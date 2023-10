Özönlenek a magyarok ezekbe a vidéki városokba: mi ütött beléjük, hova menekülnek?

Az október 23-ai hosszú hétvége beindítja a wellness-szezont. A szálláskereséskor leggyakrabban használt szűrők között szerepel a hotel, a wellness, az előlegfizetés nélkül foglalható, a teljes ellátás és a négycsillagos kategória is. Az őszi szünet még több foglalást hozhat a hazai szállásadóknak: többen utaznak és tovább maradnak. A Szallas.hu szakemberei 10-12 százalékos bevétel növekedést vetítenek előre az utolsó negyedévre a hazai turizmusban a belföldi utazók által. Tehát idén már szép számokat produkált az ágazat, a nehezebb gazdasági körülények ellenére is. Mire számítanak a szektorban a Magyar Turisztikai Ügynökség szakemeberei? Melyek ősszel a legkedveltebb úti célok a magyarok körében? Ennek is utána jártunk.

Az egyetlen idei őszi hosszú hétvége fokozza az utazási kedvet, különösen a wellnessezőkét, akiknek jó része már múlt hónapban lefoglalta szállását. Csaknem minden második foglalás két éjszakára, a foglalások negyede egy éjre szól. De vannak, akik hosszabbítanak:

A Szallas.hu oldalán megtett foglalások 23 százaléka 3 éjszakára szól. Eger, Gyula és a főváros mellett Pécs, Hévíz, Szeged, Hajdúszoboszló, Zalakaros, Miskolctapolca és Nyíregyháza a legkeresettebb úti cél. Hotelkínálatunkból a négycsillagos kategória a legkeresettebb, a hoteles foglalások több mint fele ide szól

– ismertette a részleteket Kelemen Lili, a portál sajtószóvivője, aki azt is hozzátette, hogy több hotel partner már most teltházas a hosszú hétvégére. A Szallas.hu-s foglalások alapján

a hosszú hétvégén egy főnek egy éjszaka átlagosan 12 345 forintba kerül.

A szakember szerint az őszi időszakban fokozódik az igény a magasabb szolgáltatási szintre, többen keresik a csomagajánlatokat. A top tíz kereséskor használt leggyakoribb szűrő között a félpanzió és reggeli opció mellett például szerepel a wellness, a medence, de megjelent a teljes ellátás és a négycsillagos szűrő is.

A teljes ellátás iránti keresleti szándék egyébként kínálatra is talál, hiszen van olyan partnerünk például, aki októbertől átállt all inclusive-ra, és van olyan szálloda, ahol a félpanzióval párhuzamosan all inclusive szolgáltatást is nyújtanak

– mondta a sajtószóvivő.

A nagyobb hotelekben gyakoriak ilyenkor az élőzenés vacsorák, valamennyien sztárfellépővel teszik vonzóbbá ajánlatukat. Ezek kelendőek is a vendégek körében, hiszen a wellness mellett felértékelődik a szálláson és környékén elérhető programok jelentősége is

– tette hozzá Kelemen Lili.

Mint mondta, így általában a szezonalitáshoz igazítják a kínálatot, az őszi időszakban lesz disznótoros lakoma és Márton-napi libanapok is több helyen. A gyerekekre is külön odafigyelnek a szállodák, nekik halloweeni családi tökfaragással, Dracula-partival, Jégvarázs minidiszkóval, gyermekzenekarok műsoraival készülnek.

A hosszú hétvégéhez képest 60 százalékkal több vendégéjszakát hozhat az őszi szünet

Az őszi szünet több foglalást jelent a szállásadóknak, hiszen a családosok is nagyobb arányban indulnak útnak. Ráadásul az ebben az időszakban tapasztalt hosszabb tartózkodási idő több vendégéjszakát is jelent.

Az iskolai szünidőben a foglalások csaknem fele két éjszakára, negyede pedig három éjszakára szól

– jegyezte meg Kelemen Lili.

