Ennyibe kerül egy Valentin-napi vacsora a vidéki éttermekben: jó biznisz a szerelem

A koronavírus okozta járvány és az azzal összefüggő korlátozó intézkedések 2020 jelentős részében markáns visszaesést okoztak a turizmus és vendéglátás szinte minden szegmensében. Ennek hatására a vendéglátás forgalmának volumene 32%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ág volt az egyik legnagyobb vesztese a járványnak: bruttó hozzáadott értékük volumene az előzetes becslések alapján 2020-ban 32%-kal csökkent az előző évhez képest, jóval meghaladva a nemzetgazdaság teljesítményének 5,0%-os visszaesését.

Csaknem harmadával esett vissza a kereskedelmi vendéglátás árbevétele

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2020-ban a vendéglátásból folyó áron 1062 milliárd forint árbevétel származott, a forgalom volumene 32%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A kereskedelmi vendéglátás forgalmának volumene 32, a munkahelyi és közétkeztetést végző vendéglátó egységeké 27%-kal esett vissza. Az árbevétel 90%-a (957 milliárd forint) a kereskedelmi, 10%-a (105 milliárd forint) a munkahelyi vendéglátáshoz kapcsolódott. A 2020-as év jelentős részében érvényben lévő járványügyi korlátozások (helyben fogyasztás megtiltása stb.) elsősorban a nagyobb súlyú kereskedelmi vendéglátást érintették hátrányosan, így a munkahelyi vendéglátás részesedése némileg emelkedett a korábbi évekhez viszonyítva.

A kereskedelmi vendéglátás bevétele rendszerint nyárra koncentrálódik, ami 2020-ban részben a járványügyi korlátozások enyhítésével függött össze: az éves bevétel csaknem 36%-a június–augusztusban keletkezett, míg a munkahelyi vendéglátásban ez az egyik legkevésbé forgalmas időszak. Árucsoportos bontás szerint a vendéglátóhelyek teljes bevételének 80%-a étel, 8,8%-a alkoholmentes ital, 6,9%-a alkoholtartalmú ital, 3,8%-a kávé értékesítéséből származott.

Érdekesség, hogy 2020-ban jelentősen visszaesett az italok (kiemelten az alkoholtartalmú italok) eladása, és számottevően emelkedett az ételforgalom részaránya.

Ezért nem is meglepő adat, hogy az italüzletek száma csökkent a legnagyobb mértékben. 2020 végén a megelőző évekhez képest jóval kevesebb, csaknem 44 ezer kereskedelmi és több mint 6 ezer munkahelyi, rendezvényi és közétkeztetést végző, összesen 50 ezer vendéglátóhely üzemelt Magyarországon.

A kereskedelmi vendéglátó egységeken belül 29 ezer étterem és cukrászda (magában foglalva a büféket és a fagylaltozókat is), valamint kevesebb mint 15 ezer italüzlet és zenés szórakozóhely volt. Az elmúlt években az italüzletek és zenés szórakozóhelyek jelentős számban zártak be, miközben az éttermek száma 25 ezer körül maradt, a cukrászdák és a munkahelyi vendéglátóhelyek száma pedig folyamatosan bővül.

A bevételeket tekintve a KSH legutóbbi adatai szerint vendéglátóhelyek eladási forgalma 2020 januárja és decembere között 1 065 304 millió forint volt. Ez a szám 2021-ben már kicsivel több, januártól-novemberig 1 190 863 forint volt. Ha visszanézünk az elmúlt néhány év adataira, akkor jól láthatjuk, hogy 2017-ben volt utoljára hasonló összege a bevételeknek, ebben az évben 1 125 445 forinttal zárt az ágazat. A szakemberek szerint az viszont kérdéses, hogy mikor éri el az ágazat ismét a 2019-es vagy 2018-as év eredményeit, amikor is 1 464 909 forinttal, valamint 1 282 820 forinttal zárták az évet.

