A Janus Pannonius Múzeum (JPM) 13 helyszínen 50 programot kínál június 26-án - írták az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Tárlatvezetéssel tekinthető meg a Modern Magyar Képtár új, Két ágyúlövés - Habsburgok Baranyában című kiállítása, lesz tárlatvezetés a Csontváry, a Zsolnay, a Vasarely Múzeumban, a Schaár Erzsébet Utca című állandó kiállításon, a Sopianae állandó régészeti kiállításon és a Néprajzi Múzeumban. A Modern Magyar Képtár késő este a Bauhaus-alkotó Weininger Andor Gömbszínházáról szóló előadással és a magyar művészetben zajlott zománckísérletekről szóló beszélgetéssel zárja programját.

A Várostörténeti Múzeumban a Páratlan élvezet járni a Mecseket című tárlat mellett az állandó kiállítást zseblámpás vezetéssel mutatják be, szakértői segítséggel lehet megismerni a Mecseki Bányászati Kiállítást, a Csontváry Múzeum pedig különlegesnek szánja Az éjszaka hangjai című interaktív, zoológiai témájú előadását.

A családi programok közül a múzeum kiemelte a Modern Magyar Képtárban a Weininger Andor műveihez kapcsolódó, interaktív műhelyfoglalkozást, illetve a Vasarely Múzeumban a Vasarely geometriája című programot, amelyen a résztvevők színes síkidomokból készíthetnek térhatású képeket. A Sopianae régészeti kiállításban rendezendő foglalkozás a Római Birodalom hétköznapi életébe kalauzolja el a közönséget.

A JPM közleménye szerint igazi forgatagot ígér a Néprajzi Múzeum kézművesvásárt és -bemutatót is kínáló programja, amely gyermektáncházzal kezdődik, tárlatvezetéssel folytatódik, utána hagyományos almafajtákról tartanak - ciderkóstolóval egybekötött - előadást. Az éjszaka a hagyományos Szent Iván éji tűzugrással és almasütéssel zárul.

A természet kedvelői két túra közül választhatnak: lesz éjszakai kirándulás a Jakab-hegyre Gábor Olivér régésszel, és a Pécs-Mecsekszabolcs környéki erdőkbe, ahol a kirándulók gyógyfüvekkel ismerkedhetnek Dénes Andrea botanikus vezetésével.

Programok Győr-Moson-Sopron megyében

A győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum valamennyi tere, a Szent László Látogatóközpont és Győr Megyei Jogú Város Levéltára is csatlakozott az idei eseményhez.

A programsorozat részeként nyílik meg a Nagy-Győr jelességei - Karrierek a 750 éves városban című kiállítás az Esterházy-palotában, amely a győri polgárok közösségének állít emléket. A kiállítás középpontjában azok a személyek és családok kerülnek, akiknek nem csak az életében, karrierjében játszott szerepet a város, hanem maguk is hozzájárultak annak fejlődéséhez, szolgálták a közösséget.

Az Apátúr-házban mások mellett a Győri Filharmonikus zenekar vonós kvintettjének barokk zenei koncertjét lehet megtekinteni, a Vastuskós házban a 60-as és 70-es évek ruhadivatjában lehet elmerülni, a Magyar Ispitában pedig az épület története mellett a Váczy Péter-gyűjtemény gyöngyszemeit lehet megismerni.

A Fruhmann-házban egyebek mellett kerámiarestaurálás-bemutatón lehet részt venni, de az érdeklődők az üvegrogyasztás technikáját is megismerhetik. A Püspöki Udvarbíróházban a felnőttek művészeti társasjátékban vehetnek részt, a Bécsi kapu téren pedig a Karzat Színház utcaszínházi bemutatót tart.

A látogatók betekinthetnek még a Zsinagóga kettős kupolájába, a Várkazamatában pedig a viselet- és fegyverbemutatók mellett a török kori rabsírokról szerezhetnek ismereteket.

Győr Megyei Jogú Város Levéltárában egyebek mellett kiállítás nyílik a Győr-keresztekről készült fényképekből, festményekből és grafikákból, majd meg lehet tekinteni az egykori városi börtönt.

A Püspökvár Toronykilátója éjfélig lesz látogatható, a Boldog Apor Vilmos-emlékkiállítás pedig este 11 óráig.

A Soproni Múzeum négy helyszínnel csatlakozott az országos programhoz: a Lenck-villa, a Központi Bányászati Múzeum, a Macskakő Gyermekmúzeum és a Tűztorony várja majd este hat órától éjfélig a látogatókat.

Egyebek mellett a Lenck-villa erkélyéről este kilenc óráig minden órában muzsika csendül fel, a múzeum gyűjteményéből falra vetítenek fényképeket, a kertben Ének-képek címmel szabadtéri kiállítás nyílik, este 10 és 11 órakor pedig Liptai Réka tűzzsonglőr tart előadást, akit a Kvintesszencia Régizene Együttes középkori, reneszánsz zenei aláfestéssel kísér.

A Macskakő Gyermekmúzeumban Zrínyi Andrea steampunk alkotásaiból nyílik tárlat.

