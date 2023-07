Tömegek keresik fel idén ezt a puszta vidéket: jó okuk van rá, döbbenetes, ami itt történik

Bács-Kiskun vármegye területileg az ország legnagyobb megyéje, kulturális és természeti kincsekben egyaránt bővelkedik. A megye büszke arra, hogy Petőfi Sándor, a puszta költője itt született, és életének meghatározó állomásai ide kötik. 2023-ban különösen fontos ez, hiszen idén 200 éve született a nagyvilágban legismertebb, legtöbb nyelvre lefordított magyar költő. Az emlékév számos programot és érdekességet tartogat annak, aki ide látogat, és a megye turizmusának számai azt mutatják: egyre többen teszik ezt meg az országból. Mutatjuk, miért érdemes.

Ez a legnagyobb területű megyénk

Magyarország legnagyobb területű vármegyéje, az ország területének mintegy 1/12-ét foglalja magába. A Duna–Tisza közén helyezkedik el. Északról Pest vármegye, keletről Jász-Nagykun-Szolnok vármegye és Csongrád-Csanád vármegye, délről Szerbia és Horvátország, nyugatról pedig Baranya vármegye, Tolna vármegye és Fejér vármegye határolja. Székhelye az országos szinten nyolcadik helyen álló legnépesebb város, Kecskemét, ahol a vármegye népességének mintegy 22%-a él. A vármegye ismert többek közt jellegzetes tájairól (Kiskunság, Illancs, Dunamellék), gasztronómiájáról (bajai halászlé, kalocsai paprika) és nevezetes városairól, mint például az imént említett Kecskemét, Baja és Kalocsa. Egyaránt érinti a Duna és a Tisza is.

Bács-Kiskun vármegye földrajzilag három tájegységre különíthető el: a Duna-menti síkságra, a Duna–Tisza közének homokhátságára és a Bácskai löszhátra. Csak kis területtel ugyan, de Tiszakécske környékén a Közép-Tiszavidék tájegysége is benyúlik. A vármegye területe sík vidék, legalacsonyabb és legmagasabb pontja közt mindössze 80 méter a különbség. A vármegye legmagasabb pontja a Rém és Csávoly közelében levő Ólom-hegy (174 m.), legalacsonyabb pontja Kalocsa (94 m.)

Fotó: Dubóczky Krisztina

Síkság a javából, rengeteg napfénnyel

Olyannyira sík ez a vidék, hogy a legalacsonyabb és legmagasabb pontja között mindössze 80 méter a szintkülönbség. A napsütéses órák száma az országos átlaghoz képest magas. A vármegye az ország legnapfényesebb területei közé tartozik. Korán kitavaszodik. A homokon a hőérzet más, hiszen hidegebbnek vagy melegebbnek érezzük a valóságosnál a levegő hőmérsékletét.

A rónaságot a Kiskunságtól egészen a Bácskáig bejárva megkóstolhatjuk a homoki borokat, a pálinkák zamatát érezhetjük a szánkban, a bajai halászlé vagy kunszentmiklósi birkapörköltben a kalocsai paprika semmihez sem hasonlítható íze köszön vissza, ahogy sok más hagyományos alföldi ételben is. A délibábon túl vannak itt gyógyító vizek, meseszép vízpartok, folyók, tavak, a pusztában magányosan álló tanyák, míves épületek, templomok, zarándokhelyek, ahol csodatévő forráshoz járnak a hívek.

Fellendülőben a megye turizmusa

Bács-Kiskun vármegyében a Covid19-járvány lecsengését követő időszakban fellendült a turizmus, 2023 I. negyedévében a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére a turisztikai szálláshelyek vendégéjszakában mért forgalma 7,9%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, így ez a vármegye azon hat közé tartozott a főváros mellett, ahol bővülés következett be, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, 2023. I. negyedéves adataiból.

Ugyanakkor a kereskedelmi szálláshelyeken márciusban már csökkent a vendégéjszakák száma, a magán- és egyéb szálláshelyeken pedig januárban is. Előbbi szállástípusokban a 2023. I. negyedévi forgalom (81 ezer éjszaka) 12%-kal nagyobb, utóbbiakban (35 ezer éjszaka) 0,8%-kal kisebb volt, mint egy évvel korábban.

A turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák többségét (több mint négytizedét) a Kecskeméti járásban regisztrálták, itt 0,9%-kal nőtt a forgalom 2022 I. negyedévéhez képest. A forgalomban szintén jelentős szeletet képviselő Tiszakécskei járásban 11%-os bővülés következett be.