A legnépszerűbb úti célok éllovasai azonosak a hosszú hétvége dobogósaival, így Eger, Gyula és a főváros a legkeresettebb. A lista további helyezettjei javarészt megegyeznek, csak a sorrend módosul némileg. Egyetlen eltérés akad az összetételben: az őszi szünetben Visegrád, a hosszú hétvégén Nyíregyháza kapott helyet a top tízes listán. A már említett trendek itt is látszódnak: még nagyobb szeletet hasítnak ki a foglalásokból a hotelek, illetve a hotelkategóriák közül a négycsillagosok is nagyobb arányban részesülnek a foglalásokból, mint a hosszú hétvégén, a hoteles foglalások csaknem kétharmada 4 csillagos szállodába szól.

A KSH belföldi turizmus trendjeit és a portál saját adatait vizsgálva a szakértői az utolsó negyedévben 10-12 százalékos növekedést prognosztizálnak a belföldi utazók által termelt bevétel terén.

A külföldiek körében is népszerű úti cél Magyarország

Bár a szálláshelykereső portál oldalát a magyar vendégek használják, zömében a belföldi utazásaikhoz, a cég a partnerek által informálódik a beutazó forgalomról is. Gonda Orsolya, a Szallas.hu sales csapatának vezetője elmondta, hogy a hotelek a már korábbi években is tapasztalt beutazó vendégkörről számolnak be. Így például Gyulára hétvégéken és a román ünnepi időszakokban érkeznek Romániából, a Dunántúlon pedig jellemzően osztrák, cseh, szlovák, német nyugdíjasok fordulnak meg (egyébként nyáron is), többnyire hétköznapokon.

Családosan csehek érkeznek döntően, ők kedvelik az all inclusive és melegvizes/termálvizes szállásokat, így előszeretettel keresik Sárvár, Zalakaros, Bük és Hévíz szállodáit is

– avatott a részletekbe a szakember, aki azt is hozzátette, hogy Budapest továbbra is dübörög, egészen az év végéig magas foglaltsággal működnek a belvárosi házak, főleg európai vendégekkel.

Feltámadóban az ágazat, rengetegen keresik az őszi szálláshelyeket

Az is érdekelt minket, hogyan látja a szektor helyzetét a Magyar Turisztikai Ügynökség. Illetve az is, hogy mit látnak: hogyan alakultak az őszi belföldi utazások a járványhelyzet alatt, illetve mit tapasztaltak azóta?

A szakemberek szerint a COVID-járványt kísérő korlátozások részleges − az országon belüli utazást lehetővé tévő − feloldása 2021-ben nagymértékben erősítette a belföldi turizmust. 2020 őszén 1,5 millió belföldi vendég utazott Magyarországon, akik 3,6 millió vendégéjszakát töltöttek el a hazai szálláshelyeken. 2021-ben számuk közel 40%-ot emelkedve elérte a 2 milliót, az általuk eltöltött éjszakáké pedig a 4,8 milliót, ami 31%-kos emelkedést jelentett az egy évvel korábbi őszi adatokhoz képest.

Bár 2022-ben már a külföldi utazásra vonatkozó korlátozások egy részét is eltörölték, a többség továbbra is a biztonságosabbnak tekintett belföldi pihenést választotta − nyáron és ősszel is. Ekkor 1,9 millió őszi vendéget fogadtak a hazai szálláshelyek, akik összesen 4,3 millió vendégéjszakát töltöttek el. Az óvatosságra való törekvés és az utazás iránti igény kettősségét jól mutatja, hogy ekkor elsősorban az egynapos látogatások száma növekedett, a vendégéjszakáké már nem. A kulturális attrakciók, a felújított várak és kastélyok egyre többeket vonzottak, az utazók számára eddig ismeretlen desztinációk jelentősége is megemelkedett.

A COVID-járvány okozta nemzetközi turisztikai trend idén nyáron megfordult, sokan utaztak ismét külföldre. Ugyanakkor az őszi úticélok megválasztásánál ez még kevésbé érhető tetten: szeptemberben 762 ezer belföldi vendég érkezett a szálláshelyekre, ami 15%-kal haladja meg a COVID-járvány első évében, 2020 szeptemberében regisztrált vendégek számát, és 1%-kal a tavalyi ősz első hónapjának adatát is felülmúlja. Az általuk eltöltött több mint másfél (1,66) millió vendégéjszaka pedig 4%-kal haladja meg a 2020-as, és 1%-kal a tavalyi értéket.

Na, de melyek a legkedveltebb belföldi régiók, városok ősszel, ha pihenésről, elvonulásról van szó?

