Vége a válságnak, fellélegezhetnek a vidéki szállásadók? Ez történt a hazai turizmussal

Jelentős őszi nagyrendezvények és a tavaly szeptember 1-től bevezetett határzár miatt meredeken visszaeső bázis hatására 79%-kal nőtt a vendégéjszakák száma októberben, ezen belül a belföldiek vendégéjszakái 20,3%-kal, a külföldieké 565%-kal emelkedett, ami a külföldi vendégek fokozatos visszatérését mutatja. A szálláshelyek árbevétele így októberben 109%-kal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest.

Noha érdemi javulást mutatnak az adatok, a helyreállás továbbra is csak részleges a járvány előtti szintekhez képest, ugyanakkor a belföldi turizmus a nyári hónapokban teljesen helyreállt. 2019. októberéhez képest a vendégéjszakák száma 21%-kal esett vissza, ezen belül a belföldiek vendégéjszakái 10%-kal, a külföldieké 48%-os elmaradásban van. Az első tíz hónapban a vendégéjszakák száma 3,1%-kal csökkent, míg a szálláshelyek árbevétele 4,2%-kal nőtt, mivel a tavalyi első két hónapot még nem érintette a járvány, ami magasabb bázist eredményez

- közölte Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője a KSH friss adataira reagálva.

A májusi fokozatos nyitással már érdemben élénkült a szálláshelyek forgalma, júniusban még csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők foglalhattak szállást, azonban az 5,5 millió beoltott hatására július 3-ától már nem szükséges a védettségi igazolvány a szállás foglaláshoz, ami további élénküléshez vezetett. Kétoldalú kormányközi megállapodásokkal egyre több országból lehet fogadni vendégeket, azonban a külföldi vendégforgalom az európai vakcinaigazolvány bevezetésével élénkülhet jelentősebben, kedvező, hogy az Európai Bizottság már megkezdte a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal az oltási igazolások kölcsönös elfogadását, ugyanakkor még nem látható, hogy az Európán kívüli, transzkontinentális forgalom mikor indulhat el. A delta variáns terjedése azonban továbbra is körülményessé teszi az utazásokat, az elmúlt hetekben több tagállam is szigorított a beutazásokon.

Egyes sportrendezvények (foci EB, Forma1) már jelentősebb számú külföldi vendéget vonzottak, csakúgy, mint az Eucharisztikus Világkongresszus és vadászati világkiállítás, valamint további vásárok, kiállítások, konferenciák. Mindezeknek köszönhetően az őszi beszámolók egyelőre kifejezetten kedvezőek, az egy évvel ezelőttihez képest pedig robosztus növekedést mutatnak a tavaly szeptember 1-jén bevezetett határzár utáni visszaesés hatására. Kérdés, hogy a korlátozások megszűnése után milyen gyorsan indulhat újra a turizmus az esetleges óvatosabb magatartás miatt, azonban feltehetően gyorsan élénkülhet, mivel óriási kielégítetlen igény halmozódott fel az elmúlt másfél év során, így rengetegen pótolhatják elmaradt utazásaikat, nyaralásukat. Kérdés az is, hogy az üzleti turizmus milyen gyorsan áll talpra, megtartják-e az elmaradt konferenciákat, kiállításokart, vásárokat, de erre is kifejezett igény lesz. A nemzetközi turizmus fokozatos javulását tükrözik a Liszt Ferenc repülőtér forgalmi adatai is, amelyek meredek felpattanást mutatnak a járvány elleni korlátozások feloldását követően. Októberben a légi utasforgalom 1032%-kal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest, azonban még mintegy 51%-kal marad el a 2019-es szinthez képest.

- tette hozzá a Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője.

Címlapkép: Getty Images