A vendégéjszakák több mint héttizedét belföldi vendégek töltötték el a turisztikai szálláshelyeken. Az általuk eltöltött éjszakák száma 6,6, a külföldivendég-éjszakáké 11%-kal nőtt. A belföldivendég-éjszakák száma Pest vármegye mellett csak itt emelkedett. A külföldivendég-forgalomban a küldő országokat tekintve Németország és Románia volt a legjelentősebb.

A működési költségek emelkedése és a vendégforgalom kedvezőtlen alakulása több turisztikai szálláshelyet bezárásra vagy a tevékenysége felfüggesztésére kényszerített. 2023 márciusában a hónap egy részében vagy egészében nyitva tartó kereskedelmi szálláshelyek (80) és a bennük található férőhelyek száma (4400) kevesebb volt, mint egy évvel korábban (92 egység, illetve 4500 férőhely). Magán- és egyéb szálláshelyből 262 üzemelt 3300 férőhellyel, a kínálat a vármegyék többségével ellentétben nőtt.

Gasztronómiai és kulturális kincsek a megyében

Bács-Kiskun vármegye az év bármely szakában számos izgalmas helyszínt tartogat az idelátogatóknak, legyen szó akár gasztronómiai, akár kulturális utazásról, vagy éppen sport-eseményről, aktív kikapcsolódásról. Most azonban, a Petőfi-bicentenárium apropóján még inkább érdemes a vármegyébe látogatni, hiszen a költő szülőhazájában 2023 év végéig még számos Petőfihez kapcsolódó programelem közül válogathatunk, miközben újrajárjuk a lánglelkű poéta gyermek-és fiatalkorának szeretett állomásait. Eredjünk hát a költő nyomába, ismerjük meg Bács-Kiskun vármegye rejtett kincseit!

2003: Petőfi 200 emlékév

2023. január 1-jén ünnepeltük hazánk egyik legnagyobb költője és Bács-Kiskun vármegye legjelentősebb alakja, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. Moiskó Csilla, a Petőfi-emlékév ötletadója elmondta, a VR-technológia megalkotásával az volt a céljuk, hogy igazi élménnyé tegyék Petőfi Sándor munkásságát.

A program megalkotása során törekedtünk arra, hogy hiteles történelmi információkat és adatokat adjunk át a játékok segítségével, ugyanakkor vicces, és a modern élettel összekapcsolt mechanizmust is használunk

- mondta Moiskó Csilla, a Bács-Kiskun vármegyei identitáserősítés menedzsere.

Az idei évben újra indul a „Mesebusz”, amely körbe járja a vármegye településeit, így már fesztiválokon, iskolákban és egyéb szabadidős programokon is elérhetővé válik a virtuális túra. A VR – azaz virtuális valóság - szemüveg segítségével bepillantást nyerhetünk Petőfi életének meghatározó állomásaiba, vele tarthatunk az útja során, miközben a verseit hallhatjuk aláfestésként. Hat interaktív játékot is kipróbálhatunk, az egyik például, mikor a Landerer nyomda gépe meghibásodik, és szétszórja a Nemzeti Dal lapjait, amelyet a játékosnak kell a helyes sorrendben visszahelyezniük.

De turisztikai fejlesztések egész sora valósult meg Kiskőrösön is a Petőfi 200 programsorozat kapcsán, így egy versautomata mellett, János Vitéz mesepadokat helyeztek ki és várostörténeti túraútvonalat is kialakítottak a településen idén.

A Petőfi 200 emlékév részeként történelmi emlékhellyé avatták a kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumot. A költő szülőháza, Magyarország első irodalmi emlékháza előtt október 15-én avatta fel az emlékhelyet jelölő sztélét a Nemzeti Örökség Intézete. Emellett két, Petőfi életét és művészetét feldolgozó állandó kiállítás is megnyitotta kapuit a városban.

A történelmi és nemzeti emlékhelyek a magyar történelem sorsfordító eseményeihez kapcsolódó helyszínek. Jelenleg 21 nemzeti és 60 történelmi emlékhely van Magyarországon, amelyeket különleges sztélék jelölnek. Ezek az emlékoszlopok jól felismerhetővé teszik az emlékhelyeket és kiemelik azok jelentőségét is. Fontosnak tartom, hogy a Petőfi bicentenárium keretében a költő születési helye is történelmi emlékhely lett, hiszen ezzel is hangsúlyozzuk nemzetünk történelmében betöltött jelentőségét

- emelte ki Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója.

