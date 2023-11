Felpörögtek az előfoglalások: ezek a legnépszerűbb hazai úticélok a magyarok körében

Már most magasabb az előfoglalások szintje az év utolsó két hónapjára, mint egy éve ilyenkor, derült ki egy friss felmérésből. Az adatok alapján Budapest mellett Bük-Sárvár, valamint Hévíz térsége kerülhet a leglátogatottabb desztinációk közé.

A Nemzeti Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szerint november első felében országos viszonylatban csaknem 15 százalékkal nőtt a hazai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma tavalyhoz képest, emellett a foglaltság is emelkedett.

Novemberre eddig 4,5 százalékkal, decemberre pedig 3,6 százalékkal magasabb az előfoglalások száma, mint egy éve ilyenkor. A szálláshelyek a tavalyi 3,9 millióhoz képest több mint 4 millió vendégéjszakát regisztráltak az NTAK-ban. Az utazók ezek többségét vidéken fogják tölteni, ugyanakkor az előfoglalt budapesti vendégéjszakák száma negyedével több, mint 2022 hasonló időszakában - áll a közleményben.

Az MTÜ megemlítette, hogy az adventi vásárok és a fürdővárosok hívogatják ilyenkor leginkább a külföldi vendégeket. A november-decemberi időszakra Csehországból érkezett eddig a legtöbb, 23 ezer előfoglalás. A spanyol vendégek körében is hasonlóan népszerű az ország, közülük 22,5 ezren jelentkeztek be előre magyar szálláshelyekre, és várhatóan az osztrák és az olasz turisták száma is 20 ezer körül alakul.

Novemberre már eddig 2 százalékkal magasabb a belföldi foglalások száma, mint 2022-ben ilyenkor. A karácsonyi időszakra pedig a tavalyihoz képest is 3 százalékkal több vendégéjszakát foglaltak a hazai vendégek. Az NTAK adatokból az is kitűnik, hogy a családok idén már jóval korábban elkezdték megtervezni az év végi pihenésüket. Az NTAK adatai alapján a legtöbb vendég másodmagával éjszakázik majd a szálláshelyeken.

Minden harmadik foglalás során 2 éjszakára vesznek ki szállást, minden negyediknél pedig több mint 3 éjszakát maradnak a vendégek. Az előfoglalási adatok alapján 2023 hátralévő részében a kikapcsolódni vágyók mintegy háromnegyede szállodákban pihen majd.

Címlapkép: Getty Images