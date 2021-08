Igazi csodaszer, mégis kevés magyar fogyasztja: pedig minden piacon kapható

A hajdúdorogi Fodor Balázs 2009 óta foglalkozik méhészettel. Öt családdal kezdett, mostanra 111 méhcsaládra bővült az állománya. Öt éve, Hajdú-Bihar megye térségében, bio minőségben állít elő mézet. Ahogy meséli, évente 3-szor szokott kipergetni. Készít fajtamézeket is, de évente kétszer kifejezetten vegyes virágmézre „utazik”, ami jellemzően a fajtamézek termelése előtti és utáni időszak méze:

Még az akác virágzása előtt pergetjük ki az első tavaszi vegyes virágmézet. Jellemzően fűzfélékkel indítunk, de a gyümölcsvirágzás is belenyúlik, és kevés repce is kerülhet bele. Nagyon változó, mikor mennyi sikerül, ha jó időnk van, családonként 10-13 kiló között lehet vele számolni

– meséli Balázs, aki még hozzáteszi, a tavaszi virágzáskor jellemzően vagy fúj a szél, vagy jön egy hirtelen lehűlés, ami sem a gyümölcsösöknek, sem a gazdáknak, sem a méhészeknek nem jó.

Az idei évben – a tavaszi fagyok miatt – lényegesen kevesebb vegyes virágméz lett, és a tavaszi hűvösebb időjárás miatt is minden hetekkel későbbre tolódott.

Balázs méhészetében a tavaszi virágméz után a szezon akácmézzel folytatódott, ebből már igen szépen tudott pergetni: idén 25 feletti átlagot méhcsaládra számítva.

Az akác után, még a napraforgó előtt, aztán a nyári vegyes világméz következik. Fodor Balázs ilyenkor elvándorol a méhekkel, Tiszakeszi, Tiszacsege, Egyek és Hortobágy környékére, természetvédelmi területek mellé költözteti a családokat:

Nyáron, még a napraforgó előtt virágzik a szivarfa, ezüstfa, az ámorakác vagy gyalogakác, a herefélék, szöszös bükköny, mezei zsálya, mezei aszat, tündérfátyol, ebnyelvűfű, bogáncs, imola, szulák, facélia, olajretek, pohánka, mustár és a vadlucernák. Ezekben a térségekben gyakran előfordul a harmatméz is. Ezekből, ha az idő is kegyes, és nem kaszálják le a területeket idő előtt, nyári vegyes virágmézet tudunk gyűjteni. Ennek a mennyisége is változó, nagyon szeszélyes az idei év is, de szép eredményeket is el lehet elérni

– teszi hozzá a méhész.

Fotó: Dóra Fejérvári

De tényleg, mi a különbség a vegyes virágméz és a fajtaméz között?

A méhek az adott pillanatban épp nyíló, számukra elérhető virágról gyűjtik össze a polleneket, lehet akár az a pongyolapitypang, akác vagy levendula. A fajtaméz attól fajtaméz, hogy az adott területen, ahol a méhek vannak, jellemzően abban az időben az a virág nyílik többségében, így a méhek arra repülnek, azt gyűjtik.

100%-os fajtaméz azonban nem is létezik. Ha kivisszük a méheket egy akácos mellé, és utána elvisszük a mézet egy laborvizsgálatra, akkor is csak azt tudjuk mondani, hogy abban az időszakban - a pollentartalom szempontjából - a legnagyobb százalékban akác található benne. Bizonyos százalékban mindig találni másfajta pollent is a mézben, ilyen szempontból minden méz valahol vegyes virágméz. Nem is létezik tisztán fajtaméz, csak fajtára jellemző méz. Emiatt fordulhat elő, hogy az elméletileg víztiszta akácméz kicsit sárgább, ez nem a méz hibája, csupán csak a méhek találtak némi repcét, például ami a virágzása végén jár, amit behordtak a kaptárba az akác virágzása közben

– magyarázza Fodor Balázs.

Tehát vegyes virágméz minden olyan méz, ami több virágfajta mézét tartalmazza.

Így a növény, amiről gyűjtik és maga a méz is nagyon változatos lehet. Létezik olyan is, hogy mesterségesen állítanak elő – meséli a méhész – vegyes virágmézet, utólag keverik – többféle fajtamézből állítják össze. Ezen mézek minősége és ízvilága is kiváló, mint a méhek által készített vegyes virágméznek.

Miből is készülhet a vegyes virágméz?

Hazánkban becslések szerint 850 növényfajt tartanak számon, mint méhek által látogatott növényt. A legfontosabb fafélék: a füzek, a gyümölcsfák, a juhar, az akác, a gesztenye, a hárs. Szántóföldi növények tekintetében: a repce, a mustár, a facélia, a lucerna, a napraforgó, az olajretek, bíborhere, vetési bükköny, szarvaskerep és a pohánka. A gyomnövények: mint a mezei aszat, ebszékfű, a selyemkóró, az aranyvessző, vaddohány és a különböző mézharmatok: a fenyőfélék, a hársak és a gesztenye. Külön kiemelendőek a gyógynövények: medvehagyma, mentafajok, levendula, kerti ruta, orvosi somkóró, édeskömény, borágó, szúrós gyöngyajak, tarlóvirág, orvosi zsálya, citromfű, kakukkfű, bazsalikom és a körömvirág.