Kiskőrös: János Vitéz Látogatóközpont

Kiskőrösön kihagyhatatlan megálló a János Vitéz Látogatóközpont, valamint a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum is. A látogatóközpontban egy mesés labirintuson kell átjutnotok, miközben felelevenednek előttetek Petőfi híres elbeszélő költeményének egyes fejezetei. Az interaktív színterek között magatok is átélhetitek a fontosabb részleteket, harcolhattok az óriásokkal, őrizhetitek a nyájat Kukorica Jancsival, sőt, végül Tündérország káprázatos tájaira is eljuthattok. A kalandozás után sétáljatok végig az emlékmúzeumban, ahol bepillantást nyerhettek a költő világába, és látogassatok el a költő szülőházába, amely máig hitelesen tárja a látogatók elé azt a miliőt, amelyben a költő megszületett, valamint a 19. század eső harmadának jellegzetes berendezési tárgyait, szokásait. Még azt az ágyat is eredeti állapotában találjátok, amelyben Petőfi először felsírt!

Kis lak a nagy Duna mentében: Dunavecse

1843 májusában Petőfi Sándor Pozsonyban tartózkodott, innen üzent haza a "Távolból" című versével: "Kis lak áll a nagy Duna mentében". Hosszú távollét után, keserves másfél évvel a háta mögött, 1844 húsvétján kopogtatott újra a "kis lak" ajtaján. Ezt a kopogtatást idézi föl a magyar líra egyik legszebb darabja, a "Füstbe ment terv". De hol található ez a kis szoba? És hol található a "kis lak"? Dunavecsén áll az a ház, ahol a Petrovics család 1841 és 1845 között üzemeltette a mészárszékét, és aminek Petőfi hátat fordított még a beköltözésük évében. Ha lesétáltok a Duna partjára, elképzelhetitek, ahogy a fiatal Sándor Pentelénél átkel a Dunán!

Dunavecse egyik látnivalója Petőfi Sándor apjának, Petrovics Istvánnak az egykori mészárszéke, amelyet 1841 és 1844 között bérelt. Az épületben jelenleg Helytörténeti Gyűjtemény üzemel, amely 1954-ben nyitotta meg kapuit. A Petrovics család relikviái mellett a település történetébe is betekintést nyújtanak a látogatóknak a régészeti, valamint a néprajzi tárgyak segítségével.

A költő ínycsiklandó kedvencei, új köntösben

Az emlékévek kapcsán több helyi étterem is előrukkolt egy-egy, Petőfi Sándor ízlésének megfelelően megálmodott menüsorral, így a kiskunfélegyházi Sirius Étteremben is megkóstolhatjuk a költő kedvenc ételeit. A megyeszékhelyen, az autentikus Kecskeméti Csárda Petőfi-menüje szintén élvezetes gasztronómiai élményt nyújt. Ilyenkor mintha maga a költő is velünk lenne az asztalnál és arról mesélne, miként főzött katonakorában dödöllét társainak. A finom ételeket akár a Kunság-Szesz Zrt. kávélikőr különlegességével, a 33%-os Pilvax-likőrrel is leöblíthetjük, amely a kétszáz éves jubileumra készült. Az édesszájúakra is gondoltak vármegye-szerte: Soltvadkertre látogatva a Korona Cukrászdában ne csak a méltán híres fagylaltokat próbáljátok ki!

Fotó: Dubóczky Krisztina

Megkóstolhatjátok a Petőfi Sándor-ihlette Pilvax szeletet. Ez a mennyei, kávés desszert feleleveníti a költő világát és különleges ízutazást kínál az édességek birodalmában. Ha pedig még elevenebb gasztro-időutazásra vágytok, Szalkszentmártonba, a Petőfi Sándor Emlékkiállításra látogatva, Petőfi egykori lakhelyén két népi játék között akár ti magatok is kipróbálhatjátok Hrúz Mária még mindig üzemelő kemencéjét, hogy egy finom langallót vagy görhönyt süssetek.

Petőfi és a székelygulyás

Az étel Petőfihez és az egyik legjobb barátjához köthető. Ihletője Székely József, névadója pedig maga Petőfi Sándor. Egy alkalommal, amikor ők ketten a Gránátos utcai Komló-kertbe tértek ebédelni, már kifogyóban volt a konyhán az étel, ezért Székely arra kérte a kocsmárost, keverje össze a maradék pörköltet a megmaradt savanyú káposztával. Így született meg sokak kedvence: a székelykáposzta. Azt is tudjuk a műveiből, hogy a költő milyen ételeket utált: például a kölesgombócot, amit még a János vitézben is szitokszóként használ. A költő kedvenc italát, a Pilvax likőrt az eredeti családi recept alapján az emlékév apropójára a Kunság szesz modern köntösbe öltöztetve kezdte gyártani, azóta pedig egyre népszerűbb a kávés ízvilágú finom likőrféle.

