Figyelem, frissítették a szilveszteri előrejelzést: 12 megyére adtak ki riasztást

MTI 2023.12.31. 12:12 Megosztom

Sokfelé indul párásan, ködösen a szilveszter, helyenként szitálás, gyenge eső is kialakulhat, néhol ónos szitálás sem kizárt. Napközben felhősebb, borongósabb, illetve naposabb tájakkal is találkozhatunk. De hozzuk azt is, milyen idő vár ránk az év első napjaiban!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) hajnalban felkerült friss előrejelzés szerint a köd, illetve a rétegfelhőzet főként a Dunától keletre csak lassabban oszlik fel, sőt az Északi-középhegység térségében nagyobb területen egész nap megmaradhat, ezeken a tájakon szitálás, kezdetben esetleg ónos szitálás előfordulhat. Másutt napos, fátyolfelhős idő ígérkezik". Azt is hozzáteszik: késő délutántól felhősödés kezdődik az Észak-Dunántúl kevésbé felhős részein is, ekkor az északnyugati, északi határvidéken már nem kizárt eső, zápor. Több helyen fordulhatnak elő élénk széllökések, sőt az Észak-Dunántúlon meg is erősödik a déli szél - írják. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósabban felhős, ködös vidékeken csupán 2 és 6, másutt többnyire 7 és 15 fok között várható. Késő estére többnyire 2 és 9 fok közé hűl le a levegő. Mutatjuk, milyen idő vár ránk az év első napjaiban Hétfőn egy hidegfront hoz kezdetben többfelé esőt, záporokat, néhol egy-egy zivatar sem kizárt, majd délután már csak helyenként északkeleten, keleten és délkeleten számíthatunk esőre, záporra, miközben egyre többfelé kisüt a nap. Egyre nagyobb területen fordul északnyugatira, nyugatira a szél, melyet élénk, néhol erős lökések kísérhetnek. 4 és 11 fok közötti maximumokat mérhetünk. Kedden sok felhő lesz hazánk nagy része fölött, de csak elszórtan az ország északi felén alakulhat ki átmenetileg kisebb eső, futó zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél. A csúcsértékek 4 és 12 fok között alakulnak. Szerdán szeles, többfelé esős, záporos időre van kilátás, a délnyugati, majd a nyugati szelet néhol viharos lökések is kísérhetik. Napközben 7-13 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön naposabb és felhősebb tájak válthatják egymást, és már csak elszórtan fordulhat elő futó zápor. Többfelé élénk, erős lesz a nyugati-délnyugati szél. A csúcsértékek 7 és 14 fok között alakulhatnak. Ilyen időnk lesz új év első napjaiban Címlapkép: Getty Images