Véget ér a balatoni horror az utakon: komoly útfejlesztés indul, örülhetnek az autósok

Jeki Gabriella 2023.08.23. 06:23 Megosztom

Továbbra is lassító szakaszokra kell számítania az útfelújítások, átépítések miatt azoknak az autósoknak, akik a 67-es út már megújult szakaszát használják Kaposvártól a Balaton, illetve az M7-es autópálya irányába. A táblák szerint jelenleg még mintegy tíz kilométeres részen dolgoznak a szakemberek a kétszer két sávosra bővülő úton, közvetlenül az autópálya felhajtó előtti részen. Az erre rendszeresen közlekedők talán emlékeznek, hogy a kivitelezés még 2021-ben kezdődött: pont két éve augusztus közepén tartották a munkaterület átadás-átvételi eljárását. A HelloVidék most az Építési és Közlekedési Minisztériumot kérdezte többek között a munkálatok típusáról, az ütemezett feladatokról, a projekt határidejéről, de arról is, hogy mit várnak gazdasági szempontból a fejlesztéstől.

A 67-es főút fejlesztésének ötlete már 2015-ben felmerült a Modern Városok Program részeként és az illetékesek a következő évben meg is állapodtak az útszakasz felújításáról. A munkaterület átadás-átvétele 2017. július 5-én történt, őszre elkészültek a kiviteli tervdokumentációk, elindultak az előkészítő munkák (például fakivágás, tuskó kiszedés, humuszleszedés, illetve a régészeti dokumentációban meghatározott lelőhelyek megelőző feltárási munkái). Az érdemi kivitelezés 2018. márciusában kezdődött. A forgalomnak 2019 végén adták át a 67-es számú főút Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti szakaszát, amitől mind a térség gazdasági, mind a turisztikai szereplők sokat vártak. Látványosan csökkent ugyanis a menetidő az M7-es autópályáról Balatonszemesnél lehajtva Kaposvár irányába és vica versa – még úgy is, hogy az út akkor csak Látrányig készült el. Már az elejétől fogva úgy ígérték: a menetidő körülbelül 15 perccel csökken a 67-es számú főút teljes, Kaposvár és az M7-es közötti szakaszának megépülése után – körülbelül fél órára redukálódik. A kerítéssel biztosított úton a teljes vadvédelemnek köszönhetően az autósok ráadásul nyugodtabban vezethetnek a téli, korán sötétedős időszakban is a korábban fokozottan veszélyes útszakaszon. A szakasz külön érdekessége, hogy hazánkban itt építettek először zenélő, más néven akusztikus aszfaltot (a Balatonszemes irányából Kaposvár felé tartó irányban), jelzőtáblákkal jelölve a megfelelő sebességet ahhoz, hogy a leginkább tökéletesen szólaljon meg stílusosan a Republic zenekar jól ismert slágere, a 67-es út. A kivitelezés a 2021. augusztus 26. napján tartott munkaterület átadás-átvételi eljárást követően kezdődött meg. Folytatódtak tehát a munkálatok, hogy immár a teljes Balatonszemes-Kaposvár szakaszon tökéletes úton, tökéletes biztonságban közlekedhessenek az autósok. Ez persze útlezárásokkal, útelterelésekkel, sebességkorlátozásokkal, munkagépek keltette zajjal és porral jár – de egyértelműen nagyon várják a végét a térség lakói épp úgy, mint a gazdasági szereplők. A kivitelező a szelvényezés szerinti jobb pályát kötőréteg szinten megépítette, majd a forgalom átterelését követően a meglévő bal pályának az átépítési munkálatait végzi. Az átépítés során a meglévő pálya szükséges burkolatszélesítési, majd pedig a burkolati rétegrendek kivitelezési részfeladatai kerülnek megvalósításra. Ezzel párhuzamosan a szelvényezés szerinti bal oldalon a vízépítési munkák, illetve vadvédő kerítés építésének folyamatai zajlanak. A műtárgyak tekintetében a befejező munkák (sóvédelmi bevonatok készítése, rézsűkúp burkolási munkák, korlátok telepítése) készülnek. Szeptember közepe-vége körül elkészül a bal pálya teljes mértékben (kopóréteg, végleges forgalomtechnikai elemek) és átterelésre kerül a forgalom, melyet követően a kivitelező a jobb pályán elkészíti a kopóréteget és a végleges forgalomtechnikai elemeket – tájékoztatta a HelloVidéket az Építési és Közlekedési Minisztérium, amikor azt kérdeztük tőlük, hogy jelenleg milyen típusú munkálatok zajlanak a Látrányt elkerülő szakaszon, illetve hogy mire számíthatnak a következő időszakban az arra közlekedők. A beavatkozás hossza a hatóság tájékoztatása szerint pontosan 10,165 kilométer, ami a tervek szerint biztosítani fogja a kétszer kettő forgalmi sávos kapcsolatot az M7-es autópálya és Kaposvár között. A meglévő kétszer egy forgalmi sávos főút 10,165 kilométer hosszon átépítésre kerül kétszer kettő forgalmi sávos főúttá. A szakaszon kettő darab vadátjáró, az M7-es autópálya csomópontjában egy darab turbó kialakítású körforgalmi csomópont, a 6514 jelű önkormányzati útnál, tehát a viszi csomópontnál, egy darab csökkentett paraméterű, úgynevezett különszintű csomópont létesül, valamint egy darab különszintű földút átvezetés épül Rádpuszta térségében a 87+770 kilométeres szelvényben, itt Kaposvár irányából lesz lehajtási lehetőség Rádpuszta felé – jelezte a minisztérium arra az érdeklődésünkre, hogy milyen feladatai vannak aktuálisan a kivitelezőnek. Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint a projekt forgalom részére történő átadása 2023. év végéig tervezett; mindez annak ellenére, hogy a megkötött Vállalkozási Szerződés alapján a befejezési határidő csak 2024. február 2-a. A Látrány elkerülő szakasz befejezésével, a fejlesztés eredményeként Kaposvár kétszer kettő forgalmi sávos bekötése teljeskörűen megtörténik a gyorsforgalmi úthálózatba a Balaton, illetve az M7-es autópálya irányából. A gyorsforgalmi út ráadásul mindkét oldalon burkolt padkával ellátott, középen vezetett elválasztó sávval rendelkezik és 110 kilométeres óránkénti sebességre tervezték. Elvileg tehát már csak év végéig kell várniuk és türelemmel lenniük az errefelé közlekedőknek és a térség társadalmi, illetve gazdasági szempontból is hasznos beruházással bővül, ami elősegítheti a fejlesztéseiket. Címlapkép: Getty Images 