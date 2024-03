Súlykorlátozást vezetnek be Jász-Nagykun-Szolnokban: ezeket a szakaszokat érinti a szabályzás

A Szolnok és Jászberény környéki települések átmenő teherforgalmának csökkentése érdekében március 27-től 20 tonnás súlykorlátozást vezetnek be a Szolnok és Jászberény környéki települések közútjain, április 2-től pedig 7,5 tonnás súlykorlátozást lép életbe a székesfehérvári Új Csóri út egy szakaszán - közölte az MTI-vel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya szerdán. A tájékoztatás szerint a súlykorlátozást az M4-es autóúttól északra, a 32-es főúttól keletre, a 31-es főúttól délre, valamint a Tisza folyótól nyugatra lévő kijelölt terület egyes közútjain vezetik be.

Ismertették, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az elmúlt években számos közúti fejlesztés zajlott, forgalomba helyezték az M4-es gyorsforgalmi utat, és több kiemelkedő útfelújítási beruházás is zajlott Jászberény térségében. A fejlesztések hatására azonban a Szolnok és Jászberény környéki települések átmenő teherforgalma is jelentősen megnőtt, ezért az érintett önkormányzatok, a közlekedési hatóság, a rendőrség és a Magyar Közút szakemberei a forgalmi rend módosítása mellett döntöttek. Ez azt jelenti, hogy 20 tonnás súlykorlátozást vezetnek be a Jászapáti, Jászjákóhalma, Jásztelek, Jászalsószentgyörgy, Jászberek és Besenyszög településeken áthaladó közutakon, amely alól a célforgalom lehet majd csak kivétel - közölték. Az új forgalmi rend betartását a térfigyelő kamerarendszerekkel rendszeresen ellenőrzik majd, az útszakaszok jogtalan használata pedig feljelentést von maga után - figyelmeztettek.

Mire ügyeljünk a továbbiakban?

Székesfehérváron a 801-es főúton, az Új Csóri úton Veszprém irányából a 8202-es Székesfehérvár-Kincsesbánya összekötő úti csomóponttól az Új Csóri úti körforgalomig vezetnek be súlykorlátozást a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei. A székesfehérvári önkormányzat kezdeményezésére, április 2-től életbe lépő intézkedés célja a közút megnövekedett forgalma következtében a lakott terület védelme, az Új Csóri úti körforgalmú csomópont tehermentesítése, a forgalomáramlás javítása és a tömegközlekedési járművek közlekedésének segítése - közölték.

Időben értesítik az autósokat

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a korlátozást előjelző táblákat már korábban elhelyezi, ezek április 2-án lépnek hatályba. Ezt követően a Veszprém felől érkező, 7,5 tonnát meghaladó tehergépjárművel a 8-as főút 15-ös kilométerszelvénytől az M7-es autópálya felé haladva, majd a 8-as kilométernél a "7-es főút Székesfehérvár / 81-es főút Győr / 811-es főút Bicske" útirányban lehajtva, a körforgalmú csomópontban a 7-es főútra térve, a főúton az Új Csóri úti körforgalmú csomópontig haladva lehet közlekedni - szerepel a közleményben. A korlátozás érinti a 8202-es Székesfehérvár-Kincsesbánya összekötő úton Iszkaszentgyörgy/Kincsesbánya felől érkező tehergépjárműveket is, amelyeknek a 801-es főútra Veszprém felé kell majd kanyarodni, hogy a korlátozás nélküli útvonal kezdetét elérjék - tájékoztattak.

A szakemberek minden tehergépjármű vezetőtől azt kérik, hogy az új forgalmi rendnek megfelelően közlekedjenek. Az intézkedések hatását folyamatosan nyomon követik majd és szükség esetén módosításokat vezetnek be a minél gördülékenyebb közlekedés fenntartása érdekében - tájékoztattak.

Címlapkép: Getty Images