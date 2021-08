Alig ismerjük a természet ajándékát: mutatjuk, mi mindenre jó ez a csodaszer

A tavalyi év után idén sem kedvezett az időjárás a méztermelésnek, bár területileg megoszlott, hogy melyik méztermő vidéket hogyan érintették az elhúzódó korai fagyok: a legnagyobb károkat Nyugat- és Dél-Magyarországon szenvedték el a méhészetek, Kelet-Magyarország és az Észak-Alföld ebben most szerencsésebbnek bizonyult.

A kedvezőtlen időjárás miatt a szokásos évekhez képest összességében 50-60 százalékkal kevesebbet pörgettek a méhészek. A kevesebb méz egyes esetekben 20-30 százalékos áremelkedéshez vezetett. Az akác kilója 2020 januárban 1900-2000 forint volt a piacokon, most nagyjából 2500-2900 forint, s az 1800 forintos hárs legalább 2300 forintra drágult, egyes helyeken 2800 forintot is kérnek érte. A vegyes, a repce- és a napraforgóméznél is legalább 20 százalékos áremelkedés figyelhető meg. A mostani helyzetet figyelembe véve előfordulhat, hogy a vásárlók kedvenc portékájukból áprilisban már alig találnak a piacokon. Lesz méz, ám könnyen bekövetkezhet, hogy az akácból a mostaninál is lényegesen kevesebb

- mondta el korábban Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke a HelloVidéknek.

A méztermelés mellett ugyanakkor egyre nagyobb hangsúlyt kap a virágpor begyűjtése és értékesítése, egyre több méhészet foglalkozik ezzel is a különböző mézfajták termelése mellett. A méhek által begyűjtött virágpor ugyanis még a méznél is koncentráltabban tartalmazza a természet áldásait, és igazi csodaszer, amit az anyatermészet laboratóriumában a rendelkezésünkre bocsátott, csak rajtunk múlik, hogy élünk-e vele.

Sokan keresik és vásárolják a nyers és a szárított virágport, amit nem is csodálok, én is csak szuperlatívuszokban tudok beszélni róla. Az egyik visszatérő vevőm a nagymamájának viszi rendszeresen, de fiataloknak is nagyon ajánlott a fogyasztása, hisz szinte mindenre alkalmazható, egyfajta esszenciája azoknak a mikroanyagoknak, amelyeket a méz is tartalmaz. Nem tűnik olcsónak, pedig elég belőle reggelente egy mokkáskanályni, tehát igazából rendkívül kedvező ár-érték arányát tekintve, ráadásul sokkal olcsóbb, mint a sok gyógyszer, amit az emberek össze-vissza szednek a különböző bajaikra, ráadásul természetes anyag, tehát káros mellékhatása sincs

- mondta el Porcsin István hajdúnánási méhész, aki rendszeres begyűjti és értékesíti a virágport is.

A nyers termelői virágpor ára 1 300 Ft és 6 600 Ft között mozog.

Mi a virágpor és milyen szerepet játszik a méhek életében?

A nyers virágpor a kaptár egyik legkomplexebb eledele, kutatók világszerte az egyik legtisztább élelmiszernek tartják. Már az ókori egyiptomiak és kínaiak orvosságként és a szervezet egészségének fenntartására használták. Napjainkban a nyers virágpor jótékony hatásait számos klinikai és laboratóriumi kutatás támasztja alá.

A virágpor nem más, mint a méhek által különböző növényekről összegyűjtött pollenszemek összessége. A dolgozó méhek virágról virágra járnak, a lábaikra ragasztják a pollenszemeket, amelyek a repülés során így nem tudnak leesni róluk. A méhek általában mindig több pollent gyűjtenek, mint amire szüksége van a kolóniának, így a méhészek egy speciális eszköz segítségével „leverik” a méhek lábáról a virágport, amikor azok bemennek a kaptárba. Az a nyers virágpor tehát, amit megvásárolunk, egyenesen a méhek „kosarából” származik.

A virágpor a méhek egyik fő tápláléka, ami biztosítja számukra a megfelelő fehérje, vitamin és nyomelem forrásokat is. A nektár és a méz a szükséges szénhidrátforrásuk, de azok nem teljes értékű táplálékok a számukra, ezért van szükségük a virágporra.

