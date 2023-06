Itt valóban meseszép látványt találsz! Ezek a legszebb lombkorona sétányok Magyarországon

Ámulatba ejtő látványért nem kell messze utaznunk! Hazánkban is számos helyen lehet kirándulni, élményeket szerezni sőt, akár egészen extrém körülmények között is barangolhatunk. Kevesen tudják, de Magyarországon is számos lombkorona sétány létezik, amelyek a fák lombjain keresztül körbejárhatók. Így, a nem mindennapi látvánnyal rendelkező emelvények akár egy hosszabb vagy rövidebb túra, kirándulás lezárásának is tökéletes végállomásai lehetnek. Lássuk, milyen helyeket érdemes idén nyáron felkeresni, ha szeretnénk a fák tetején sétálni.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, elkészült az ország legújabb lombkoronasétánya. Az építményt a Balaton partján húzták fel, így mesés kilátásban lesz része annak, aki ellátogat ide. A balatonboglári lombkorona-tanösvényt a várdombon, amely 500 méter hosszan és 10 méter magasan szövi be a most elkészült tanösvény.

Hol találunk még hasonló sétányokat?

Jeli Arborétum Lombkorona sétány, Kám

A Jeli Varázskert Tájövezetek részén található Lombkorona sétány egy Sziklás-hegységet bemutató fenyőerdőben vezet közel 10 m-es magasságban. Az óriások erdejének is nevezett fenyvesben az óriásjegenyefenyő, hemlokfenyő, duglaszfenyő, az óriás tobozokat nevelő jeffrey fenyő és a puha, vaskos törzséről ismert hegyi mamutfenyő példányokat ismerhetik meg a látogatók testközelből. A tobozok, tűlevelek között feltűnnek a helyi madárfajok is. Alaposabb megfigyelésükre az őket ismertető táblákon elhelyezett QR-kódok is segítenek. Okos telefonunkkal a kód leolvasása után a madárfajok megszólalnak, énekükkel színesítik a lombkorona szint megismerését. A gyermekek és a gyermek lelkű felnőttek egy zárt, csőcsúszdán is elhagyhatják a lombok szintjét. A csúszda csak személyzet felügyeletével használható. Májusi hétvégék kivételével előzetes egyeztetés alapján vehető igénybe a csúszdahasználat. A 130 m hosszú lombkorona sétányhoz egy völgyhíd is tartozik, ahonnan a közeli Hétforrás csillogó vízfolyásait is megfigyelhetjük.

Tavirózsa tanösvény, Hévíz

A 2,2 kilométer hosszú tanösvény, mely a Hévízi termáltó véderdejében található, egy nagyon meditatív és emellett a gyerekek számára is nagy élményt nyújtó sétát ígér. Az egyik fő látványossága a 15 méter magas kilátó, melyből gyönyörű kilátás nyílik, valamint a lombkorona-sétány, amely egyedülálló élményt nyújt a látogatóknak. A Hévízi tó világszerte egyedülálló, biológiailag aktív természetes termáltó. A tó körül elhelyezkedő véderdők fontos szerepet játszanak az egyedülálló tulajdonságok megőrzésében. Ezek a véderdők biztosítják a tó körül kialakult speciális mikroklíma megőrzését, a tó vízét meghatározó kémiai és termofizikai tulajdonságok megtartását, valamint hozzájárulnak a tóval együttesen kialakított környezetben a gyógyuláshoz és pihenéshez. A Tavirózsa tanösvény bemutatja az erdőt, mely két jól elkülöníthetően más jellegű területből áll. A szárazabb Nyugati véderdőt és a nedvesebb Észak láperdőt. A tanösvény kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy az emberek megismerjék az erdő életét, élővilágát, valamint megértsék az erdők fontosságát a természet és az ember számára.

Makói lombkorona sétány

Formáját, alakját tekintve is különleges látvány a makói sétány. Egy természetjáró számára az erdő mindig különleges élményt, látványt jelent. Itt viszont nem csak a természet szépsége, de a megépített kilátó is hamar lenyűgözi a látogatót. Makóhoz és hagyományaihoz híven, minél feljebb jutunk a lombkorona felső szintjei felé, annál inkább megváltozik körülöttünk a világ, más élőlények, madarak jelennek meg, és ugyan így bukkannak fel a hagyma formát öltött teraszok is. A sétányon helyet kapott egy függőhíd is valamint egy kilátótorony. A legbátrabbak pedig választhatják a lejutás leggyorsabb módját: lecsúszhatnak a csőcsúszdán is. A Lombkorona sétány eső esetén a műszaki előírásoknak megfelelően balesetveszély miatt Zárva tart. A sétányra a belépés díjtalan, csúszda viszont 200Ft/alkalom.

Címlapkép: Getty Images