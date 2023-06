Rengeteg autós elmulasztja ezt a nyaralás előtt: súlyos ára lehet a spórolásnak

Sokan élnek abban a tévhitben, hogy az autójuk klímája elműködik évtizedekig magától, és akkor eszmélnek, hogy talán jó lenne megnézetni egy szakemberrel a kocsit, amikor már csak pár nap van hátra a nyaralásig. A nyári hőségben ugyanis senki nem akar órákon át működő klíma nélkül araszolni a zsúfolt autópályákon a Balatonig, netán a horvát tengerpartig. De aki nem fordított időt és pénzt a légkondi rendszeres karbantartására, százezreket is ráfizethet, ha valóban működő léghűtő rendszerrel akar útnak indulni. Autóklímával foglalkozó szakembereket kérdeztünk, mi a helyzet 2023-ban az autóklímákkal, mennyien keresik fel a szervizeket mostanában, milyen árakon dolgoznak, és egyáltalán mi az, amit még nyaralás előtt feltétlenül vizsgáltassunk meg a biztonság kedvéért a hűtőrendszeren kívül az autónkon.

Egy átlagos személyautó éves klímatöltése 14000-25000 Forint, a felhasznált gáz mennyiségétől és az egyéb szolgáltatások igénybevételétől függ a végső összeg. Ebben az árban nem szerepel például egy 24 órás nyomásteszt, vagy klímarendszer tisztítás sem. Ami a klímatisztitást illeti az árak 6000 - 24000 Ft között mozognak. Itt is fontos szabály, hogy ha valaki nagyon olcsón ígéri a klíma rendbetételét, akkor gyanakodjunk.

Mit jelent a klímatöltés?

A klímatöltés tulajdonképpen a klímarendszer időszakos karbantartását jelenti, amelynek keretében sor kerül a rendszer ellenőrzésére, a nyomáspróbára (mely megmutatja a rendszerben lévő hűtőközeg mennyiségét is), a klímakompresszor olajcseréjére és a hűtőközeg, avagy a klímagáz feltöltésére. A pollenszűrőt is a klímatöltés során érdemes kicserélni.

A klímagáz feltöltés nem azonos a utántöltéssel! Semmiképpen ne keverendő össze. A klímatöltés egy karbantartási folyamat része, míg a rátöltés, vagy utántöltés, a rendszerben lévő hűtőközeg, vagy klímagáz mennyiségek korrekciójára szolgál csupán.

Egy átlagos klímatöltés és karbantartás hozzávetőlegesen 20000 forintba kerül Magyarországon, az utántöltés pedig körülbelül 6000-10000 forint.

De mit is jelent pontosan a klíma tisztítása?

A klímát érdemes minden szezon, azaz a hűtési, vagy fűtési időszak vége után karbantartásnak alávetni, szakemberrel kitisztíttatni, ugyanis rengeteg por, baktérium és gomba gyűlik fel egy idényben a rendszerben. Ezek egészségkárosító hatásúak és a klímaberendezés élettartamát is csökkentik hosszútávon.

A mai modern gépjárművek már csapadékos, nyirkos időben automatikusan bekapcsolják a fűtéshez is a klímát, ugyanis az utastérben felgyülemlett párát így tudja a leghatékonyabban eltávolítani, úgymond “leszárítani”.

Klímatisztítás során nagynyomású vegyszeres mosás történik, mellyel a csövek belső felületére tapadt szennyeződéseket eltávolítják és kinyomják a rendszerből. A vegyszeres mosás az egyik leghatékonyabb módszer, a házilag befújt vegyszer semmit nem fog eltávolítani a káros anyagokból, csak növeli a lerakódásokat.

A másik hatékony módszer az ózonos klímatisztítás: Az ózon egy rendkívül erős oxidáló és fertőtlenítő szer, amely a tisztítás során elbomlik. Az ózonos utastér fertőtlenítés során az autó utastere és a klímarendszer is tiszta és szagmentes lesz. Az eljárás során elpusztulnak a baktériumok, vírusok, gombák és olyan apró élősködők, mint például az atkák.

A tisztítás során nem kell megbontani a szellőzőrendszert, az ózongáz behatol a legszűkebb helyekre is, és egyenletesen fertőtlenít. Nem hagy foltot, teljesen vegyszermentes és nem rongálja az autó elektromos rendszerét.

Melyiket válasszuk? Ha régen volt karbantartva, nem hűt jól, kellemetlen szagú levegőt fúj, esetleg nem párátlanít a rendszerünk, akkor mindenképpen a hagyományos mosásra van szükség. Amennyiben csak a szagokkal van gondunk, akkor elegendő lehet az ózonos, fertőtlenítő tisztítás is.

Mikor kell tölteni a klímát?

