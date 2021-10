El sem hisszük, mi történik: ez a Búvár nem a vízben úszik, hanem síneken száguld

Az elmúlt hetekben tovább bővítette eszközparkját a budaörsi központú Jelzőőr Kft: a vasúttársaság miskolci partnerétől vásárolta meg Búvár elnevezésű mozdonyát, ezáltal a vállalat az eddiginél jóval nagyobb mennyiségű áru mozgatására képes.

Orosz Gábor, a cég ügyvezetője emellett arról beszélt, hogy a már meglévő két mozdonyukkal is dolgoznak tovább a megszokott menetben: Bobó vasútépítő cégek eszközeit szállítja, Dacia pedig Budaörsön az egyik iparvágány rendszeres kiszolgálását végzi.

Egy tankolás 1,4 millió forint

Mint fogalmazott, Búvár egy normál nyomtávú mozdony, amely szintén alkalmas vasúti eszközök szállítására, de gabonaforgalmazó cégek vagonait is szeretnék majd mozgatni a jövőben.

Az 1325 kilowatt teljesítményű új mozdonyunkkal 1200 tonnát bármilyen terhelésű szakaszon el lehet vinni, de sík szakaszokon 1800-1850 tonnás vonatokat is képes szállítani. Érdekesség, hogy a tankja ötezer literes. Amikor elhoztuk, 3 200 liter üzemanyagot tankoltunk bele, amiért 1 millió 378 ezer forintot fizettünk. Kenőolajtartálya is 750 literes, de 1000 liter hűtőfolyadék is elfér benne

- sorolta a paramétereket.

Az évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember szót ejtett arról is, hogy dízelmozdonnyal valamelyest ugyan drágább a szállítás, mint villamos mozdonnyal, de Délkelet-Magyarországon még jelentős területen nincs villamos vontatás. Többek közt említette Békéscsaba térségét, Mohácsot és Kaposvár régióját.

Több mint 50 vasúttársaság van hazánkban

Bár kevesen tudják, Magyarországon a MÁV és a GYSEV pályáin több mint 50 vasúttársaság üzemel. Orosz Gábor ugyanakkor közölte, hogy két kezén meg tudja számolni, hány vállalatnak van saját járműve, sokkal jellemzőbb az, hogy a társaságok bérelnek mozdonyokat.

A Jelzőőr Kft. 2018-ban vált vasúttársasággá, akkor még mozdony és mozdonyvezető nélkül. Nem sokkal később Orosz Gábor az egyik kollégájával együtt tett vizsgát, majd Budaörsön bekapcsolódtak az iparvágány kiszolgálásába.

Ahogy erősödött a cég, előbb egy kisebb teljesítményű tolatómozdonyt vásároltak, majd egy nagyobb járművet is megszereztek, ezt a flottát sikerült most Búvárral bővíteni. A Jelzőőr Kft. ügyvezetője azt is elmondta, hogy szívügyének tekintik a vasút népszerűsítését, amiért lehetőségeikhez mérten sokat is tesznek.

Elindítottunk egy TikTok-csatornát, ahová rendszeresen videókat töltünk fel. Az érdeklődők így bepillantást nyerhetnek a kulisszák mögé, így próbáljuk minél több emberrel megismertetni a szakma szépségét és igyekszünk ráirányítani a figyelmet arra, milyen izgalmas és változatos munkahely ez

- mondta Orosz Gábor, hozzátéve, hogy jelenlegi partnereik továbbra is számíthatnak rájuk, és folyamatosan várják új munkatársak jelentkezését vasúttársaságukhoz.

Címlapkép: Jelzőőr Kft.