Idén is megrendezik a Balaton egyik legizgalmasabb fesztiválját

A Balaton északi partján, Paloznakon 2012 óta kerül megrendezésre a Paloznaki Jazzpiknik. A rendezvény egy kis Tájház udvari koncertsorozatból vált 3 napos, 4 színpados, 40 koncertes fesztivállá, 2015-től pedig a Nagyon Balaton rendezvénysorozat oszlopos tagjává. A zene mellett idén számos más programmal várják a látogatókat augusztus elején – mondták el a szervezők szerdai, budapesti sajtótájékoztatójukon.

Idén 11. alkalommal rendezik meg a Paloznaki Jazzpikniket, augusztus első hétvégéjén. A szervezők szerdai sajtótájékoztatójukon elmondták: augusztus 3-án Nik West és Rick Astley nyitja a háromnapos pikniket, augusztus 4-én a Dirty Loops és a Thievery Corporation zenél a nagyszínpadon, augusztus 5-én pedig az Incognito, majd a várva várt Level 42 lép fel a Balaton partján.



A kisebb színpadokon a jazz és társműfajainak képviselői várják a fesztiválozókat 4 színpadon, több mint 40 koncerttel a balatoni településen, a fűben ülős pikniktől a klubhangulaton át a nagykoncertig. A rendezvényen a környékbeli borászatok – így a helyszínt biztosító Homola pincészet - is képviseltetik magukat, és számos, nem kifejezetten zenei program is várja a látogatókat.



A fesztiválozók akár e-bike túra keretein belül is megismerkedhetnek a környék látnivalóival. Idén a kiállítók között szerepel például a Jane Goodall Intézet: standjuknál színes és edukatív programokkal várják majd a gyerekeket. A rendezvény kiemelt partnere az Együtt az Autistákért Alapítvány: a szervezet célja, hogy bemutassa az autizmussal élők helyzetét, segítse a társadalom edukációját az autizmussal kapcsolatban. A Jazzpikniken is kiemelt figyelmet kapnak majd az autizmussal élők.



A szervezők szerint a fesztiválon a gasztronómia tekintetében is minőségi eseményre számíthatnak a látogatók. A rendezvény az idei évben is kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra, a környezetvédelemre és az újrahasznosításra.



Az idei rendezvényre már kaphatók a belépőjegyek: a 3 napos bérlet 44 900 forintba kerül, a napijegyeket 20 990 és 23 990 forintért lehet megvásárolni. A Jazzpiknikre transzferbuszokat is indítanak Budapestről: a retúrjegy 7 990 forintba kerül.

Címlapkép: Paloznaki Jazzpiknik