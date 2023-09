Mit nekik az infláció: ezekben a vidéki hotelekben szórják el pénzüket a tehetős magyarok

2023 júliusában a turisztikai szálláshelyeken (kereskedelmi, magán- és egyéb szálláshelyeken) 2,2 millió vendég 6,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 4,3%-kal magasabb, a vendégéjszakáké 1,0%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Na, de milyen szálláshelyeket részesítettek előnyben a magyarok? Mennyit fizettek értük átlagosan? Ennek jártunk most utána cikkünkben.

A Szallas.hu szakemberek szerint a nyár végére sikerült megközelíteni a 2019-es, pandémia előtti év eredményeit, csupán 3,7 százalékkal csökkent a belföldi úti célú foglalások száma. A tavalyi évvel összehasonlítva 15 százalékos visszaesés látszik a nyári foglalási számban, viszont az augusztus kimondottan erős hónap volt, itt 2022-höz képest csupán 7%-os volt a csökkenés. A vendégéjszakák tekintetében 2019-hez viszonyítva 6,7 százalék, míg 2022-höz pedig 17,7 százalék az elmaradás. Többnyire az áremelkedések eredményeként a bruttó közvetített szobaár bevétel viszont alig több mint 3,5 százalékkal csökkent 2022-höz képest.

Nőtt a SZÉP-kártyás fizetések aránya is, a tavaly nyári foglalásaink 22,9 százalékát, idén pedig 23,2 százalékát fizették SZÉP kártyával

– mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője, majd hozzátette,

a megtett foglalások alapján az átlagos fő/éj ár 12 ezer forint volt, ez 17 százalékos emelkedés tavalyhoz mérten.

A legtöbb - minden harmadik - foglalás két éjszakára, valamivel több mint a foglalások negyede egy éjszakára, és ötből egy pedig három éjszakára szólt. Bár ez a sorrend trendszerű az elmúlt évek statisztikái alapján, azonban idén a teljes foglaláshoz viszonyítva arányaiban többen választották az 1-2 éjszakás tartózkodási időt, mint tavaly vagy 2019-ben és azt megelőzően. Ez a kategória a Szallas.hu-n leadott, idei nyári foglalások 57,7 százalékát tette ki, ami tavaly 56,2%, 2019-ben pedig 56,5% volt.

Siófok, Budapest, Hajdúszoboszló, Eger és Gyula zsebelték be a foglalások zömét. Balatonfüred, Hévíz, Szeged, Pécs és Zalakaros kerültek még a top belföldi úti célok közé.

Az első helyezettre, Siófokra, kétszer annyian foglaltak, mint a dobogó második fokán lévő Budapestre

- mondta Kelemen Lili.

A sajtószóvivő azt is megemlítette, hogy sokan keresték fel az Egri várat, a Gyulai Várfürdőt, a Plázs Siófokot, a Hungarospa Hajdúszoboszlót és a Zalakarosi Fürdőt is. Az oldalon végzett keresések során a leggyakrabban a félpanzió, a reggeli, az önálló ház, a medence, a hotel és az előlegfizetés nélkül foglalható szűrőket használták a vendégek.

Ha szállás, akkor hotel?

A foglalások harmada apartmanba, 27 százaléka hotelbe, 22 százaléka vendégházba, 14 százaléka panzióba és 6 százaléka egyéb típusú szálláshelyre szólt. Ugyan összességében kevesebb foglalás volt, mint tavaly, viszont a foglalások szállástípusonkénti eloszlása némi változást mutat. Idén nagyobb arányban részesültek a foglalásokból az apartmanok és a négycsillagos hotelek, mint tavaly

- emelte ki a szóvivő.

Persze arra is kíváncsiak voltunk, miként alakultak idén a foglalások a hoteleket illetően, illetve mi tapasztalható az előző évekhez képest? Mely megyébe/régióba szólt a legtöbb foglalás?

Az első lezárt 8 hónap eredményeit tekintve a hotelbe szóló foglalásoknál 16,5 százalékos csökkenést látunk tavalyhoz képest. Bár összességében csökkenés látszik, de ha a foglalások eloszlását nézzük a hotelkategóriák között, idén nőtt a négycsillagosok aránya tavalyhoz képest: míg tavaly a hoteles foglalások 46,25 százalékát hasították ki a négycsillagosok, idén 49,39 százalékát

- mondta Kelemen Lili.

Balaton, Észak-Magyarország, Budapest és vonzáskörzetébe szólt a legtöbb hotel foglalás. Település szinten pedig Budapest, Siófok, Hévíz, Hajdúszoboszló és Eger voltak a legnépszerűbbek a hoteles foglalások esetén

- tette hozzá, majd kiemelte:

2 éjszakára szólt a hoteles foglalások 40%-a, 1 éjszakára szólt a foglalások 29%-a, 3 éjszakára pedig 18,7%-a

Mennyiért foglaltak szállást hotelekben a magyarok?

Egyre több partnertől halljuk azt, hogy nyílik az olló, azaz a magas kategóriás szálláshelyek és az olcsó, retrók is mennek. De azt meg tudjuk mondani, hogy mennyi az átlagos Ft/fő/éj érték a hotel típusú szálláshelyek esetén az eddig beérkező foglalások alapján, kategóriánként:

Forrás: Szállás.hu

Mivel érdekelt minket az is, hogy mennyibe kerül egy hosszú hétvége egy négyfős, átlag család számára a top helyeken, így körbenéztünk a szállásadó portál kínálatában. Ennek alapján azt láthatjuk, hogy két felnőtt és két gyermek számára, három napra, két éjszakára a top településeken ennyibe kerül egy hotelfoglalás:

Siófokon a legdrágább hotelfoglalás egy család számára 278 204 forintba kerülne, három napra, két estére, reggelivel.

Hévízen ezekkel a paraméterekkel már 416 000 forintért találnának szállást a legdrágább hotelben, félpanzióval.

Hajdúszoboszlón a négyfős család 223 200 forintért tudna megszállni a város legdrágább hotelében, félpanzióval.

Egerben pedig 277 352 forintért tud foglalni a város legdrágább hotelében három napra és két éjszakára, reggelivel.

Mi várható az őszi hónapokban?

Egyelőre elmaradnak a számok, az eddig beérkező, őszi dátumokra szóló hoteles foglalások 16,65 százalékos visszaesést mutatnak, ennyivel kevesebb a foglalások darabszáma. Egyelőre nem látszik kiugró kereslet, de az október 23-ai hosszú hétvége, illetve az őszi szünet még hozhat fellendülést. Az eddigiekből kiindulva arra számítunk, hogy a hétvégék iránt lesz fokozottabb kereslet az őszi szezonban is, az utolsó pillanatos foglalások is valószínűleg erre irányulnak majd döntő többségben. De érdemes a hétköznapra szóló ajánlatokat is szemügyre vennie az utazást tervezőknek, mert a hotelek ilyenkor jellemzően kedvezőbb csomagajánlatokkal készülnek

- mondta Kelemen Lili.

Azt látjuk, hogy a legnagyobb láncok és brandek is állandóan akcióznak, magasabb %-al, mint korábban. Ezen kívül a korábbi válságokat követő évekre jellemző az, hogy ha szűkül a kereslet, akkor a hotelek azonos áron magasabb ellátást adnak. Ez most tökéletesen látszik, van olyan partnerünk, aki októbertől átáll all inclusive-ra, és vannak olyan szállodák, akik már kirakták a félpanzióval párhuzamosan az all inclusive áraikat is

- tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images