Ez lehet a jövő slágere? Tömegek keresik ezeket a szálláshelyeket itthon

Ökoturizmus, zöldturizmus, fenntartható turizmus, környezettudatos turizmus, természetalapú turizmus –

gyakran találkozhatunk ezekkel a fogalmakkal. A mindennapi életet egyre inkább átszövő környezettudatosság a szabadidős célú utazásokat is befolyásolja, ami megmutatkozik a desztinációk kínálatában és a keresleti oldalon a vendégek magatartásában, attitűdjeiben egyaránt.

A Magyar Turisztikai Ügynökség szakmai és tudományos folyóiratában megjelent elemzés szerint, vannak olyan jelentős kérdések, a tömegturizmus által generált kockázatok, amelyeket egy turisztikai vállalkozás önállóan nem képes kezelni, de a fogyasztói értékrend kedvező változása elősegítheti a helyzet javulását. Szerencsére az utazók is változnak: egyre többen elégelik meg a tömegturizmus nyújtotta sematikus kínálatot, válnak tudatos turistává, és az egészség-, valamint környezettudatos fogyasztói attitűddel felvértezve, felelősen gondolkodva keresik a biztonságos és értékrendjüknek megfelelő helyszíneket.

Azt is tapasztalhatjuk, talán az utazók attitűdjeire reagálva, hogy dinamikusan növekszik azon szolgáltatók száma, amelyek valamilyen formában – akár csak a nevükben – ökonak vallják magukat

- írta korábbi tanulmányában Magyar Zsuzsanna és Sulyok Judit, akik annak akartak utánajárni, hogy az ökoturizmus milyen szerepet játszik hazánkban, milyen kínálati és keresleti specifikumok jellemzik Magyarországot.

Ahogy tanulmányukban írták, az ökoturizmusban az adott célterület természeti értékeinek fenntartása/megőrzése és a fejlődés egyidejűleg van jelen. Az ökoturizmus hatásait nehéz egyértelműen megítélni, mint írják, tanulmányok az ökológiai, a társadalmi-kulturális és a gazdasági hatások tekintetében egyaránt hoznak pozitív és negatív példákat, az egyes desztinációktól függően. Ahogy említik, az ökoturizmusnak széles körben elismert pozitív hatása a biodiverzitás megőrzésére való törekvés, a helyi munkahelyteremtés, illetve a gazdasági fejlődés, fejlesztés.

A tanulmány szerint a turizmust általánosságban jellemző negatív hatások, mint például a meglátogatott terület környezeti terhelése, az ökoturizmus esetében is jelen vannak, sőt, a természet minőségétől történő erőteljes függés még inkább ráirányítja a figyelmet a negatív hatások enyhítésére. Az ökoturizmus folyamatos szabályozást igényel, hiszen ahogy nő az érdeklődés, úgy a fogyasztás jelentős mértékben növekszik, a biodiverzitás veszélybe kerülhet, emelkedik a vízfogyasztás és a hulladék mennyisége is. A helyi közösségek részvétele sok helyütt hiányzik. Ezzel együtt az ökoturizmus sok helyen nem kap megfelelő figyelmet, szerepét és jelentőségét gyakran alábecsülik. Ennek oka, hogy rövidtávon jelenleg gyakran nem hoz nagy profitot, a benne rejlő potenciál azonban jelentős. Viszont a környezetet kímélő utazási formák közül az ökoturizmus az, amelyik a leginkább törekszik a turizmus negatív hatásainak mérséklésére vagy akár megszüntetésére, és a pozitív környezeti hatások maximalizálására.

Mégis, egyre többen keresik az ökoszállásokat

A környezettudatos utazók számára fontos hogy nyaralásuk, vagy párnapos kirándulásuk során, olyan helyen pihenjenek meg, ahol környezetbarát módon működik a vendéglátás. Akik keresik a természet szépségeit, érdeklődődést mutatnak a fenntartható életmód iránd és saját maguk is tennének azért, hogy óvják a környezetet, most már olyan szálláshelyek között is válogathatnak, ahol ezt az igényüket kielégíthetik.

Az ökoturizmusban résztvevő, növekvő arányú (számszerűségében azonban még nem igazán jelentős) látogatók távolról sem képeznek homogén csoportot, természet- és környezetvédelem iránti elhivatottságuk, elsődleges utazási motivációjuk alapján több szegmensre oszthatók. A leggyengébb elhivatottsággal bíró és legcsekélyebb környezeti előnyökkel kecsegtető csoport az összes ökoturista mintegy 50-60%-át kitevő úgynevezett alkalmi zöldturista: számukra az ökoturizmus nem elsődleges motiváció és a természet is csak a turisztikai tevékenység háttere, díszlete. A mintegy feleekkora tömeget kitevő aktív zöldturisták, avagy outdoor turisták környezettudatosságának szintje valamelyest magasabb, de ennél a két csoportnál a természetért tenni akarás gyakran megmarad verbális szinten, utazásaik során is megkövetelik azokat a kényelmi szolgáltatásokat, amelyek ökológiai lábnyoma magas. Az igazi ökoturisták, a legelhivatottabb, a desztinációt ökológiai szempontok alapján kiválasztó, a környezetért akár aktívan tenni kész és annak védelme érdekében kényelmi szolgáltatásokról lemondani – sőt azok hiányáért és a túra bizonyítottan öko jellegéért többletet fizetni – hajlandó turisták aránya az összes ökoturista legfeljebb ötöde-hatoda, Magyarországon talán még ennél is kisebb része.

Merre keressük az ökoszállásokat?

Az ország számos pontján jöttek létre úgynevezett ökoporták, melyek a fenntartható életmódot követve, a környezetet megóvva működnek. Ezek közül néhányat mutatunk, megyénkénti bontásban, a teljesség igénye nélkül. Lássuk, melyek ezek!

Vidéki romantika helyett luxus környezet?

Vannak, akik vidéki vendégházak helyett inkább szállodákba, hotelekbe foglalnak szállást a pihenésre. A jó hír az, hogy már egyre több komplexum helyezi előtérbe a környezetvédelmet, a fenntarthatóságot. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége például ezt a célt szem előtt tartava évek óta minden évben meghirdeti a Zöld Szálloda pályázatot, melynek díját olyan szálláshelyek kapják meg, ahol sokat tesznek a környezetvédelemért és ezt a gyakorlatban is bizonyítják.

Az idei pályázaton 24 arany, 16 ezüst és 2 bronz fokozatot adományozott a háromtagú zsűri a pontszámok alapján. A pályázók levélben értesültek fokozataikról (arany, ezüst, bronz), hogy azt már viselhessék, de a díjakat és a sorrendet a 2021. július 14-re halasztott MSZÉSZ közgyűlésén jelentették be.

Idén sokan hangsúlyozták a bemutatkozásnál, hogy szállodájukban a környezetvédelem nem csak egy jogszabályok által kikényszerített tevékenység, hanem egyre pozitívabban viszonyulnak hozzá. Ennek jegyében értékelte a zsűri a beadott pályázatokat, azaz a műszaki felkészültség és a jogszabályoknak való megfelelés mellett a szemléletformáló – sokszor apróságnak tűnő – menedzsment intézkedések is sokat nyomtak a latban

- írta beszámolójában a szövetség.

A sikeres pályázatok alapján 2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig a "Zöld Szálloda 2021-2022" cím viselésére az alábbi szállodák jogosultak:

