Megdöbbentő dolog derült ki a magyarokról: ezeket a dolgokat csenik el a szállodákban

A kisebb kiszerelésű illatszereket és a hotel logójával ellátott köntöst és papucsot szinte mindig lenyúlják a magyarok a szállodákból, függetlenül attól, hogy ötcsillagos hotelről vagy egy olcsóbb szállodáról van-e szó. Az egyik legnagyobb hazai, szállodatermékeket forgalmazó cég szerint a szállodák új ötletekkel és trendekkel reagálnak mind a lopásokra, mind pedig a változó piaci helyzetre.

Nem újdonság, hogy a szállodákból az apróbb tárgyakat, kikészített illatszereket, törölközőket magukkal viszik a távozó vendégek. Tankó Balázs, az egyik legnagyobb hazai szállodatermékeket forgalmazó cég ügyvezető igazgatója szerint a legnépszerűbbek az apróbb, kibontott termékek.

Szállodakategóriától függetlenül lopják a termékeket, tehát az ötcsillagos szállodából is elviszi az ott lakó. Miután kifizeti a százezer forintos szállást, elviszi az ezer forintot érő tusfürdő, sampon és mindenféle apró termékek kombinációját. Nagyon sokszor kiürítik a szobát. Szállodarecepciósokkal szoktunk beszélgetni, akik megdöbbentő történeteket mesélnek. Olyan is előfordult, hogy a falról a festményt levette az egyik vendég és azt vitte ki a táskájában. A törölköző- és papucslopás alap dolognak számít szinte. De viszik a köntöst is, bár erre most már vannak új technológiák, például a Hard Rock Hotelekben már lopásgátlót tesznek a köntösre és a recepción megkérdezik, hogy a táskában lévő köntöst is felírhatják-e a számlára. A két főtermék egyébként a kinyitott tusfürdő és a sampon, valamint a varrókészlet, ezeket szinte mindig elviszik, de nagyobb keletje van azoknak a papucsoknak és köntösöknek is, amelyeken szerepel a szálloda logója. Persze nem feltétlenül lopás ha a használt papucsot hazaviszi magával, de sokszor egyet elhasználnak, majd a recepción kérnek még egyet "mert a másik elszakadt" és az újat már viszik is haza magukkal

- ecsetelte Tankó Balázs, a szallodatermekek.hu ügyvezető igazgatója.

Ne lopj, vedd meg: Saját termékeket dobnak piacra a szállodák

Tankó Balázs szerint nem csak az figyelhető meg pontosan, hogy mit visznek, de az is, amit otthagynak a vendégek a hotelekben.

A cipőkanalat és a fésűt és fogkefét nem szokták elvinni, ezt valahogy illetlennek tartják a vendégek és úgy gondolják, ezek drágább termékek, mint a kis kiszerelésű tisztálkodószerek és krémek.

Az ügyvezető igazgató szerint sok kisebb és nagyobb szálloda inkább árulni kezdte ezeket a termékeket, hogy a vendégek ilyen módon haza tudják vinni őket emlékbe, de a nagyobb láncok komplett saját márkás termékpalettával rukkoltak elő.

Sok szállodánál megfigyelhető, hogy elkezdték árulni ezeket a termékeket a recepción, van olyan hotel, aki kifejezetten magának gyártat komplett termékcsaládot. Ebbe nem csak a kozmetikumok tartoznak bele, de ruhák, köntösök, törölközők, papucsok, írószerek és egyéb használati tárgyak is. Mindemellett egyre több aprósággal igyekeznek kedveskedni a hotelek a vendégeknek: azt figyeltük meg például, hogy egyre több helyen tesznek be például fogkefét a szobákba. De van olyan szálloda is, ahol a hét minden napján más ízű bonbont tesznek be a szobákba. Tapasztalataink szerint az se mindegy, hogy milyen nemzetközi ismertsége van a kozmetikumoknak. Érdekes tény, hogy az olasz La Bottega - mely a világ egyik vezető gyártója - termékeit szívesebben vásárolják meg a vendégek, mint lopják el, így sok hotel szerint érdemes ezekbe fektetni

- tette hozzá Tankó Balázs.

Árnövekedés és környezettudatosság

A szallodatermekek.hu több mint négyszáz szállodát lát el Magyarországon és a legnagyobb hotelláncoknak szállítanak, a vállalkozásnak így pontosan rálátnak arra, hogy milyen termékek a kelendőek és merrefelé halad a szállodatermékek trendje. Évente több százezer vendég éjszakáját szolgálják ki termékeikkel és milliós nagyságrendű évente az általuk forgalmazott termékek száma, amelyekkel a hoteleket látják el. Tankó Balázs szerint a mostani piacot az áremelkedés és a környezettudatosság mozgatja leginkább.

Alapvetően emelkedtek az árak, ha nem is jelentősen, hiszen megdrágult az alapanyag és a logisztika is. Nagy mennyiségben előállított olcsóbb termékekről beszélünk, tehát fontos, hogy milyen távolságból hozzuk ezeket a termékeket. Ezeken belül a papíráru drágult a legjobban a szállodai fogyó termékek közül. Egy új trend is megfigyelhető a piacon, mégpedig hogy újrahasznosított papírból vagy lebomló anyagból szeretné mindenki a használati eszközök, mint a fogkefék, fésűk vagy éppen a cipőkanál csomagolását. A tusfürdők és samponok tekintetében pedig inkább a nagyobb kiszerelés felé mozdult el a piac. Úgy látom, hogy egyre fontosabbá válik a környezettudatosság.

Címlapkép: Getty Images