Bakancslistás nyári túratipp, ami hőségben is kibírható: csodaerdőkkel és kertekkel csábít Zala

A Zalaerdő Zrt. kezelt erdőinek területe jelenleg 56 ezer hektár. Az elmúlt öt évben több mint 2364 hektár erdőfelújítást és 51 hektár erdőtelepítést végeztek. A közjóléti erdők, az erdei vasút, az erdei kiránduló- és pihenőhelyek, erdészeti erdei iskolák, tanösvények és horgásztavak létrehozásával és működtetésével egész évben várják az erdei kikapcsolódásra és ismeretszerzésre vágyókat.

Az Azáleás-völgy a zalaegerszegi Alsóerdő kedvelt kirándulóhelye. A színpompás azáleabokrok április végétől május közepéig borítják virágba a tájat. Ilyenkor „felrobban” a völgy, még az ország másik feléből is a völgybe jönnek friss levegőt szívni a látogatók. Több arborétum is található itt. A Budafai Arborétum a Göcseji-dombság kis tündérkertje, ahol számos védett növényfaj tanulmányozható, a 133-féle tűlevelű és 88-féle lomblevelű fafaj is. A Csácsbozsoki Arborétum az Azáleás-völgy mellett a zalaegerszegiek nagy kedvence. A 42 hektáros bekerített területen az erdei fajgazdagság káprázatos: a laposabb részeken mocsártölgyek, mocsárciprusok találhatók, míg a domboldalakban és tetőkön tölgyesekbe, bükkösökbe érkezünk. A védett növényfajok közül egyebek mellett találkozhatunk itt a csodaszép farkasboroszlánnal és ciklámennel is.

A Kistolmácsi-víztározó egy ugrásra van a Budafai Arborétumtól és a Vétyemi Ősbükköstől, ahol be lehet csatlakozni a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra útvonalába is. A Vétyemi Ősbükkös a Göcseji bükktáj egyik csodaerdeje, ahol a magterület évtizedek óta kíméleti területnek számít. Így itt megfigyelhető az erdő természetes dinamikája, amely nemcsak a természetjáróknak jelent nagy élményt, hanem a szakembereknek is fontos információkat szolgáltat az erdei ökoszisztéma működéséről.

Vétyemi Ősbükkös

A Csónakázó-tó környékén, az Alsóerdőnél horgásztó, biciklis pumpapálya, kis- és nagy sétakör, erdei tornapálya, fák között kanyargó tanösvény, romantikus erdei utak, és a város fölé magasodó, 48 méter magas, olajfúrótóronyból átalakított kilátó várja a kirándulókat. A körülötte lévő parkerdő egy igazi futóparadicsom.

A Zalakarosi Parkerdő, és a benne kialakított Csiga-túra tanösvény a slow life-mozgalom egyik színhelye, ahol lehet lassulni, csendesedni, élvezni a természetet, a nyugalmat, és kizárni a mindennapi stresszt. Az Erdészkilátóból szép időben el lehet látni a Balatonig. Nyugalom, béke és harmónia, varázslatos zalai táj, hit - talán ezekkel a szavakkal lehet leginkább leírni a Remetekertet, amelyet a hét szomszédos zalai falucska mind a magáének tekint: Nagykapornak, Misefa, Padár, Tilaj, Szentpéterúr, Nemesrádó és Orbányosfa. Az erdőrezervátum búcsújáróhely, a közelében fakadó Mária-forrásról legendákat mesélnek a környéken.

A több mint száz éves kisvasúthálózat korszerűsítése az utóbbi években a fővonalon befejeződött, a szárnyvonalakon pedig a teherszállítási feladatok figyelembevételével folyamatosan zajlik. Az iparvasúti szállítás a részvénytársaság teljes faanyagmozgatási feladatának 10%-át teszi ki. A vasútüzem kihasználtságának növelése, valamint a közjóléti tevékenységeink színesítése céljából 32 kilométer hosszon a személyforgalom előtt is megnyitotta az állami erdőgazdaság a Lenti és Kistolmács közötti pályaszakaszt.