A múzeum új barangolós játéka, a Miénk a bánya! a Központi Bányászati Múzeum udvaráról indul, a Tűztoronyba pedig éjfélig lehet felmenni.

A fertődi Esterházy-kastély díszudvarában délután öt órakor hercegi pompát idéző köszöntővel nyitják meg a programot és éjfélig félóránként a barokk szimmetriáról szóló tárlatvezetések indulnak a múzeumi térben.

A kastélypark mögötti réten lepke- és gyógynövény-bemutatót tartanak, a Pál-majorban kisállat-simogató és díszmadár-kiállítás, a levendulakertben pedig Eszterháza illatos kertje címmel családi kézműves program várja a látogatókat.

Este hat órától vezetett sétákat indítanak óránként a Rózsaháztól a Cziráky Margit Rózsakertben Rózsák és Esterházyak címmel, fél nyolctól pedig nyomkeresés és madárles indul a Lés-erdőbe a Rózsaháztól.

Szabadulószobák, tűzzsonglőrök, épületfestés Békés megyében

Szabadulószobákkal, máskor nem látogatható helyiségek megnyitásával, tűzzsonglőr show-val és épületfestéssel is várják az érdeklődőket szombaton, a Múzeumok éjszakáján Békés megyében.

Gyulán valamennyi kiállítóhely nyitva tart szombaton 19 és 24 óra között, a szabadtéri programok ingyenesen látogathatók - tájékoztatta az Erkel Ferenc NKft. közleményben az MTI-t.

Az Erkel Ferenc Emlékházban azokat a tárgyakat lehet majd közelebbről megismerni, amelyeket Erkel Ferenc ükunokájának, Szőnyi Zoltán zongoraművésznek az özvegye ajánlott fel a Himnusz megzenésítőjének személyes tárgyai közül a múzeum javára. A restaurálást megelőzően egyelőre ezen az egy estén lesz megtekinthető az az 1874-es fényképalbum, amelyet Erkel Ferenc Hunyadi László című műve bemutatójának 30. évfordulóján, a 200. előadás emlékére kapott a Nemzeti Színháztól. Kiállítják Erkel Ferenc karmesteri pálcájának faragott elefántcsontból készült díszfogantyúját, egy Liszt Ferencről készült fényképet, Liszt Ferenc Erkel Ferenc részére átadott névjegykártyáját és Allaga Géza gordonkaművész, cimbalomtanár, zeneszerző Erkel Gyulának ajánlott dalának kottáját.

Az Almásy-kastély Török tornyában a Múzeumok éjszakáján debütál - a Tengernyi gond a kastélyban és a Boszorkányok márpedig léteznek című játék után - a Turbánosok csapdájában elnevezésű szabadulószoba.

Fekete-Dombi Ildikó kiállítóhelyekért felelős ügyvezető igazgató a közleményben kiemelte, hogy a Múzeumok éjszakáján fontosnak tartják olyan múzeumi területek megismertetését, amelyeket a vendégek nem látogathatnak, épp ezért izgalmasak is a számukra. A Kohán Képtár raktárában azt a nemrég beszerzett, gördíthető festménytároló rendszert mutatják meg az érdeklődőknek, "amely több mint 4000 alkotás tárolásának nehézségeiben nyújt segítséget".

A gyulai Tájvízházban interaktív programokon ismerhetik meg az érdeklődők a Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság szakembereinek segítségével a régió vízügyi- és természeti sajátosságait, játékos feladatok során építhetnek nyúl- és jászolgátat, és megismerkedhetnek a Körös-vidék állataival és gyógynövényeivel is.

A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban családi játszóházzal, élményfestéssel, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház előadásával és bűvészmutatványokkal várják a gyerekeket. A parkolóban interaktív tűzzsonglőr-show és látványos épületfestés lesz.

A felnőtteket kurátori tárlatvezetésekkel várják az új állandó kiállításon és az új Munkácsy-kiállításon, az Ívek, pályák, alkotások című időszaki tárlatban Lonovics László és Gnandt János képzőművész kalauzolja az érdeklődőket, az Elmúlás néprajza című időszaki kiállításon pedig zseblámpás tárlatvezetés lesz. Az érdeklődők meghallgathatják a JazzElek Kvartett és a Dobszerda zenekar koncertjét is.

A Szarvasi Mini Magyarország Makettpark "éjszakai üzemmódra kapcsol" az év legrövidebb éjszakáján - írják a szervezők. "A makettpark épületeinek ablakaiban fények gyúlnak, a mini Balatont mécsesek világítják meg, az éjszaka leglátványosabb produkciójaként pedig egyedülálló fényfestés lesz, amikor is a fákon táncoló különleges alakzatokat pillanthatnak meg a látogatók".

Orosházán este 6 és 10 óra között ingyenesen látogatható lesz a Nagy Gyula Területi Múzeum és a Városi Képtár, utóbbiban 19 órától Kohut Petra és Kató Árpád ad ingyenes klasszikusgitár-koncertet.

