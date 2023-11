Idén 2500 kilométernyi külterületi utat újítottak fel: jövőre is pályázhatnak a települések

A külterületi utak felújításával is segítjük a vidéket – jelentette ki Nagy István agrárminiszter a Szakolyt és Nyírgelsét összekötő felújított út átadásán, csütörtökön. Arra emlékeztetett, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében jelent meg két felhívás is, melyek – többek között – a külterületi helyi közutak fejlesztését szolgálták.

Ezen pályázatok segítségével összesen csaknem 2500 kilométer hosszú külterületi út újult meg, ami hozzájárult a vidéki térségek fejlődéséhez, az itt élő emberek életminőségének javításához – derül ki az Agrárminisztérium közleményéből. Nagy István kifejtette, a kistelepülések számára rendkívül fontosak a jó minőségű külterületi utak, amelyek összekötik a tanyákat, a vállalkozások telephelyét a településsel, és segítik igazi gazdasági egységként működni e településeket. Így a komfortosabb élet mellett hozzájárulnak a gazdasági fejlődéshez is.

A miniszter a beruházás kapcsán elmondta, a szakolyi önkormányzat erőfeszítései azért is üdvözlendők, mert a felújított útszakasz a Nyírgelsével való összekötésen túl a környékbeli tanyák és mezőgazdasági területek megközelíthetőségét is javítja. Nagy István hangsúlyozta, továbbra is lehetőséget kívánnak teremteni az önkormányzatok számára a külterületi közutak fejlesztésére. Az ezzel kapcsolatos felhívás várhatóan 2024-ben válik elérhetővé.

Címlapkép: Getty Images

