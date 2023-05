Elképesztő magyar fejlesztés: ezeken a szakaszokon akár 160 km/h-val járhatnak a vonatok

Nemsokára a hazai belföldi forgalomban is lesznek olyan vonalak, ahol akár 160 km/h-val járhatnak a vonatok, és az egyik szomszédos ország fővárosát is könnyebb lesz elérni vonattal - számolt be róla a novekedes.hu.

A portál megkereste a MÁV Zrt.-t is, hogy milyen fejlesztések zajlottak, zajlanak ezzel a témával kapcsolatban. A vállalat közölte: A nagyságrendileg 8 ezer kilométernyi hazai vasúti pályábóljelenleg 2803 kilométer villamosítottés a társaság által üzemeltetett hálózat jelentős részén 100, vagy 120 km/h az engedélyezett legmagasabb sebesség. A közúti közlekedéssel is versenyképes vasúti közlekedés megteremtése érdekébenaz elmúlt másfél évtizedben megvalósuló vasútfejlesztési projektek esetében – döntően – a 160 km/h engedélyezett sebesség bevezetése a cél. Ahogy a lap írja, jelenleg a Budapest-Hegyeshalom fővonal, Tata és Hegyeshalom közötti bizonyos szakaszain engedélyezett a 160 km/h sebesség, ami az arra közlekedő InterCity (IC) és nemzetközi vonatok esetében teszi lehetővé Budapest és Bécs közötti gyors utazást. Három további szakaszon járhatnak majd 160-al a vonatok A Budapest-Hegyeshalom fővonal mellett más vonalakon is lesznek szakaszok, ahol a jövőben 160 km/h-ra emeli a MÁV az engedélyezett sebességet: Püspökladány és Debrecen között 120 km/h-ról 160 km/h-ra;

Százhalombatta és Pusztaszabolcs között szintén 120 km/h-ról 160 km/h-ra;

Aszód és Hatvan viszonylatban pedig 100 km/h-ról 160 km/h-ra emelik a sebességhatárt. További két szakaszon szintén lehetővé teszi a gyorsabb közlekedést a vállalat. Kelenföld és Százhalombatta között 100-ról 120 km/-ra, illetve Szeged-Rókus és a Hódmezővásárhelyi Népkert között pedig 80 km/h-ról 100 km/h-ra növelik az engedélyezett sebességet.