Próbaásatás, divattörténet és gramofon is várja a látogatókat Hódmezővásárhelyen

Szombat délután a családok a Tornyai János Múzeum Szegfű utcai udvarán fémkeresős érmevadászaton, "próbaásatáson" vehetnek részt, de képzőművészeti "észpörgető" és malomjáték is várja a vállalkozó kedvűeket. Ezalatt a múzeum előcsarnokában fél évszázadnyi hallgatást követően újra megszólal az a gramofon, amelyet a közelmúltban ajánlott fel egy vásárhelyi család a közgyűjteménynek, és a szakszerű restaurálás eredményeképpen ismét újszerű, impozáns állapotban tekinthető meg. A manuális lemezjátszón óránként egy-egy korabeli táncslágert indítanak el.

Nagy Gábor fotográfus kiállításán Terendi Viktória vezeti a múlt és jelen határán élő pásztorokról készült felvételek között a látogatókat, majd a múzeum néprajzkutatója a női ruhatár változásáról is előadást tart az est folyamán A rokolyától a biciklisnadrágig címmel.

Nagy érdeklődés övezi a múzeum közösségi oldalán posztolt archív felvételeket, ezért Bernátsky Ferenc, a Tornyai János Múzeum helytörténésze a fotótár érdekességeit tárja az érdeklődők elé vetített képes bemutatóján, de a betérők megismerhetik a múzeumi könyvtár különleges köteteit is.

A közelmúlt hódmezővásárhelyi történelmét feldolgozó Emlékpontban az ötvenes évek terrorját tárják a látogatók elé, az Alföldi Galériában pedig Zoltai Attila festőművész mutatja be az Őszi Tárlat anyagát.

Színes programkavalkád Zalaegerszegen

Zalaegerszeg kulturális intézményei színes programkavalkáddal várják június 26-án, a Múzeumok éjszakáján a közönséget.

A Fordulópont elnevezésű országos tematika a zalai megyeszékhelyen az "Újra együtt!" szlogennel is kiegészül - utalt az intézmények összefogására a keddi programismertető sajtótájékoztatón Kostyál László, a Göcseji Múzeum igazgatója. A felújítás előtt álló múzeumépület csak a következő esztendőben lehet majd a rendezvények helyszíne, ezért idén a Mindszenty és a Deák téren szerveznek játékos programokat: helyismereti kvízjátékot, kézműves családi foglalkozásokat, ahol középkori tárgyak, sisakok, pajzsok és családi címerek készülnek. Horváth Csaba fazekasmester útmutatása alapján műtárgymásolatokat is alkothatnak a résztvevők - jelezte a múzeumigazgató. Az egykori vármegyeház előtt az új állandó kiállításból mutatnak be előzetest.

Az Egyszer volt, hol nem volt gyárak Zalaegerszegen elnevezésű programelem az 1950-1960-as években működő üzemek történetét idézi fel a múzeumba került dokumentumok, egykoron gyártott termékek segítségével. A Göcseji Falumúzeum portáit tárlatvezetéssel lehet majd felkeresni, a gyermekeket báb- és mesejátékkal, táncházzal várják. A falumúzeum szomszédságában, a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum gyűjteményét, valamint Vollein Ferenc időszaki festménykiállítását nézhetik meg a látogatók. A gyermekek fogadására társasjátékkal, színezővel készülnek, látogathatóvá teszik a mérőautókat, műhelykocsikat, melyeket korábban csak kívülről lehetett megtekinteni. Az esti órákban csillagászati előadások hangzanak el, csillagászati távcsöves bemutatót szerveznek - sorolta Péter Károly igazgató. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár A páncélszekrény titkai című előadással, térképkiállítással csatlakozik a rendezvénysorozathoz. Lesznek kézműves-foglalkozások, a kincskereső játékban a belvárosban található szobrokat fedezhetik fel a résztvevők, a QR-kódos helyismereti játékkal digitális "deákbankókat" gyűjthetnek - ismertette Kiss Gábor könyvtárigazgató.

A megyei könyvtár szervezésében a látogatók felkereshetik a Keresztury házat, a Zalaegerszegi Tourinform Iroda a Deák térről indít vidám családi körsétát - tájékoztatott Tuboly Andrea irodavezető. Este rendhagyó várostörténeti sétára invitálják a zalaegerszegieket, akik világító kis lámpásokkal, lampionokkal érkeznek meg a hangverseny- és kiállítóterem előtti térre. Az intézményben a Herendi porcelán és a pillangókiállítás gyűjteményéhez kapcsolódva lesz tárlatvezetés és kézi porcelánfestő bemutató - mondta el Flaisz Gergő, a Keresztury művelődési központ igazgatója. A lepkegyűjtés fortélyairól Kiss Szilárd, a pillangókiállítás tulajdonosa beszél majd előadásban. Tóth László a hangversenyterem prémiumkategóriás zongoráján Beethoven zongoraszonátáiból ad koncertet. A Kisfaludy utcában kialakított MinikArt Galériában megnyitják Sebestyén János festőművész kiállítását, a közönség találkozhat a helyi képzőművészekkel és alkotásaikkal, a programot fényfestéssel zárják.