A virágport gyűjtő méhek különböznek a nektárgyűjtő társaiktól. Ezek a dolgozók olyan növényeket keresnek, amelyek pollenje táplálékban gazdag és könnyen hozzáférhető. Ezek a növények nem feltétlenül egyeznek meg a nektárt biztosító növényekkel.

A méz használatával ellentétben a virágpornak nincs olyan régre nyúló hagyománya. A manapság közismert formájában a második világháború környékén kezdett elterjedni a használata.

Szupertáplálék természetes forrásból

A méhek által gyűjtött virágpor a növény hímivarsejtjeinek reproduktív részeiből áll, ami így magas koncentrátumban tartalmaz tápanyagokat. Miután a hímivarsejteket tartalmazó virágpor megtermékenyíti a bibét, az így kapott magokban benn van az összes genetikai anyagot és tápanyagot, ami az új növény kifejlődéséhez szükséges.

A nyers virágpor tápanyagösszetétele

Ha a nyers virágpor tápanyagtartalmát tekintjük, akkor fehérjetartalma kiemelkedően magas, tömegarányosan 12-40%-át is kiteheti összsúlyának. A pollenfehérje teljes és kiegyensúlyozott aminosav (fehérjéket alkotó kémiai egység) spektrummal rendelkezik, így fehérjeforrás szempontjából kiváló az emberek, a legtöbb emlősállat és a madarak számára.

A nyers virágpor tartalmaz minden vitamint, amit ismerünk, különösen gazdag pantoténsavban (B5 vitamin), B2- és B3-vitaminokban. Továbbá több mint 25 féle nyomelem található meg benne, ami fedezi az emlősállatok napi nyomelem szükségletét. Azonban az ember kalcium és magnézium szükségletét ez a mennyiségű koncentráció nem tudja fedezni.

A virágporszemek 5-10 %-ban olajokból állnak, amelyek elengedhetetlenek a méhek egészségének megőrzéséhez, több szabad zsírsavat és foszfolipidet tartalmaznak, mint pl. triglicerideket (ez felelős a vérereket elzáró lerakódások kialakulásáért). Összehasonlításképp a növényi olajok 90%-ban tartalmaznak triglicerideket. A virágporban található trigliceridek ezzel szemben többszörösen telítetlen és egyszeresen telített zsírsavak, így étkezési szempontból tökéletes választást jelentenek különösen a szív- és érrendszeri problémákkal küzdőknek. Fontos megemlíteni, hogy egyes növények pollenjei gazdagok omega-3 zsírsavakban, ilyenek például a kukorica, fűz, káposzta és brokkoli.

Függetlenül attól, hogy hol gyűjtötték őket a méhek, a nyers virágpor gazdag karotinoidokban, flavonoidokban, fitoszterolokban és antioxidánsokban. Ezen vegyületek segítik a méregtelenítést valamint antivirális, antibakteriális, antiallergén, gyulladásgátló és antimutagén anyagként viselkednek. A friss, nyers virágpor továbbá tartalmaz még enzimeket, koenzimeket, és hormonokat is (beleértve a növekedési hormonokat).

A virágpor élettani hatásai:

1. Energiával tölt fel, kiváló vérszegénységre

A nyers virágpor szervezetünk számára egy valódi kiegyensúlyozó élelmiszer, ami energizál és lendületbe hoz. A benne található szénhidrátok, fehérjék és B-vitaminok energiát kölcsönöznek a nap minden szakaszában. Segít felerősíteni a legyengült szervezetet és a vérszegénységet, gazdag vitamin- és ásványi anyag tartalmának köszönhetően. Kiváló erősítő úgy a gyermekek, mint az idősebbek számára, illetve azoknak, akik állandó stressznek vannak kitéve, vagy lábadoznak.

2. Erősíti az immunrendszert, illetve megelőzi a hűlést és megfázást

A nyers virágpor antiszeptikus és antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik, megvédi a szervezetet a vírusos megbetegedésekkel szemben. Erősíti az immunrendszert, hozzájárul a szervezet méregtelenítéséhez, egyensúlyba hozza a sejtek anyagcseréjét. Így kitűnő segítséget nyújt a hörghurut, köhögés és az influenza elleni küzdelemben is.

