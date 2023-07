Nesze neked SZÉP-kártya: tényleg ezért lett drágább a belföldi nyaralás?

A Széchenyi Pihenőkártya kibocsátása óta, több mint 10 éve valódi motorja a belföldi turizmusnak, sok olyan család jutott el a segítségével nyaralni, pihenni, kikapcsolódni, akik ezt csak nehezen engedhették volna meg maguknak enélkül. Nem tudjuk, miképp alakult volna a szektor helyzete nélküle, de az biztos, hogy élénkítette a keresletet, ami hatással volt az árakra. Ahogy a Pénzcentrum írja, a mostani szállásárak nem emiatt, hanem az infláció és az energiaárak következtében ugrottak nagyot, persze nagy kérdés, hogy milyen hatása lesz a szektorra az, hogy az augusztus 1-től már hideg élelmiszer is vásrárolhatunk a feltöltött összegekből.

Ahogy a portál írja, 2023. februárja óta csökken Magyarországon a belföldi turizmus aránya, ez többek között az inflációval, a szállásárak kényszerű emelésével és a reálbérek csökkenésével van összefüggésben, de szakértők szerint még akár a Covid utóhatása is közrejátszhat ebben a trendben: sokan most pótolják az elmaradt külföldi nyaralásokat. Ez a jelenség, mármint hogy idén inkább a külföldi nyaralást választja, aki megteheti, az nem csak Magyarországon, de egész Európára jellemző – bár itthon a pihenőkártyákra feltöltött adómentes összegek miatt is vonzó a belföldi nyaralás.

A lap szerint nem csak a mostani, de a 2008-2009-es gazdasági világválság is alapjaiban rengette meg a magyar turisztikai, vendéglátói piacot, így megoldást kellett keresni a problémára. A Széchenyi Pihenőkártyának nem titkolt célja volt a szektor megsegítése, ahogy komoly szerepe van a pandémia, az energiakrízis és az infláció által megtépázott ágazat mostani helyreállításában is.

A kormány legfrissebb döntése értelmében 2023. augusztus 1. és december 31. között ismét lehet hideg élelmiszert vásárolni vele, aminek a szállásadók nem örülnek feltétlenül. A hazai turizmus képviselői ugyanis attól tartanak, hogy a SZÉP-kártya hideg élelemre való felhasználása miatt jelentősen visszaesik majd a turizmus bevétele. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint az idei nyári szezon így is kiszámíthatatlan, a foglalások száma csökkent és az új szabályozás augusztusi bevezetésével akár az ágazat bevételeinek huszonöt százaléka is máshová kerül majd.

Ám az eddigi tapasztalaton inkább azt mutatják, hogy ez érdemben nem befolyásolja a költést. Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértő a Pénzcentrumnak elmondta,

a belföldi turizmus motorja egyértelműen megjelenése óta a SZÉP Kártya, és most a zsebek megszüntetése még egyszerűbbé tette a használatát. Kedvező a munkáltatók és a munkavállalók számára is. Augustus 1-től lehet ugye hideg élelmiszert is vásárolni belőle, a korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy azért nem tűnt el teljesen a turizmusból, hiszen az üdülésre, a rekreációra nyáron van igény a lakosság részéről, sőt inkább mindig felhalmozódnak ezek a pénzek a kártyákon.

Címlapkép: Getty Images