Útjára indították az új balatoni kompot: mutatjuk, hogy néz ki, hogyan jár az ünnepek alatt!

A télen óránként közlekedő balatoni komp a téli szünet végéig, január 7-ig félóránként jár Szántód és Tihany között, karácsonykor és szilveszterkor módosul a menetrendje.

A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) honlapján olvasható tájékoztatás szerint az ünnepi időszakban megnövekedett forgalom miatt döntött úgy a hajózási társaság, hogy sűríti a járatait: Szántódról 7-17 óra között minden egész órában és félkor, míg Tihanyból 7.15-17.15 között minden órában negyedkor és háromnegyedkor közlekednek a járatok – számolt be róla a Hirado.hu.

December 24-én és december utolsó napján, szilveszterkor Szántód felől 15 órakor, Tihany felől 15.15-kor indul az utolsó járat. Január elsején Szántód felől 10 órakor, Tihany felől 10.15-kor indul az első járat - a menetidő 8 perc. A Balatonon mindemellett egy vadiúj komp is megkezdte a működését: a jármű olyan nagy, hogy akár az óceánon is el tudjuk képzelni – mutatja be az alábbi TikTok videó:

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)