Filléres úti cél lett Magyarország a turisták szemében? Most kiderült, miért

Pénzcentrum 2023.03.10. 08:35 Megosztom

Érdekes listán bukkant fel Magyarország: a világ 10 legolcsóbb úti célja közé sorolta egy amerikai utazási magazin. Számításaik szerint már akár napi 70 dollárból, 25 ezer forintból kijöhet itt egy utazó, beleértve a szállást és az étkezés árát is. Hogy ez mennyire állja meg a helyét, az most nem is annyira fontos (semennyire), sokkal érdekesebb maga a jelenség: vajon jó az nekünk ha ilyen és ehhez hasonló listákra kerülünk fel? Milyen képet sugallunk ezzel magunkról az európai vagy a tengeren túli utazók felé? A Pénzcentrum ennek járt most utána.

Ahogy a portál írja, a pandémia óta a világ, és benne a turizmus nagyon megváltozott, ma már a mennyiség helyett inkább a minőséget preferálják a fogadóországok, mindenhol egyre erősebben érzékelhető ez a trend - elég csak a repülőjegyek, vagy a szállodák árazására vetni egy pillantást. Hogy akkor mégis mi áll ennek a hátterében, arról dr. Kiss Kornéliát, a Budapesti Gazdasági Egyetem Turizmus Tanszékének tanszékvezető egyetemi docensét kérdezte a lap. Egy olyan lista, amelyen Magyarország a világ legolcsóbb úti céljai között szerepel, meglepő Dr. Kiss Kornélia, a Budapesti Gazdasági Egyetem tanszékvezető egyetemi docense szerint is. Amellett, hogy a lista alapjául szolgáló adatokat érdemes fenntartásokkal kezelni, felkerülni sem célszerű rá, egészen egyszerűen azért, mert nem erre, nem az „olcsó” turizmus felé halad most a világ. Emellett az „olcsó desztináció”-imázs megváltoztatása is évekbe, évtizedekbe telhet. Mint kifejtette, a Top10 legolcsóbb úti cél listáján szerepelni persze lehet marketingfogás, de gyakran többet árt, mint használ. Tény, hogy a nyugat-európai utazó számára most Magyarország olcsó, de ennek nincs köze az itteni látnivalók, turisztikai attrakciók, szállodai vagy vendéglátóipari szolgáltatások minőségéhez, sokkal inkább az olcsó forinthoz. Ne feledjük, ma egy turista 380 forintot kap minden eurójáért. Hogy mit gondol a szakértő még? Mi az, amit el kell kerülnünk? Milyen szezonra számíthatunk? Erről még többet a Pénzcentrum cikkében olvashatunk, ide kattintva. Címlapkép: Getty Images Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!