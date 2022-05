Nagy változás jön a Volánbusz járatain, megállóiban: rég vártak erre az utasok

A napokban országszerte nagytakarítási akcióba kezdett a közlekedési társaság. A május közepéig tartó, minden részletre kiterjedő munkálatok keretében az utasok és a Volánbusz-munkavállalók által használt valamennyi területen még aprólékosabban tisztítják meg a felületeket. A port és a szennyeződéseket minden felületről eltávolítják, megtisztítják a falakat, ajtókat, ablakokat, bútorokat, korlátokat, világítótesteket, technológiai csővezetékeket és egyéb berendezéseket. A függönyöket, szőnyegeket, igény szerint a kárpitokat nedves tisztítással és alapos porszívózással takarítják. A vállalat a fokozott tisztasággal a szolgáltatási színvonal emelésére és lehetőség szerint kórokozóktól mentes felületek biztosítására törekszik utasai és munkavállalói számára egyaránt.

A Volánbusz emellett – a járványügyi adatok javulásától függetlenül – a kórokozók terjedését gátló fertőtlenítési feladatokat is folyamatosan végzi, a koronavírus-járvány elleni védekezés kezdete óta mintegy 338 ezer liter fertőtlenítőszert használt fel erre a célra. Az autóbusz-állomások és a járművek hagyományos takarítása mellett ózonos eljárások, valamint nanotechnológiás felületkezelés is segíti a fertőzés újbóli terjedése elleni védekezést.

Az óvatosság, a maximális higiénia a koronavírus korlátozottabb terjedése mellett is különösen fontos, ezért a társaság továbbra is gondoskodik a védekezéshez szükséges eszközökről: kézfertőtlenítőből, fertőtlenítő hatású folyékony szappanból összesen több mint 107 ezer litert biztosított eddig, a kötelező maszkviseléssel érintett időszakokban pedig a szájmaszkok különböző típusaiból (orvosi, textil, FFP2 és FFP3) 1 millió 77 ezernél is többet osztott ki munkatársainak. Az állomásokon országszerte 700 érintésmentes kézfertőtlenítő-adagoló szolgálja az utazók és munkavállalók biztonságát.

Címlapkép: Getty Images