A klímaberendezések évente hűtőközegük 10-20%-át veszítik el, ami befolyásolja működésüket, rontja hatékonyságukat. Ennek köszönhetően a hibátlanul működő klímaberendezés is hűtőközeg-pótlást (klímatöltés) igényel bizonyos időszakonként.

Általában évente egyszer mindenképpen, de kisgyermekes családoknak és felelős autótulajdonosoknak minden tavasszal és ősszel javasolt a klíma karbantartása, tehát a hűtési és fűtési szezon kezdetékor. Ugyanezzel egyidőben a klímarendszer és az utastér fertőtlenítése még biztonságosabb teret biztosít az autóban utazóknak.

Erre azért van szükség, mert a mai modern gépkocsik hideg időben automatikusan használják a klímaberendezést a párátlanítás miatt.

Alapvetően a klímát elegendő lenne 8-10 évente tölteni a nagykönyv szerint. Évente 10% gázszökés normálisnak tekinthető. A karbantartáshoz viszont elengedhetetlen a régi hűtőközeg lefejtése, a rendszer tisztítása és újratöltése.

Mindenképpen érdemes töltetni a klímát, ha az alábbi tüneteket tapasztaljuk:

nem hűt eléggé

túl lassan hűti le a levegőt

párásodik

kellemetlen szaga van (dohos stb)

ha a nyomáspróbán túl alacsony nyomást mértek

töltéskor kevés gázzal töltötték fel

Ez a helyzet most a hazai szervizekben

Nagy Miklós, a debreceni E. V. Autóklíma és Autószerviz ügyvezető tulajdonosa elmondta kérdésünkre, hogy bár idén a klímatöltés árai nem változtak, a szervizelés díja 50 százalékkal emelkedett az inflációs helyzet miatt. A dömping júniusra meg is érkezett szokás szerint, szinte percenként csöng a telefonjuk.

Két hete még alig csörgött a telefon, de most, hogy beütött a kánikula, mindenkinek elkezdett hiányozni az autójából a jól működő klíma, így teljesen be vagyunk táblázva. Egyébként minden évben ez a tapasztalat. Mi egyelőre még a tavalyi áron dolgozunk , ennek egyrészt az az oka, hogy maradt hűtőközegünk tavalyról, ugyanakkor a munkadíjon 50 százalékot emelnünk kellett, hogy ne vigye el az infláció. Ha elég csak feltölteni a klímát, 30 ezer forintból megúszhatja az ember, és ha jól el van végezve a munka, 5 évig hozzá sem kell nyúlni. Ha viszont elromlik a hűtőrendszer, akkor nagyságrendekkel többe kerül a javítás, akár a fenti összeg tízszerese is lehet

- osztotta meg velünk tapasztalatait a szakember.

Nagyon gyakori idén is, hogy a család utazna a hétvégén nyaralni, de előtte behozza a családfő a klímáshoz az autót a biztonság kedvéért. És jön a hideg zuhany: nemcsak a hűtőközeg hiányzik, de kilyukadt a cső, a hűtő, elromlott a kompresszor, és a szerelés 300-350 ezer forintra is rúghat. Csak a lefejtési költség, hogy a szakember meggyőződhessen arról, mi a gond a klímával, 15000 forint.

Általában érződik az autón a szakember szerint, ha baj van vele, de sokan nem vesznek róla tudomást, tovább használják. Ha elromlott a kenés, nehezebben kezd hideget fújni. Jó tanácsként osztja meg velünk, hogy a belső keringető kapcsolót használjuk, amikor csak lehet, mert a benti levegőt könnyebben hűti le a klíma, mint a beáramló meleget.

A Nyíregyházán működő Komonyi Autóhűtő Klíma és Gumiszerviz ügyvezető tulajdonosát, Komonyi Gergőt is felhívtuk, hogy mondja el, mi változott 2023-ban tavalyhoz képest, mi a helyzet így a nyaralási időszak kezdetén a szervizben.

Az árakban nincs komoly változás 2023-ban általában a klímás területen, mi nem emeltünk árakat a kialakult helyzetre való tekintettel. A klímatöltés maradt ugyanannyi, a javítási árak fluktuálnak olyan szinten, hogy heti árakkal tudunk dolgozni. Ezért fordulhat elő, hogy míg az ügyfél sógorának májusban 100 ezer forintba került ugyanaz az elvégzett munka, júniusban az ügyfélnek már 150 ezer forint. Ennek az oka, hogy a beszállítók ilyen hektikusan változtatják az áraikat, amihez igazodnak a nagykereskedések. Ez mind az új, mind az utángyártott alkatrészek esetében megfigyelhető, az alumínium árak változnak a gyártónál, ami kihat a beszerző árai, amit megérez a szerviz, ezáltal pedig szükségszerűen az autótulajdonos is, még akkor is, ha mi idén a munkadíjainkon nem emeltünk, bár teljesen reális lenne az 50 százalékos emelés, ahogy ez egyes szervizeknél ez meg is történt.

