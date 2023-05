Itt nyaralnak a tehetős magyar párok idén? Nem sajnálják a pénzt néhány nap pihenésre

A szálláshelyeket érintő legfrissebb adatok szerint a beérkező foglalások mintázata már jobban hasonlít a 2019-es, pandémia előtti időszakéra. A frekventált dátumokra, mint hosszú hétvégék, a vendégek már jóval előbb lefoglalták a szállást, mint a COVID alatt - akkor inkább kivártak. A nyári vakációról pedig 29 százalékkal többen gondoskodtak már az előfoglalások időarányos összehasonlítása szerint. Arról, hogy merre utazik a legtöbb magyar család már írtunk, most viszont arra voltunk kíváncsiak, merre utazik a legtöbb pár ma, Magyarországon. Lássuk, melyek a kiemelt desztinációk idén.

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, kiemelkedően sikeres nyári előfoglalási szezont zártak a belföldi szállásfoglalók, időarányosan 24 százalékkal több a foglalás, mint tavaly ilyenkor. Mint írták, ugyan már lezártult a nagy kedvezményeket, akciókat ígérő előfoglalási időszak az utazási irodáknál, a tapasztalatok szerint nem fékezett a kereslet áprilisban sem. Úgy tűnik, sem a külföldi, sem a belföldi utazásokról, klasszikus nyaralásokról nem mondanak le a magyarok.

A családok népszerű úti céljai között szerepel Siófok, Hajdúszoboszló, Eger, Gyula, Szeged és Pécs is.

Mi a helyzet azokkal, akik párban utaznak?

Körképeinket legtöbb esetben családok szemszögéből írjuk, viszont kevés szó esik a páros utazásokról. Pedig rengetegen foglalnak kettesben is szálláshelyet, korosztálytól függetlenül. Éppen ezért arra voltunk kíváncsiak, mit mutat a tendencia: hova és mennyiért utaznak a magyar párok 2023-ban. Ezzel kapcsolatban Kemény Lili, a Szallas.hu szóvivője a HelloVidéknek elmondta:

Jóval nagyobb arányban foglalnak belföldi úti célt. A Szallas.hu kínálatában foglalható országok közül még Horvátország keresett, de jóval kisebb az aránya. A 2 főre szóló nyári foglalások 95,8%-a szól belföldre, 2,9%-a Horvátországba, a maradék pedig egyéb környező országokba

Természetesen arra is kíváncsiak voltunk, hova foglal most a legtöbb pár, melyek a legkedveltebb vidéki nagyvárosok, illetve mennyit költenek átlagosan szállásfoglalásra. Ennek alapján Kemény Lili elmondta, hogy a portálon a 2 fő részére foglaló, belföldi úti célt keresők körében top úti célok idén nyáron:

Siófok Szeged Hévíz Eger Hajdúszoboszló Budapest Balatonfüred Gyula Pécs Zalakaros

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy az egyes városokban, mennyit fizetnek átlagosan a párok a szállásért. A portál adatai szerint átlagosan egy fő részére egy éjszaka ennyibe kerül a top településeken a fenti, 2 fős foglalások esetén:

Siófok - 16 202 Ft

Szeged - 12 438 Ft

Hévíz - 17 427 Ft

Eger - 12 400 Ft

Hajdúszoboszló - 15 589 Ft

Budapest - 14 016 Ft

Balatonfüred - 17 718 Ft

Gyula - 12 361 Ft

Pécs - 10 975 Ft

Zalakaros - 18 440 Ft

Jól látszik a fenti számokból, hogy a párok is az olcsóbb szállásokat részesítik előnyben. Persze mindig akadnak olyanok is, akik nem sajnálják a pénzt olyan szállásra költeni, ami kifejezetten felnőttbarát. Ez azt jeletni, hogy csak párok foglalhatnak, családosok számára pedig nem elérhető az adott szálláshely.

Legdrágább és legolcsóbb szálláshelyek párban

A top 10-es listát nézve az is érdekelt minket, hogy mennyibe kerülhetnek a lista élén szereplő, legkedveltebb városokban a legolcsóbb és legdrágább szálláshelyek két fő részére, három napra, két éjszakára, ami egy hosszú hétvégének felel meg. Ennek alapján a következő árakra számíthatunk a belföldi szállásfoglaló portál adatai alapján:

Siófokon a legolcsóbb szálláshely 28 000 forint, ellátás nélkül. A legdrágább pedig 380 000 forint, szintén ellátás nélkül. Szegeden a legolcsóbb szállás 24 000 forint ellátás nélkül, a legdrágább pedig 176 000 forint egy párnak, szintén ellátás nélkül. Hévízen az árak a következők egy pár számára: a legolcsóbb szállás 28 000 forint ellátás nélkül, a legdrágább pedig 342 300 forint félpanzióval. Egerbe is hasonló árak fogadják a párokat: a legolcsóbb szálláshely 19 800 forint ellátás nélkül, a legdrágább pedig 240 000 forint, szintén ellátás nélkül. Hajdúszoboszlón a legolcsóbb vendégház 20 000 forint ellátás nélkül, a legdrágább szálláshely pedig 238 140 forint szintén ellátás nélkül.

Ha megnézzük az árakat, a legolcsóbb szállások valóban pénztárcabarátnak tűnnek, ám itt érdemes belekalkulálni azt, hogy az adott szálláson esetleg nem csak mi és párunk, de több más pár, esetleg család is megszállhat velünk egy időben. Arról nem is beszélve, hogy ebben az esetben étkezésről minden esetben gondoskodni kell, ami három napra szintén nem kis összeg. Ha a legdrágább szállásokat nézzük, ott esetleg az elvonulás lehetősége, a privát tér biztosítása lehet a csalogató, viszont ezeken a szállásokon is gondoskodni kell pluszban étkezésről, hiszen a top öt szállás közül is csak egy ajánlott félpanziós ellátást a kifizetett ár mellé.

Hogy melyik árkategóriát választjuk, az legtöbb esetben csak személyes igényeinktől és pénztárcánktól függ. De érdemes foglalás előtt tervezni, számolni, hogy mennyiből jövünk ki, ha több napi élelemről is gondoskodni kell és mennyit tudunk még emellett szánni szállásra.

Címlapkép: Getty Images