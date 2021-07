Ez történik a testeddel, ha minden nap eszel mézet: esküsznek rá a szakemberek

Ahogy arról beszámoltunk, nehéz évet zártak ugyan tavaly a méhészek, de volt elég méz Magyarországon, a méztermés és a tartalékok a mintegy 10 ezer tonna körüli belső fogyasztást a gyengébb eredmények ellenére is fedezni tudták. Az elmúlt öt év átlagos mézhozama 20 és 32 ezer tonna között volt, az utóbbi években csökkenő trend mellett. 2020 a kedvezőtlen időjárási körülményei miatt az átlagostól elmaradó, 14 ezer tonna méztermést eredményezett.

Az ágazat évek óta küzd a klímaváltozás hatásaival, az enyhe telek után hideg tavaszok jönnek, és a tavaszi esőzések is rendre elmaradnak. Idén már erősen megmutatkozott, hogy baj van, január közepére megcsappant a hazai mézkészlet. A szakemberek éppen ezért azt tanácsolták: a rendszeres mézfogyasztók jól teszik, ha bespájzolnak a kedvenc fajtákból. Akácmézből tavaly a korábbi évek mennyiségének nagyjából negyede volt, de repcéből is jóval kevesebbet pörgettek a méhészek. Idén sok termelő a maradék készletet osztják be.

Miért fogyasztunk egyre több mézet?

Minden méz - igazi méz! - rendkívüli hatással van az emberi szervezetre. Olyan összetevőket tartalmaz, amelyek ebben a formában semmi másban nem lelhetőek fel, sok százféle mikromennyiségű anyag. A méz a természet varázsa, nagyon komplex, a szerves anyagok közül rengeteget nem is tudtak még detektálni belőle, nem is tudják még, mi is az. Sok értékes eleme van, és az emberiség története során mindig ott volt mellettünk, az immunrendszerünk támaszaként, ahogy a természetből származó egyéb nyers élelmiszerek. A méz olyat tud, mindegy, melyik fajta, amit semmilyen más, mesterséges anyag nem. Manapság azonban már nincs ott mellettünk, elveszítettük vele a kapcsolatot, a mindennapjainknak már nem szerves része

- mondta korábban Takács Fulmer Ferenc a HelloVidéknek.

A szakemberek szerint a méz, azaz a méhek által a növényi nektárból vagy élő növényi részek nedvéből, illetve növényi nedveket szívó rovarok által az élő növényi részek kiválasztott anyagából gyűjtött természetes édes anyag, amelyet a méhek begyűjtenek, saját anyagaik hozzáadásával átalakítanak, raktároznak, dehidrálnak, és lépekben érlelnek, számos pozitív élettani hatással bír.

Fogyasztása abszolút indokolt lehet a vegyes, változatos táplálkozás jegyében, de azzal is tisztában kell lennünk, hogy ezek a pozitívumok, amikről a mézet illetően olvashatunk, sokszor túlzó mértékben, felnagyítva kerülnek megjelenítésre, túlmisztifikálva a méz hatásait

- magyarázza Abonyi Orsolya dietetikus, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének Kommunikációs Bizottságának tagja.

De akkor miért is érdemes fogyasztani?

A szakember szerint nagy mennyiségben tartalmaz ún. invertcukrot (fruktózt és glükózt), összes cukortartalma 80% körüli, így jó azonnali, természetes energiaforrás lehet. B-vitaminok, C-vitamin forrása, kálium, calcium, magnézium, és vas is található a mézben. Jellegzetes színét, ami fajtánként és bizony évjáratonként is változik, flavonoidtartalmának köszönheti, így antioxidáns hatással is bír.

Meglepő lehet, de a méz hidrogén peroxidot is tartalmaz, így baktériumölő hatása is lehet, de ezt egy benne található, peroxidáz nevű enzim hamar le is bontja, ezért ez a hatás csak minimális lesz. Tehát sok féle, hasznos, bioaktív anyag található a mézben, de ez egyrészt fajtánként változik, másrészt összességében csak csekély mennyiségben

- hívja fel a figyelmet Abonyi Orsolya, aki kitért arra is, hogy ugyan a méznek számtalan jótékony hatása van, viszont vannak, akiknek nem ajánlott a fogyasztása.

Nagyon fontos, hogy egy éves kor alatt nem szabad mézzel, mézet tartalmazó étellel kínálni a kicsiket, mert esetlegesen tartalmazhat Clostridium botulinum által termelt toxinokat, ami károsíthatja az idegrendszert. Cukorbetegség esetén sem javasolt a mézfogyasztás, hiszen hozzáadott cukorként a kerülendő élelmiszerek közé tartozik. Fruktóz malabszorpció, azaz felszívódási zavar esetén sem szabad mézet fogyasztani, a méz nagy mennyiségben tartalmaz fruktózt, és a méz fajtájától függően a pollenallergiások is legyenek körültekintőek! A méz állati eredete miatt vegán táplálkozás esetén sem fogyasztható

- magyarázza a szakember.

Akinek nem tartozik a fent említett kivételek közé, annak viszont érdemes lehet mézet fogyasztani cukor helyett. Ahogy a szakértő monjda, amíg a finomított cukor 100%-ban egyszerű, gyorsan felszívódó szénhidrát, glükóz, és fruktóz (szacharóz) forrása, addig a méz, ha kis mennyiségben is, de számos egyéb, hasznos, biokatív anyagot tartalmaz.

De ne feledkezzünk meg róla, hogy energiatartalmuk majdnem ugyanannyi, így a túlzásoktól ódzkodva, a mértékletesség elvét mindig betartva élvezzük a mézek jellegzetes, édes-savas ízét

- teszi hozzá Abonyi Orsolya dietetikus.

Címlapkép: Getty Images