Tematikus túrák a nemzeti parkban

A természetkedvelők sem fognak csalódni, hiszen a vármegyei önkormányzat szervezésében indított vezetett túrák lehetőséget adnak arra, hogy közelebbről megismerjük Petőfi Sándor egykori kedvenc tájait, és a lenyűgöző nemzeti parkot. A Kiskunság szívében barangolva kellemes kirándulásokon lehet végigsétálni a költő által annyira szeretett igazi magyar pusztán, és felfedezhetitek a hazai rónaság flóráját és faunáját. Lelki elvonulásra pedig nincs is tökéletesebb helyszín a pálosszentkúti kegyhelynél, amely az Alföld egyik legfontosabb búcsújáró helye.

Hogyha még sosem jártatok a Kiskunságon, akkor azért, ha pedig már többször is, akkor pedig azért érdemes most ismét ellátogatni az Alföldre, hiszen az emlékévek miatt minden Petőfi Sándor emléke köré szerveződik. Legyen szó gasztronómiáról, kultúráról vagy sportról, Bács-Kiskun vármegye mindenkinek tartogat valami különlegeset, amely emlékezetes élményekkel gazdagítja az utazását.

Puszta túra a Kiskunságban

Túraútvonal: Bugac – Jakabszállás – Bócsa – Soltvadkert – Kiskunmajsa – Kiskunfélegyháza – Bugac

A túra hossza: 115 km, típusa: lovastúra

Aki a Puszta túrát választja, valódi időutazásban vehet részt: barangolja be lóháton az egykori lovasnépek által uralt területeket, avar- és honfoglaláskori emlékhelyeket.

A Kárpát-medence fő vízválasztójában elhelyezkedő terület a Duna-Tisza közi Homokhátság, régi szép nevén a Homokság a térség legnagyobb homokvidéke. A Homokhátság szívébe vezető út számos természeti és történelmi kincset rejt magában. Az időszakosan felélénkülő homokmozgások számtalanszor rendezték át a táj arculatát, elfedve a korábban itt élt népek megtelepedésének nyomait. A futóhomok felszínen aztán csak nehezen telepedett meg a növényzet, s talán ezért is olyan szembetűnő lóhátról nézve az ember tájalkotó beavatkozása: ma szőlők, telepített erdők sokasága tűnik elénk. Korábbról szórványosan a bronzkortól vannak adataink az állandóbb falvak kialakulására, később római korban válik intenzívebbé a terület lakottsága. Valójában a lovas népek találtak otthonra ezen a vidéken. A 7. században az avar kagáni székhely és környezete - a hatalom maga! - a Duna-Tisza köze területére helyeződik át. A magyar honfoglalás korának emlékei, lovassírok számos helyen előkerültek a túraútvonal mentén.

Bugac: Karikás Csárda

A Kiskunsági Nemzeti Park bejáratánál 1993-ban épült a Karikás Csárda. Az épület kívül-belül őrzi a népi építészet hagyományait. Megújult üdülőtanyái a csárda épületétől 300-800 méterre helyezkednek el. Udvarukból tökéletes kilátás nyílik a végtelen pusztára, az ott legelésző állatokra. A tanyák külső megjelenésükben fehérre meszelt fallal és nádtetővel őrzik a népi építészet hagyományait. A 10 db kétágyas szoba akár kisebb csoportok fogadására is alkalmas. Májustól szeptemberig minden nap pusztai kocsikázás, majd hagyományőrző lovasbemutató zajlik. Az út először a pásztormúzeumhoz vezet, majd rövid séta után érkezünk a lovasbemutató helyszínére, ahol a csikósok ügyességükkel és felkészültségükkel mutatják be azt a harmóniát, ami kialakult az állatok és a rájuk vigyázó emberek között. A puszta-ötös bemutatója garantáltan minden vendéget ámulatba ejt. Lovaglási lehetőséget kínálnak haladó lovasok részére. A vendég lovaknak elszállásolási lehetőséget biztosítanak. Szükség esetén állatorvost és kovácsot a közeli településről, Bugacról lehet hívni.

Címlapkép: Getty Images