3. Szabályozza az emésztést

Egy kevésbé ismert tény, hogy a nyers virágpor egy növényi probiotikum, ebből kifolyólag az emésztési funkciók tökéletes szabályozója. A legújabb mikrobiológiai laboratóriumi kutatások kimutatták, hogy a nyers virágpornak jelentős lactobacillus és bifidobacterium tartalma van, amely a méhek gyomrából származik. Ezek hasznosak emésztőrendszerünk számára, mivel hozzájárulnak a természetes flóra helyreállításához.

A nyers virágpor több típusú élesztőt tartalmaz, amelyek megvédik a bélrendszert egyes gombás fertőzések ellen. Komplex összetételének köszönhetően a nyers virágpor helyreállítja a bélflórát, megakadályozza a vastagbél gyulladásos megbetegedését, támogatja a máj helyes működését, illetve normalizálja a koleszterin- és trigliceridek szintjét.

4. Segít az allergiák kezelésében

A szél szállította virágporral ellentétben a rovarok által szállított virágpor, vagy entomofil pollen, nem okoz allergiát. A nyers virágpor rendszeres fogyasztásával a pollenallergia akár 20-40%-kal csökkenthető. A Denver-Coloradoból származó Dr. Leo Conway arról számolt be, hogy betegei 94 százalékánál az allergia tünetei teljesen megszűntek a virágpor fogyasztásától.

5. Javítja a fizikai teljesítményt

A nyers virágpor egy hatékony izomerősítő, növeli a terheléssel szembeni ellenállóképességet, és javítja a fizikai teljesítményt, ezért a sportolók is fogyasztják, hogy növeljék állóképességüket, sebességüket és energiaszintjüket.

6. Védi a légutakat

A nyers virágpor az egyik leggazdagabb szelénforrás, kiváló antioxidáns- és méregtelenítő hatású. A benne található nagy mennyiségű antioxidáns gyulladáscsökkentő hatással van a tüdő szöveteire, így megvédi a légutakat, ezáltal enyhíti az asztmás tüneteket is.

7. Segíti a szív- és érrendszert

Egy másik fontos összetevő, ami a nyers virágporban jelen van, a rutin, más néven P-vitamin, tulajdonképpen egy antioxidáns hatású bioflavonoid, ami létfontosságú a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedőknek. Ez segít megerősíteni a hajszálereket és vérereket, javítva így a keringési problémákat.

8. Késlelteti az öregedés jeleit és megtartja a haj és körmök egészségét

A nyers virágpor jelentős mennyiségű antioxidánst tartalmaz, ezáltal lassítja a szervezet öregedési folyamatait. A nyers virágpor a kozmetikai pakolások igen értékes összetevője, megvédi a bőrt a káros napsugárzástól, fokozza a véráramlást a bőrben, megakadályozza a kiszáradást, hidratál, és segít a ráncok kisimulásában.

9. Segít a prosztata betegségeknél alkalmazott klasszikus kezelések elviselésében

Nagy mennyiségben tartalmaz B, E és C-vitaminokat, többszörösen telítetlen zsírsavakat, antioxidánsokat, polifenolokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket, ezért segít a prosztata betegségeknél alkalmazott klasszikus kezelések elviselésében, és a gyulladás csökkenésében.

10. Serkenti a termékenységet

Folsav (B9-vitamin) tartalmának köszönhetően a fűzfa nyers virágpora serkenti a termékenységet, és segíti megóvni a magzatot a terhesség alatt. Emellett fenntartja a potenciát és növeli a libidót.

A függőségben szenvedő (alkohol, drog) betegek virágporos kúra alkalmazása mellett könnyebben mondanak le függőségük tárgyáról, ugyanis a virágpor képes helyreállítani a szervezet kémiai folyamatait.

A virágpor fogyasztása terhesség alatt is ajánlott, igen jó hatással van mind az anya szervezetére mind a magzat fejlődésére. Természetesen terhességet megelőzően is érdemes fogyasztani, ugyanis az esetek többségében azért nehézkes a fogantatás, mert a szervezetből hiányoznak a megfelelő tápanyagok.

Az allergia és a virágpor

Némely pollen szaporodása a szél által történik, ezeknek jellemzően könnyű a súlya, és annyira kicsik, hogy észre sem vesszük, amikor a levegőben nagy mennyiségben keringenek. Ezek a szél által felkapott pollenek felelősek a pollenallergiáért. Ily módon szaporodik például a parlagfű is.

