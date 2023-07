Tíz vidéki vasútvonalat ítéltek halálra: kiakadtak Nagyatádon is, mi lesz így a munkába járással?

A bezárásra ítélt tíz vasúti szárnyvonal egyik településén még reménykednek abban, mégsem szűnik meg jövő keddtől a személyforgalom Somogyszob felé. A helyieknek és a környékbelieknek a vasút ugyanis a munkába, iskolába, kórházakba, hivatalba járást jelenti.

Az előzményekről annyit, hogy alacsony kihasználtságú vasúti mellékvonalakat zár be augusztustól a kormány. „Vonathelyettesítő autóbuszos utaskiszolgálás” lép életbe augusztus elsejétől tíz, többségében kelet-magyarországi vasútvonalszakaszon. A „halállistára” került tíz szárnyvonal között három olyan is van (a 47-es, a 98-as és a 114-es), amelyet a baloldali kormányok zártak be, de a Fidesz kormányra kerülve újranyitott, hogy most ő zárja be.

A tíz vasúti mellékvonal, amit augusztustól leállítanak:

Somogyszob―Nagyatád: Vonalszám 38

(Dombóvár―) Godisa―Komló: Vonalszám 47

Balassagyarmat―Ipolytarnóc: Vonalszám 78

(Miskolc-Tiszai―) Nyékládháza―Tiszaújváros: Vonalszám 89

Abaújszántó―Hidasnémeti: Vonalszám 98

Karcag―Tiszafüred: Vonalszám 103

(Fehérgyarmat―) Kocsord alsó―Csenger: Vonalszám 114

Vonalszám 121 Újszeged―Mezőhegyes

Vonalszám 125 Mezőhegyes―Battonya

Vonalszám 146 Lakitelek―Kunszentmárton (―Szentes)

Nagyatádon is kiakadtak a helyiek, nem értik a leállást

Ez itt nem kirándulóvonat, munkába, iskolába, kórházba járnak a helyiek a bezárásra ítélt vasútvonalakon

- olvasható a Népszava mai cikkében, amely arról szól, hogy a bezárásra ítélt tíz szárnyvonal egyik településén még reménykednek, mégsem szűnik meg jövő keddtől a személyforgalom Somogyszob felé.

Ahogy a cikkben olvasható, a hivatalos indoklás szerint nem is bezárásról van szó, hanem a "további intézkedésig" vonatpótló autóbuszokkal biztosítják majd a forgalmat az érintett szárnyvonalakon. Melyek közül az egyik a Nagyatád-Somogyszob mellékvonal, ahol naponta 16 vonatpár közlekedik, biztosítva a dél-somogyi kisváros lakóinak a vasúti csatlakozást a Budapest-Dombóvár-Kaposvár-Gyékényes országos, sőt, nemzetközi fővonalra, s a kényelmes bejutást többek között a somogyi megyeszékhelyre.

Hivatalos információt még nem kaptunk, így reménykedünk, még nem biztos, hogy megszűnik a vonalon a személyszállítás

– mondja a lapnak Ormai István, Nagyatád ellenzéki polgármestere, aki szerint, elképesztő szakmaiatlanság lenne, ha mégis buszok váltanák a vonatokat a nyolc kilométeres szakaszon. Aki azt is hozzátette, hogy a sajtóhírek alapján a Bz motorvonat által utassérüléseket okozó hodászi baleset miatt született a döntés.

A MÁV állítása szerint a jármű- és személyzethiány indokolta a lépést.

Ormai István szerint a probléma valós, ezekkel a motorvonatokkal évek óta rengeteg a probléma:

Mi is tapasztaljuk, csak az elmúlt hónapokban többször járt vonatpótló a vonalon, mivel meghibásodtak a Bz-k. Vagyis nem új keletű gondokról beszélünk, melyekre éppen ezért az évek alatt lehetett volna más megoldást is találni. Például felújítani a járműparkot, vagy használt szerelvényeket venni: a csehektől állítólag olcsón lehet jó állapotú Bz-ket szerezni. Ezért is írtam Nagy Bálint közlekedési államtitkárnak, kérve, ne állítsák le a személyforgalmat, vagy ha elkerülhetetlen, akkor a leggyorsabban állítsák vissza, ugyanis a helyiek életének szerves része a vonatozás. Talán nem véletlen, hogy noha már két kormány is tervbe vette korábban, hogy bezárja ezt a szárnyvonalat, végül mindkét alkalommal visszakoztak.

A polgármester állítása szerint a helyieknek és a környékbelieknek a vasút a munkába, iskolába, kórházakba, hivatalba járást jelenti. Ez itt nem kirándulóvonat, hanem hivatásforgalmi, komoly kihasználtsággal. Amit most senki nem is vitat, vagyis nem gazdasági kérdés a szárnyvonal fenntartása, hanem műszaki és közlekedésszervezési, hiszen jármű- és személyzeti gondok adódtak. Ezeket viszont kellő hozzáértéssel meg kell oldani. Hozzátette: a vonatpótló busz nem alternatíva, már csak infrastrukturális okokból sem.

Ezek alapján bízom benne, ha született is döntés, megváltoztatják, s mégsem szüntetik meg augusztus 1-vel a személyforgalmat

- tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images