A vendéglátóhelyek eladási forgalma Év Időszak Összes vendéglátóhely eladási forgalma (millió Ft) 2017 január–december 1 125 445 2018 január–december 1 282 820 2019 január–december 1 464 909 2020 január–december 1 065 304 2021 január–november 1 190 863

Éppen ezért fontosak az ünnepek a vendéglátósoknak

A Valentin-nap óriási biznisz, hiszen mint az egyéb ünnepekkor, az emberek hajlamosak olyan dolgokért, élményekért is fizetni, méghozzá nem is keveset, amelyekért az év többi szakában nem. Nem csoda tehát, hogy a vendéglők, éttermek ilyenkor tömve vannak, hatalmas bevételük származik ebből az eseményből is. Nem meglepő adat tehát az sem, hogy 2020-ban összesen 13 milliárd forintot költöttek el a magyarok a hozzá kapcsolódó tárgyakra és élményekre.

A Pénzcentrum korábbi cikke szerint 2021-ben azonban ennek csak a töredékét költhettük, hiszen se romantikus utazás, se éttermi vacsora, sem pedig élő koncert nem jöhetett szóba a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások okán. Mint írták, az utóbbi pár évben itthon is egyre népszerűbbé váló angolszász ünnepen alatt a magyarok előszeretettel költenek ajándékokra, így korátozás ide vagy oda, a tárgyi ajándékozás azért megmarad. Ahogy a cikkben kiemelték, egy felmérésben megkérdezett magyarok 75 százaléka azt válaszolta, ünnepli a szerelmesek napját és ugyanennyi meg is ajándékozza választottját ezen a napon. A megkérdezett férfiak körében a leginkább választott ajándékok a parfüm (29%) és a virág (28%) lett. Nem sokkal maradt le a dobogós helyezéstől az édesség kategória sem (25%). A hölgyek részéről megosztóbbak voltak a válaszok, ők az édesség (19%) és a kézzel készített ajándékok (19%) mellett voksoltak.

Idén viszont már sokkal szabadabban vághatunk neki a szerelmesek ünnepének, hiszen a jelenlegi korlátozások mellett már bátran látogathatunk koncerteket, eseményeket és eltölthetünk egy romantikus vacsorát is bármelyik étteremben. A szerelmesek napját sokan, szinte hagyományként egy jó étteremben elfogyasztott kellemes vacsorával zárják. Nem meglepő az sem, hogy sokan ajándék gyanánt is ezt adják párjuknak, főleg akkor, ha az év többi napján ezt nem teszik meg, vagy nem engedhetik meg maguknak. A különlegese este, a megfelelő hangulat és egy jól összeállított menüsor nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy méltóképpen megünnepelhessük a Valentin-napot. Éppen ezért most annak jártunk utána, mivel készülnek a vidéki éttermek a Valantin-napra. Illetve megnéztük azt is, hogy mennyiből jöhet ki az ünnepi vacsora két személyre.

Mit kínálnak a vidéki éttermek?

Fasor Vendéglő - Szeged

Valentin napi gyümölcsleves tejszínhabbal (3 dl – 1,3,13) – 980 Ft

(3 dl – 1,3,13) – 980 Ft Valentin tál 2 fő részére (Aszalt sárgabarackkal és sajttal töltött pulykamell mandulás bundában, körtés-diós csirkemell camembert takaróban, csirkemell szeletek nachos bundában, kisbojtár kedvence, rántott sajt, hercegnőburgonya, mazsolás rizs és almás krokettel tálalva, málnás-fehér csokis tortácska) – 5900 Ft

