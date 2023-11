Döbbenet: forgalommal szemben száguldozott egy autós az M0-son + videó

Több kilométeren keresztül ment a forgalommal szemben egy autós az M0-son. A sofőrnek hiába villogtak kamionosok az ügyet se vetett rájuk. A sofőr valószínűleg Maglód térségében hajtott fel vagy fordult meg szabálytalanul.

A Telex a Közútra hívatkozva azt írja, hogy a fehér autó legalább három kilométert tett meg szabálytalanul, viszonylag gyorsan haladva, a forgalommal szemben. A sofőr Maglód térségében hajtott fel vagy fordult meg szabálytalanul, és az M4-M0 csomópontban már le is mehetett. Mivel viszonylag pontos helymeghatározást is kaptak a videó készítőjétől, a saját kameráikon is gyorsan megtalálták a szabálytalankodót. Kiemelték: a legfontosabb az, hogy nem történt baleset.

A Magyar Közút tanácsot is adott azoknak, akik esetleg ilyen helyzetbe kerülnének: legfontosabb, hogy húzódjanak a leállósávra, és hívjanak segítséget a 112-es segélyhívón.

Hozzátették, hogy több dolog is gyanús lehet, ha rossz irányba halad valaki, ide tartozik: az út íve, az, hogy jobb oldalon van az elválasztósáv, és az is, ha ezerrel villognak.