Ha valaki most vette az autóját, érdemes a klímát is ellenőriztetni, ahogy ezt az olajszűrővel is megteszik az emberek. Az egyik legfontosabb tudnivaló és teendő az autók klímájával kapcsolatban, hogy folyamatosan használatban kell lennie, különben nem kapják meg a tömítések a megfelelő kenést és elhasználódnak, kikopnak, ismertette a szakember.

Fontos, hogy a klímagáz és a pag olaj megfelelően kenje a tömítéseket, különben viszkozitást veszít, és károsodik a rendszerünk. Kétévente érdemes klímát töltetni, ahogy 25 ezer kilométerenként olajcserét csináltatunk, mert ha várunk vele, bár elmegy az autó egy darabig, hirtelen lesz vele nagy baj, aminek a megjavítása már sokkal többe is kerül. Ez a helyzet a klímánál is, az autó hűtésrendszerének a rendszeres karbantartása sem hanyagolható el anélkül, hogy később ne fizessen rá nagyon a tulaj.

Az autósoknak mindenképp szakemberhez kell fordulniuk klímtöltés céljából, azt tudni kell viszont, hogy az autószerelő nem klímás szakember, és fordítva. A autótulajoknak joguk van bárkitől elkérni az igazolást arról, hogy bejegyzett klímás-e az illető. Külön felhívnám a figyelmet arra, hogy a klíma kizárólag olyan szakszervizzel szabad dolgoztatni, ahol érvényes F-Gáz azonosítóval rendelkeznek. Ezt a számlán fel is kell tüntetni, mert egyébként garanciát veszít a vevő. A kompresszor cseréje utángyártott alkatrésszel 250 ezer forintnál kezdődik, gyári, új alkatrészekkel az ár ennek a két-, háromszorosa is lehet.

A klímaegységek általában javíthatók Komonyi Gergő szerint, de ha elkorrodáltak, már csak cserélhetőek. Ha viszont egy klímakompresszort ki kell cserélni, ami nem olcsó mulatság, a garancia csak akkor érvényesíthető, ha autóklímás szakember végezte a beüzemelését, és arról számlát állít ki.

Egy hűtőkompresszor cseréje akár 300-400 ezer forintba is kerül, attól függően, mennyire komplex a javítás. Ha a kompresszor összetört, fémreszelék van a rendszerben, ami vándorol, és letapad a hűtőben, rendszermosást kell végezni, valamint a nem mosható alkatrészeket - klímahűtő, szárító, szűrő - ki kell cserélni. Ha ezt nem tesszük meg, az új kompresszort is összetöri a fémhordalék. Ez a legnagyobb baj, ha nem tartjuk karban a klímát, mivel nincs megfelelő kenése, lassan ledarálja magát a kompresszor.

Tehát amit valaki megspórolna a kis összegű tételeken - klímatöltés, kompresszorcsere előtti rendszertisztítás -, később százezres tételekként fizetheti ki a javítás során. Ez az a dolog, amin nem szabad spórolni, hiszen a karbantartás töredéke a javításnak. A legtöbb klímaprobléma oka, hogy elöregednek – széteszi a kosz, a só. Gondoljuk csak bele, 18-20 bar nyomáson működnek a papírvékony alumínium alkatrészek.

A 2016 után gyártott autókba teljesen más klímagáz kerül, mint a régebbiekbe, amilyenekből egyelőre a legtöbb van az országban. Ez az új klímagáz többszöröse árban a réginek, 600 gramm 20-25 ezer forintba kerül belőle, környezetbarát, és elviekben felcserélhetőek egymással. A szakember viszont senkinek nem ajánlja a gyakorlatban ezt a cserét, ugyanis fél év alatt tönkreteszi az új autót a régi klímagáz, addig szépen elműködik vele, utáni viszont lehet javíttatni potom 300-400 ezer forintért.

Mi jó helyzetben vagyunk, májustól tele vagyunk munkával, de csak napi egy-két autót vállalok, amit reggel megkapok, és este már vissza is adom a tulajnak. De megyei szinten azt látom, hogy két-háromhetes érkezési-várakozási sorok vannak, és egy-kéthetes átfutással dolgoznak a szervizek, mivel napi öt-hat autót is bevállalnak.

Klímatöltés árak Magyarországon 2023-ban egyes megyékben

Pest megye: 24000 Ft (Budapest: 25000 Ft)

Győr-Moson-Sopron megye: 23000 Ft

Fejér megye: 22000 Ft

Veszprém megye: 21000 Ft

Nógrád megye 20000 Ft

Baranya megye: 19000 Ft

Zala megye: 18000 Ft

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 17000 Ft

Bács-Kiskun megye: 16000 Ft

Hajdú-Bihar megye: 15000 Ft

Csongrád megye: 14000 Ft

Mi a helyzet a gumiabroncsokkal?