Az. MTÜ adatai szerint Magyarország aktív turisztikai kínálata széles spektrumon mozog, a túrázás, az evezés, a kerékpározás, a lovaglás vagy akár a golfozás kedvelői is számos ajánlatot találnak. A járványidőszakot követően, kiemelkedtek a természetközeli helyek, az aktív kikapcsolódást ígérő élmények.

Így elsősorban a szabadtéri lehetőségeket kínáló hegyvidékek (Budapest környéke, Börzsöny, Pilis), valamint a gasztro, aktív és kulturális turisztikai élményeket egyaránt kínáló Tokaj-Nyíregyháza térsége (főként a Zemplén), valamint a Balaton felvidék (a Bakony térsége).

A 2020-as, 2021-es és 2022-es őszi adatok alapján a Balaton, Budapest, a főváros környéke, Debrecen és térsége, a Mátra-Bükk, illetve Tokaj és Nyíregyháza térségekben fordultak meg legnagyobb számban az egynapos belföldi látogatók. Az eltöltött vendégéjszakákat tekintve pedig 2020. őszén az előbb felsorolt térségekben regisztrálták a legtöbb belföldi szállóvendéget, míg 2021. és 2022. őszén Tokaj és Nyíregyháza helyett Bük-Sárvár szerepelt a 6 legnépszerűbb térség között.

Idén szeptemberben – a főváros után − a legkedveltebb város Hévíz volt, az utazók itt töltötték a vendégéjszakák 3,2%-át. A második legnépszerűbb település Hajdúszoboszló (2,4%) lett, míg harmadikként Balatonfüred (2,3%) végzett.

Persze az is érdekelt minket, hogy milyen szálláshelyeket részesítenek előnyben a magyarok, illetve: milyen extra, vagy luxusnak számító szolgáltatást igényelnek legtöbben?

A belföldi vendégek elsősorban a szállodai pihenést választják ősszel. Jelenleg közel 1000 szállodában mintegy 62 ezer szoba várja a vendégeket. A szobák 6%-a 5 csillagos, 50%-a 4, 44%-a pedig 3 csillagos, vagy annál alacsonyabb kategóriájú. A belföldi utazók körében a 4 csillagos hotelek a legnépszerűbbek, a tavaly őszi, mintegy 4,3 millió vendégéjszaka 27%-át ezekben regisztrálták.

A szállodák iránti piaci keresletnek most már kínálata is van. A kormány támogatásának köszönhetően idén eddig összesen 27 új szálloda nyílt − 10 Budapesten, 17 pedig vidéken −, összesen csaknem 2000 új szobával. A második legnépszerűbb szállástípus a magán- és egyéb szálláshely, míg a harmadik a panzió volt 2020-ban és 2021-ben, míg 2022-ben a közösségi szálláshelyek megelőzték a panziókat.

Megjelentek az alternatív szálláshely szolgáltatók is, az úgynevezett glampingek által nyújtott különleges élmények iránt kiemelkedően magas a kereslet. A koronavírus-járvány alatt népszerűvé váló turistaházak kínálata az elmúlt években látványosan megújult, a megfizethető szálláslehetőséget a klasszikus bakancsos kirándulók keresik.

A hazai turisztikai kínálatban az elmúlt években folyamatosan nőtt a természetközeli lombházak, valamint az egyéb, jellemzően kis méretű, erdei környezetben fekvő, gyakran kabinháznak hívott szálláshelyek száma. Ezek a vendégházak az esetek többségében kis kapacitásúak, általában 2 főnek nyújtanak elvonulási lehetőséget, az átlagos tartózkodási idő ezen szállástípusok esetében többnyire két éjszaka. Közös jellemzőjük, hogy gyakran egyedi építészeti megoldásokkal készülnek, többségük magas minőségű, esetenként luxus kategóriájú berendezéssel és kiegészítőkkel is felszerelt. Ennek megfelelően a szálláshelyek árfekvése általában túlszárnyalja a hagyományos vendégházak, apartmanok árait, és gyakran a szállodák díjszabását is. Lombházakban leginkább a Dunakanyarban szálhatnak meg a pihenni vágyók, míg kabinházak többek között a Mátra-Bükk térségében (például Noszvajon), a Balatonnál, és az Őrségben várják vendégeiket nagy számban.

Címlapkép: Getty Images