(Aszalt sárgabarackkal és sajttal töltött pulykamell mandulás bundában, körtés-diós csirkemell camembert takaróban, csirkemell szeletek nachos bundában, kisbojtár kedvence, rántott sajt, hercegnőburgonya, mazsolás rizs és almás krokettel tálalva, málnás-fehér csokis tortácska) – 5900 Ft Ámor nyila tál 2 fő részére (Tempurált csirkemell falatok mézes gyömbérbe hempergetve, füstölgő puskacső, körtével és sajttal töltött filézett csirkecomb sütőben sütve, feta sajtos csirkemell baconnel, lila hagymával töltve, bundázva, kapros túróval töltött gombafejek rántva, hercegnőburgonya, mazsolás rizs és almás krokettel tálalva, málnás-fehér csokis tortácska) – 5900 Ft

(Tempurált csirkemell falatok mézes gyömbérbe hempergetve, füstölgő puskacső, körtével és sajttal töltött filézett csirkecomb sütőben sütve, feta sajtos csirkemell baconnel, lila hagymával töltve, bundázva, kapros túróval töltött gombafejek rántva, hercegnőburgonya, mazsolás rizs és almás krokettel tálalva, málnás-fehér csokis tortácska) – 5900 Ft L’amour tál 2 fő részére (Csirkemell steak karamelizált őszibarackkal, baconba tekert szűzpecsenye camembert sajttal töltve erdei gyümölcsmártással, óvári sertés szelet, sonkával és camambert sajttal töltött pulykamell mandulás bundában, kapros túróval töltött gombafejek rántva, hercegnőburgonya, mazsolás rizs és almás krokettel tálalva, málnás-fehér csokis tortácska) – 5900 Ft

Lamaréda Étterem és Bisztró - Győr

Előétel : kacsamáj, fűszeres, málnás cékla chutney, briós - 4270 Ft

Főétel :



1. Supreme csirkemell, illatos gombákkal, sült paradicsom, burgonyapüré - 4760 Ft

2. Serrano sonkába tekert sertésszűz, zellerpüré, Calvados, zöldalma jus - 4420 Ft

3. Borjú parmantier, Comté sajt, langyos szívsaláta, fűszeres tejföl - 6980 Ft

Desszert : Belga Ruby csokoládé mousse, pisztáciás joucunde, eper variációk - 2790 Ft

Kőhíd Étterem és Pizzéria - Héhalom

Levesek : 790-890 Ft között

: 790-890 Ft között Főételek : 2490-4990 Ft között

: 2490-4990 Ft között Kétszemélyes tálak : 8990 Ft között

: 8990 Ft között Desszertek : 890-990 Ft között

Csicsó Étterem - Hőgyész

Eperkrémleves - 890 Ft

Ámor tál ( Három sajtos csirkemell, bakonyi sertésszelet, rántott camambert, rántott gomba, szezámmagos csirkemell, rizi-bizi, hasáb) - 6950 Ft

Aranyköntösbe csomagolt tejbegríz málna ágyon - 650 Ft

Centrál Borház - Étterem és Panzió - Diósd

Bevezető:



Sóban pácolt lazac, bazsalikomos kenyérropogóssal, fokhagymakrémmel) - 1980 Ft

Radni-tál (hifeg tál) - 4300 Ft

Melengető:



Legényfogó leves - 1200 Ft

Narancsos karottakrém leves - 1200 Ft

Rámvár-tál - 7920

Megtalál-tál - 10 460 Ft

Édesítő:



Rác (túrós) rétes - 1200 Ft

Nagymáté Vadászház és Étterem - Nagymátétanya

Nagymátéi gyertyafényes vacsora tartalma ( 2 főre összesen 18 000 forintért):

Legényfogó leves vagy piros ribizli krémleves

Duplán vasalt tanyasi csirkemell, Cheddáros francia krumplipürével, pirított hagymával, paprikával

Omlós Argentín bélszín steak libamáj kupakkal, roppanós zöldségekkel, szalonnás babrőzsével

Desszertnek csokiba mártott eper, málnás-fehércsokis tortácska

Barátok Asztala Étterem - Kecskéd

Levesek - 1650 Ft

Főételek - 3800 - 6900 Ft között

