Hosszú utat tehetett meg a svájci farkas: már Budapest környékén kóborolhat?

Ahogy arról a Sokszínű Vidék beszámolt, a farkas, amit a Vértesben láttak felbukkanni, már Budapest környékén kóborolhat.

Mint írják, a Gruppe Wolf Schweiz természetvédelmi csoport több állatot is figyelemmel kísért, hiszen ezeket a példányokat jeladóval látták el. Egy hónapja számoltak be arról közösségi oldalukon, hogy az M237 számú farkas már a Vértesben kóborol. Nos, az állat azóta tovább is állt, már Budapest környékén lehet.

Az M237 kódszámú farkas – amely több mint hétszáz kilométeres vándorlás után az Alsó-Rajna-völgytől egészen a Budapesthez közeli Vértesig jutott – továbbra is Budapest térségében van

– mondta a portálnak David Gerke, a Gruppe Wolf Schweiz munkatársa, aki kiemelte: az állat mozgása lelassult, illetve az állat hollétéről tájékoztatták a magyar természetvédelmi hatóságokat.

A portál megkereste a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot is. Kálmán Gergely, a DINPI kommunikációs referense a következőket mondta el:

A farkas 2 hete a dél-budai agglomerációban található, azonban nem számítunk arra, hogy hosszútávon ezen a területen marad. Napközben a kirándulóhelyektől távol eső rejtekhelyén tartózkodik.

Címlapkép: Getty Images