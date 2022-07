Kevesen tudják, de mindenkinek jár pár ingyenes gyógyterápia: itt veheted igénybe

Az aranyat érő iszap

Az iszapot nem véletlenül kedvelik oly sokan: a kellemes, simogató iszapkezelés természetes fájdalomcsillapító hatásáról is ismert. A pakoláshoz 36-42 °C-os iszapot használnak, a kezelés során a hatóanyagok a bőrön át felszívódva stimulálják az idegvégződéseket – így fejtik ki izomlazító és fájdalomcsillapító hatásukat. Érdemes kúraszerűen alkalmazni, hiszen hosszú távú, akár hónapokon át tartó enyhülést hozhat.

Hol vehetünk igénybe gyógyiszapos kezeléseket?

1. Hévíz

Hévízen a világ legnagyobb természetes, biológiailag aktív termálvizű tavában mártózhatunk meg. Egyedülálló élmény a gyógytó tükrét tarkító tündérrózsák között úszkálni. Látogassuk meg a modern gyógyászati részlegeket, valamint wellness- és terápiás centrumot is, melyek ideális körülményeket kínálnak mind a gyógyuláshoz, mind a pihenéshez, feltöltődéshez. A gyógytó fenekén több méter vastag tőzegréteg található. Az iszapban élő speciális mikroorganizmusoknak köszönhető a hévízi gyógyiszap egyedülálló lágysága is. Ezt, a természetes formájában egyedül itt élvezhető speciális összetételű gyógyiszapot, valamint gyógyvizet hasznosítja a hévízi tradicionális kúra, melynek jótékony hatása tudományosan bizonyított. A prémium kategóriás hévízi gyógyszállodákban, wellness és medical wellness hotelekben a klasszikus gyógykúra és a modern medical wellness szolgáltatások egyaránt elérhetők számtalan egészségmegőrző, fitnesz-, selfness- és életmódprogrammal, valamint saját élményfürdő részleggel.

2. Hajdúszoboszló

Látogasson el Európa legnagyobb fürdőkomplexumába, ahol még saját ásványvizet is palackoznak! A település gyógyfürdőjében az iszapkezelés és a súlyfürdő mellett elektroterápia is a gyógyulásra vágyók rendelkezésére áll.

3. Gyula

A Gyulai Várfürdőt egyedülállóvá, egyszersmind varázslatossá teszi, hogy csodás történelmi környezetben fekszik. A fürdőben számos gyógyászati kezelés közül választhat az idelátogató, és a gyógyvíz és -iszap jótékony hatásait is élvezheti.

4. Makó

A Hagymatikum az organikus építészet egyik hazai remekműve. Kívülről mintha egy katolikus templom hívogatná, belépve pedig a népmesékből és a pogány mitológiából ismert életfa látványa ragadja magával a fürdőzőket. A misztikus környezetben háromgenerációs fürdőélmény várja barlangmedencével és marosi gyógyiszap fürdővel.

Ezt mindenkinek érdemes tudni: itt a nagy fürdőkúra kisokos

Miként érhető el az ellátás tb támogatással?

Évente 2 kúra vehető igénybe társadalombiztosítási támogatás keretében. Egy komplex fürdőkúra alkalmanként 60–80 kezelésből áll. 2. Társadalombiztosítási támogatással fürdőgyógyászati ellátásokat kizárólag a finanszírozott egészségügyi szolgáltató reumatológus, fizikoterápiás, ortopéd, mozgásszervi rehabilitációs, valamint fizikális medicina és rehabilitációs orvos, illetve traumatológiai javallat esetén traumatológus szakorvos rendelhet el. 3. Fürdőgyógyászati ellátások esetén az ellátást rendelő vény kiállításának napjától számított 30 napon belül meg kell kezdeni a kezeléseket. 4. A kúra befejezését követő három héten belül a gyógyászati ellátást elrendelő orvoshoz ellenőrző vizsgálatra kell jelentkezni.

Mikor lehet indokolt a fürdőkúra?

Ha ki szeretne próbálni egy kúrát, előtte konzultáljon szakorvos - sal, aki elvégzi az állapotfelmérést, és az Ön korának, panaszai - nak, egészségi állapotának megfelelő fürdőt, vízhőmérsékletet, időtartamot, rendszerességet javasol. A fürdőkúrák ideális hossza két-három hét, ez idő alatt napi egy vagy két alkalommal érdemes húsz-harminc percre megmerítkezni.

Meddig hat egy fürdőkúra?

A fürdőkúra hosszútávú gyógyhatást eredményezhet rendszeres, egymásra épülő kezelésekkel. Sok esetben akár hónapokra is megszűntetheti a panaszokat, míg alkalmanként kipróbálva prevenciós célokat szolgálhat.

Mi a fizioterápia?

A fizioterápia a természetben előforduló energiák (napfény, víz, levegő és föld) orvosi felhasználását jelenti, és magába foglalja a balneo-, valamint a klímaterápiát is. A görög eredetű szó első tagjának jelentése: természet. Nem azonos a fizikoterápiával, amely olyan gyógyászati eljárásokra használt szó, amikor fizikai energiát veszünk igénybe. Ilyen a masszázs, az elektroterápia vagy az ultrahang. Fizikoterápiának számít a gyógyfürdőkben a súlyfürdő vagy a vízsugármasszázs is.

Gyógymasszázs

Gyógymasszázs a legtöbb magyarországi fürdőben és egészség - központban kérhető. Abban különbözik az általános masszázstól, hogy speciális végzettségű gyógymasszőr vagy gyógytornász végzi – gyakran csak a beteg testrészen, gyógyító, rehabilitációs céllal. Krónikus ízületi és belgyógyászati problémák esetén java - solt, de az általános közérzeten is segít. Hossza jellemzően 30-40 perc, de lehet 10-15 perces is. Ha orvos úgy írja elő, akkor speciális gyógykrémmel végzik.

Iszapkezelés

Az egyik legkedveltebb kezelés, hiszen a 36-42 °C-os hőmérsék - leten használt pakolás közben kiválóan lehet relaxálni. Ám nem csak emiatt keresik a szolgáltatást: mozgásszervi betegségek esetén alkalmazva fájdalomcsillapító és izomlazító hatású is. A gyógyiszapot használják bőrgyógyászati, illetve kozmetikai céllal is. Magyarországon öt minősített gyógyiszap található, amelyek között fellelhető tavi, folyóvízi és tőzegiszap is.

Súlyfürdő

Dr. Moll Károly reumatológus alkalmazta elsőként a víz alatti húza - tásos súlyfürdőt az 1950-es években. Módszerének lényege, hogy az izmok ellazulnak a meleg vízben, a gerinc megnyúlik, a porcsérv pedig visszahúzódik. Az elmúlt közel hetven év alatt számos újítás történt ezen a területen: változott a kezelések hossza, a súlyok nagy - sága is, illetve kiderült, hogy meleg gyógyvízben jelentősen megnő a kezelés hatásfoka. A súlyfürdő nem csak a gerinc nyújtására kiváló, de balneo- és hidroterápia is egyben. Alkalmazása orvosi vizsgálathoz kötött, a kezelési idő átlagosan húsz perc, a víz hőfoka 34-35 °C.