Tévedés azt hinni, hogy aki allergiás a virágporra, az a mézre és a többi méhészeti termékre is feltétlenül túlérzékeny. Ez mindössze csak a betegek 5-10 százalékára igaz. Egyáltalán nem törvényszerű tehát, hogy annak, aki kellemetlen tüneteket produkál a pollentől, a méhészeti termékektől is tartózkodnia kell. Megelőzési célzattal, vagy azért, mert valamilyen virágporra allergiás, senkinek sem kell lemondani a méz vagy a fogyasztásáról. Kizárólag abban az esetben, ha már korábban jelentkeztek a tünetek

- tanácsolja dr. Balogh Katalin allergológus.

Az a virágpor, amelynek súlya nehezebb, és állaga ragacsos, rendszerint a rovarok segítségével szaporodik, amikor azok virágról virágra szállnak. A méhek az ilyen fajta virágpollent gyűjtik össze, viszont ennek a pollennek a rendszeres fogyasztása enyhítheti a fent említett allergia tüneteit és a szénanáthát.

A virágporban megtalálható a kvercetin nevű flavonoid, ami megakadályozza a szervezetben az allergia kialakulásáért felelős anyagok termelődését. Olyan esetekről is tudunk, ahol a virágpor rendszeres fogyasztása megszüntette a pollenallergiát. A kvercetin értékes továbbá az asztma, a krónikus obstruktív tüdőbetegség, a hörghurut, orrmelléküreg-gyulladás kezelésében is.

Vannak, akik arra esküsznek, hogy az immunterápián alkalmazott allergia injekciók helyett napi egy teáskanál virágpor alkalmazása ellenállóbbá teszik őket a közelgő allergiaszezonra. Gyakori tanács a szénanátha kezelésére, hogy a betegségben szenvedő a környékén megtalálható virágport fogyassza, mert így a saját környezetében lévő allergiát kiváltó pollenekkel szemben erősíti magát. Bár a virágpor valóban segít az allergia kezelésében, nincs rá bizonyíték, hogy kiválthatná az allergia injekciókat, vagy hogy a helyben termelt virágpor jobban hat, mint más területről származó társa.

Allergia vagy szénanátha szezonban meg lehet háromszorozni a napi virágporadag bevételt, érdemes mellé propoliszt és sok C-vitamint is fogyasztani, ezek együttes hatása hatékony a pollenallergia kezelésében.

Fontos megjegyezni, hogy a méhtermékek fogyasztása egyes emberek esetén heves allergiás reakciókat válthatnak ki. Ezek idővel egyre rosszabbak lehetnek, ebben az esetben sajnos a virágporos kezelés nem fog javulást kiváltani.

A nyers és száraz virágpor közötti különbség

A nyers virágpor nincs feldolgozva, így abban a természetes alkotók nem roncsolódnak, minden fent leírt pozitív élettani hatása megmarad. A száraz virágpor a szárítási eljárásnak köszönhetően ezzel ellentétben veszíthet tápanyagértékéből, és lassabb lehet a felszívódása.

A nyers virágport mindenkor tároljuk lefagyasztva. Fogyasztása közvetlen a fagyasztóból történjen, nem fogjuk azt tapasztalni, hogy a szemek összefagynának, és különösebben hidegnek sem fogjuk érezni, ugyanis nedvességtartalma nincs akkora, hogy megfagyjon. Viszont szobahőmérsékleten tárolva megromolhat.

Virágpor fogyasztása

A nyers virágport önmagában, illetve joghurttal vagy gyümölcssalátával fogyaszthatjuk a nap első felében, viszont a leghatásosabb éhgyomorra megenni egy kiskanálnyit belőle. A virágpor íze függ a szezonálisan virágzó növények összetételétől, így íze lehet keserűbb vagy édesebb, de ez nem változtat az értékén.

Az ajánlott napi adag:

gyermekeknek 1 teáskanál/nap (5 g)

felnőtteknek 1 evőkanál/nap (15 g).

A minél jobb hatás érdekében ajánlott 7 hetes kúrákat tartani évente kétszer: tavasszal és ősszel. A nyers virágpor fogyasztható az év bármely szakában korlátozás nélkül.

