Döbbenetes videó került elő a miskolci buszsofőrről: az utasokat is veszélybe sodorta

Telefonnal a kezében, egy kézzel vezette a buszt egy sofőr Miskolcon: a felvételen jól látszik, hogy több száz méteren át telefonál a forgalmas úton, miközben jönnek vele szemben az autók. A buszvezető még arra is figyelt, hogy a telefonja le ne merüljön, ezért telefonálás közben töltötte a készülékét.

A járaton sokan voltak, a videót is az egyik felháborodott utas készítette és juttatta el egy helyi lap szerkesztőségébe – tudósított az esetről a Tények. Az eset egy forgalmas úton történt Miskolc belvárosában. A felháborító felvételt megvizsgálta egy vezetéstechnikai szakértő is, aki szerint a buszvezető egyértelműen hibázott.

Egyértelmű, hogy vezetés közben kézben tartott mobiltelefont használni tilos. Nincs miről beszélni, tényszerűen megáll a szabálysértés

– hangsúlyozta Köves Szilárd.

A szekértő kiemelte azt is, hogy a sofőröknek vezetés közben tilos olyan eszközöket használni, amik elvonhatják a figyelmüket, ha pedig telefonálni szeretnének, használjanak kihangosítót. A történtekkel kapcsolatban Miskolc Városi Közlekedési vállalata is vizsgálja az esetet. Nem ez volt az első alkalom, hogy rajtakaptak egy buszsofőrt a telefonozáson, korábban egy nyírbátori sofőrről is készült hasonló videó.

Címlapkép: Getty Images

