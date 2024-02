Kijöttek a számok: ennyi választották tavaly az éjszakai vonatozást

Nőtt az utazási kedv a Magyarországra és Magyarországról induló éjszakai vonatokon: a MÁV-START éjszakai járatait tavaly több 280 ezren vették igénybe.

Az éjszakai vonatokon az utasok a 4-6 ágyas fekvőhelyes kocsikat, vagy az 1-3 ágyas hálókocsikat is választhatják. Budapestet 13 éjszakai járat érinti, többek között Berlin, Zürich, Brassó, Prága, Stuttgart is átszállás nélkül elérhető, míg a nyári időszakban két éjjel közlekedő vonattal az Adriára is el lehet jutni.

Naponta 10 fekvőhelyes és 8 hálókocsi közlekedik Utasellátó szolgáltatással a nemzetközi vonatokon Berlin, Stuttgart, Zürich és Brassó felé, továbbá nyáron 6 éjszakai kocsi indul Splitbe és további 4 kocsi Fiumébe és Koperbe.

A legkihasználtabb járat a Budapest és Zürich között közlekedő EuroNight vonat volt, amelyen tavaly közel 90 ezren utaztak, a legtöbben a fekvőhelyes szolgáltatást igénybe véve. A második legnépszerűbb járat a 2022 decemberében Stuttgartig meghosszabbított Kálmán Imre EuroNight volt 60 ezer utassal. Népszerűnek bizonyult a Budapest és Berlin közötti Metropol EuroNight vonat is: a járat december óta új és rövidebb útvonalon, Drezda érintésével közlekedik, ezzel tavaly csaknem 50 ezren jutottak el az úti céljukhoz.

A Budapest és Brassó között, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy érintésével közlekedő Corona InterCity utasforgalma is kiemelkedő volt. A vonat kapacitásbővítésének köszönhetően 61 ezer ember utazott. Ezen a járaton a nagyobb kényelem érdekében étkezőkocsi-szolgáltatást is biztosít a vasúttársaság.

A nyári időszakban az egész évben közlekedő járatokat további szezonális, tengerparti vonatok is kiegészítik. A 2022-ben a The Guardian Európa 10 legjobb vasúti élményutazása közé választott Adria InterCity járattal tavaly csaknem 14 ezren jutottak el Splitbe, míg a Koperba és Rijekába közlekedő Retró Istria Expresszen 11 ezren utaztak a horvát és a szlovén tengerpartra - áll a közleményben.

Címlapkép: Getty Images