A szakember arról is beszélt, hogy régen rossz, ha valakinek csak a nyaralás előtt jut eszébe a gumiabroncs cseréje, ellenőriztetése, de inkább duplán ellenőrizzük: nyaralás előtt érdemes egy pillantást vetetni rá.

A gumiszervizelésben mi is kénytelenek voltunk árakat emelni a klímával ellentétben. A gumiabroncsokat ideális nyomásértéken kell tartani, ha ráz az autó, ki kell centríroztatni az abroncsokat. Ha a keréknyomás nem megfelelő, nem "normálisan" kopik az abroncs, ami a fékhatás csökkenésével jár.

Magyarországon az átlagos kerék- és gumicsere árak az alábbiak szerint alakulnak: gumicsere centrírozással 2000-5100 Ft, csak centrírozás 700-3000 Ft, csak kerékcsere pedig 1400-2300 Ft-ba kerül átlagban kerekenként, az abroncsok ára nélkül.

Leggyakrabban az évszakos gumiabroncs cseréje alkalmával kerül sor a kerekek centrírozására is. Ha alapul veszünk egy átlagos 15” (15 collos) lemezfelnivel rendelkező, hétköznapi személyautót, amelyre jelen esetben egy Continental nyárigumi szettet szereltetnénk fel, a teljes szolgáltatáscsomag így néz ki (az árak területenként és szervizenként különbözhetnek):

Gumiabroncs /db: 20450 Ft

Szerelés és centrírozás /kerék: 1950 Ft

Szelepcsere /db: 250 Ft

Használt gumiabroncs átvétele, azaz hulladékkezelés /db: 250 Ft

Defekt Biztosítás /év: 1.850 Ft

Összesen nagyságrendileg a 4 db kerékre 93450 Ft-ot kellene ebben az esetben fizetnünk.

Biztos, ami biztos: ezeket is csekkoljuk, mielőtt hosszabb útra indulunk

Gumiabroncsok: indulás előtt feltétlenül ellenőrizük a gumiabroncsok nyomását, és egy kicsit fújjuk túl őket, ha sok csomaggal kelünk útra. Csekkoljuk az abroncsok profilját és azt is, hogy nincsenek-e sérülések rajtuk.

indulás előtt feltétlenül ellenőrizük a gumiabroncsok nyomását, és egy kicsit fújjuk túl őket, ha sok csomaggal kelünk útra. Csekkoljuk az abroncsok profilját és azt is, hogy nincsenek-e sérülések rajtuk. Motorolaj: a nyaralás előtt ellenőrizni kell az olajszintet is, hiszen ha túl alacsony, a motor károsodhat.

a nyaralás előtt ellenőrizni kell az olajszintet is, hiszen ha túl alacsony, a motor károsodhat. Hűtőrendszer: ilyen kánikulában különösen fontos, hogy a motor megfelelően tudja hűteni magát. Mindenképp ellenőrizni kell a hűtővíz szintjét, szerencsére ez gyakorlatilag minden benzinkútnál feltölthető. De légy óvatos! Ha a motor forró, a hűtőrendszer nyomás alatt áll, ilyenkor jobb, ha nem nyitod ki a tartályt. Az újratöltésnél mondig várd meg, hogy a motor lehűljön.

ilyen kánikulában különösen fontos, hogy a motor megfelelően tudja hűteni magát. Mindenképp ellenőrizni kell a hűtővíz szintjét, szerencsére ez gyakorlatilag minden benzinkútnál feltölthető. De légy óvatos! Ha a motor forró, a hűtőrendszer nyomás alatt áll, ilyenkor jobb, ha nem nyitod ki a tartályt. Az újratöltésnél mondig várd meg, hogy a motor lehűljön. Világítás: gondosan ellenőrizd, hogy az összes fényszóró, index és hátsó lámpa működik-e. A hosszú úton nagyon fontos, hogy jól lássanak minket.

gondosan ellenőrizd, hogy az összes fényszóró, index és hátsó lámpa működik-e. A hosszú úton nagyon fontos, hogy jól lássanak minket. Akkumulátor: kevesen tudják, de az akksi nem csak a hidegre, de a forróságra is érzékeny, nagyon visszaveheti a teljesítményét a hőség. Egy hosszabb utazás előtt érdemes megnézetni az akkut, és ha szükséges, akkor cserélni is.

Fontos: hosszú utazások előtt ellenőrizni kell a légkondicionálót, a fékeket és az ablaktörlő lapátokat is, és mindig töltsük fel a szélvédőmosó tartályát!

Címlapkép: Getty Images