Különféle gyógynövények nektárja is belekerülhet

A vegyes virágmézek, mivel sokféle növény pollenjéből készülnek, összetétel szerint rendkívül eltérőek lehetnek. Hiszen az erdők-mezők virágjainak nektárját tartalmazzák, ezért is roppant értékesek – emeli ki Fodor Balázs. Aki tudatos életmódot folytat, az tisztában van vele, hogy a vegyes virágmézben számos olyan létfontosságú nyomelem megtalálható, amely fajtamézekben nem feltétlenül. A virágmézbe különféle gyógynövények nektárja is belekerülhet, így a sokféle gyógyhatás összeadódhat.

Magas az ásványianyag és flavonoid tartalma, ezért általánosan jó immunerősítő.

Minél sötétebb egy méz, annál gazdagabb ásványi anyagokban és flavonoidokban. Ebben a ”fajtában” megtalálható a cukrok sokfélesége mellett a legtöbb mézben előforduló vitamin és nyomelem is.

A méz megjelenése

Nagyon változatos! A világos sárgástól a sárgásbarna színeken át egészen a sötétbarna, szinte fekete árnyalatokig. Íze, illata, zamata szintén sokféle, de jellemzően erős, dinamikus, ízekben gazdag. Egyes esetekben előjönnek a kesernyés zamatok, citrusos, paradicsomos ízek, illetve egyesek számára olykor kellemetlen illatok is. Általában könnyen kristályosodik, azonban a méz kristályosodása – hangsúlyozza Fodor Balázs – természetes jelenség, nem minőségi hiba! A méz folyékonysága napos, meleg helyen, fűtötestekre téve, vagy meleg vízbe állítva rövid idő alatt visszaállítható.

Milyen lesz a vegyes virágméz idei szezonja?

Ahogy a méhész meséli, idén nála a vegyes virágmézből gyenge-közepes mennyiség várható:

ettől jobb szokott lenni, de az időjárási viszonyokon túl, a leterhelt méhlegelők és a méhcsaládok erőssége is befolyásolja a mennyiséget. Nem intenzív hordás esetében, ha kevés a behordott nektár mennyiség, akkor a családok jórészt felélik és megeszik ezt a mézet.

Ára?

A vegyes virágméz ára jellemzően nagyon kecsegtető, mert egy akác, vagy bármilyen más fajtaméz jóval drágább. Ezért is az egyik legnagyobb mennyiségben fogyasztott méz.

Konvencionális, azaz nem bio minőségben kínált ára most 600-850 forint között mozog, ennyit fizetnek a termelőnek a felvásárlók. Háztól, felcímkézve 1800-2000 forintért kínálják most ezt a csodaszert

– közli Balázs, aki viszont sajnálatosan azt tapasztalja, hogy mézeit jórészt külföldön értékesítik, míg itthon, főként a keleti régióban, ahol él, a méz szinte luxusterméknek számít, alig élnek vele a magyarok.

Pedig a vegyes virágméz tényleg mindenhez használható. Régen cukor helyett is ezt használták. S milyen jó lenne, ha nálunk is egyre többen ismernék fel, hogy ha csak naponta egy kanállal, ezt tennék teába vagy a kávéba, kennék csokikrém helyett a gyerekeknek a kenyérre, mennyit tennének már az egészségükért

A méhész szerint ez azért is szomorú, mert itt a Kárpát-medencében kiváló minőségű mézeket állítanak elő:

Viccesen is szokták mondani, de van benne igazság, hogy Magyarország nem tud annyi mézet előállítani, hogy Európa ne egye meg. Megközelítőleg 20 ezren foglalkozunk méhészettel, és emellett olyan mennyiségben és minőségben tudunk mézet előállítani, ami világszinten szép eredmény

– teszi hozzá Fodor Balázs, aki szerint most az egyik legnagyobb problémájuk a magyar méhészeknek, hogy miközben egyre nő a méhállomány, sajnos egyre fogynak a méhlegelők: "egyre nehezebb jó helyeket találni, amin profit is van, és a méhek számára is ideális, és ami nem szántóföldi növényről származik”

A vegyes virágméz fogyasztásáról

Minden formában ajánlott! Önmagában kanalazva, italokba: teába, kávéba, tejbe, koktélokba, akár pálinkába is. Étkezéshez: kenyérre kenve magában vagy vajjal keverve, palacsintába, süteményekbe, tésztákra, sültekhez, a keleti konyha édes-csípős ételeihez.

A süteményekbe kifejezetten ajánlott, zamatossága miatt. Különösen jól illik piros bogyós gyümölcsökkel társítva (krémekbe, fagylaltba, levesbe), gyümölcssalátákba, mivel változatos zamata van.

Címlapfotó: Fejérvári Dóra