Nem sokan ismerik a szabályokat: csak így lehet traktorral közlekedni Magyarországon

Bár a legtöbben csak a földeken látunk traktorokat, kombájnokat és egyéb mezőgazdasági gépeket, azért valahogy el is kell oda jutniuk a telephelyükről. Hacsak a vezetők nem akarnak a kertek alatt, jelöletlen utakon közlekedni, akkor fel kell hajtaniuk a közutakra is. Mivel azonban ezek a járművek nagyobbak, lassabbak és több helyre van szükségük a manőverezéshez, gyakran teljesen más szabályok vonatkoznak rájuk, mint a forgalomban részt vevő többi gépjárműre.

Ahogy az Agrárszektor írja, a mezőgazdasági gépeknek a munkaterület megközelítése során, illetve az egyik munkaterületről a másikra való áttelepüléskor gyakran a közutakat is igénybe kell venniük. Aki pedig városon kívül is vezet autót, biztosan tapasztalta már, hogy milyen az, amikor beszorul egy - vagy több - a lassan haladó mezőgazdasági jármű mögé, amelyek olykor nemcsak a saját sávukat töltik ki, de át is lóghatnak a másik forgalmi sávba. A portál szerint, azt azonban sokan sokan nem tudják, hogy ezeknek a gépeknek a biztonságos üzemeltetése és közlekedése során milyen munka- és közlekedésbiztonsági szabályokat szükséges betartani, valamint hogy milyen egyéb rendelkezéseknek kell megfelelnie a járműveknek és vezetőiknek.

A közutakat igénybe vevő önjáró erő- és munkagépeknek, szállítójárműveknek a következőkkel kell rendelkezniük: hatósági jelzéssel, állandó vagy ideiglenes rendszámmal, forgalmi, vagy ideiglenes forgalmi engedéllyel, kötelező gépjármű felelősségbiztosítással (továbbiakban: KGFB).

Hogy mire érdemes figyelni? Mit kell betartani a sofőröknek? Erről többet a portál cikkében olvashatunk, ide kattintva.

Címlapkép: Getty Images