Nem csak a saját bőrünket visszük vásárra: életveszélyes szokások a magyar utakon

Vezetés közben rendkívül veszélyes a multitasking: mobilozunk, beszélgetünk, eszünk-iszunk, matatunk valami után vagy állítgatjuk a rádiót, miközben folyamatosan figyelnünk kell az útra, illetve az autó kezelésére is. Ezért összegyűjtöttük azokat a feladatokat, amik ráérnek azután, hogy kiszálltunk az autóból.

Az okostelefon nyomogatás dobogós, az autósok 90%-a használja a mobilt vezetés közben, habár tudja, hogy veszélyes. Minden rutin kérdése, így érdemes az üzeneteket, cikkeket, vicces GIF-eket és videókat később megnézni, amikor már nem a kormány mögött ülünk.

Kicsit készüljünk előre, az útvonaltervező alkalmazásban például még az elindulás előtt állítsuk be a címet, ha pedig telefonálnunk kell vezetés közben, a legjobb, ha kihangosítóra tesszük a készüléket, vagy olyan headsetet használunk, ami nem zárja ki teljesen a közlekedés zaját!

- javasolja Hoffer Zsolt.

Kevesen gondolnák ugyan, de a vezetés közbeni étel-vagy italfogyasztás is könnyen elvonja a figyelmet a közlekedésről. Ha megcsúszik az ember kezében egy szendvics, és leesik, vagy kiömlik a kávé, akkor azokra hirtelen kell reagálunk, úgy, hogy közben egy kézzel fogjuk a kormánykereket. Ez egyáltalán nem biztonságos, sőt az egykezes kormányfogás akár balesetveszélyes manővert eredményezhet!

Az étkezés idejére álljunk meg, ez garantálja ugyanis a teljesen biztonságos közlekedést. Kiemelten balesetveszélyes, ha a forró italt magunkra öntjük, hiszen ilyenkor az ember megugrik, elránthatja a kormányt. Ha mindenképp kocsiban szeretnénk italt fogyasztani, használjuk az erre alkalmas utazóbögréket, és csak addig tartsuk a kezünkben, amíg kortyolunk!

- tanácsolja Hoffer Zsolt.

Sokan nem veszik figyelembe, hogy a dohányzás is akadályozó tényező lehet a vezetésben, ami két problémát is felvet. Egyrészt a füst a járműben terjeng, és szó szerint ködösíti a látást, nemcsak az utastérben, hanem a tükrök körül is. Másrészt cigarettahamu vagy még égő csikk eshet a járművezető ölébe, illetve a jármű bármely alkatrészére, ez pedig tűzveszélyes. Ha valaki egy hosszabb útra indul, inkább kalkuláljon rövid szünetekkel az autóban való dohányzás helyett!

Látható, hogy rengeteg külső hatás ér minket vezetés közben, amelyek megnehezítik a közlekedést, elvonják a figyelmünket, ezért lehetőség szerint mindig törekedjünk arra, hogy vezetés közben a biztonságot tartsuk szem előtt.

Címlapkép: Getty Images