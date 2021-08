Nem olcsó mulatság, de igazi csodaszer: rengeteg mindenre jó a méhpempő

A méhészeti ágazat idén sikerrel vette az akadályokat, és valahogy túlélte a hosszan elhúzódó kora tavaszi fagyok okozta károkat, de bizonyos mézfajták nagyon megsínylették az időjárást, így alig van belőlük országosan, ezért pedig nagyon megemelkedtek az árak. Így járt az akác, a hárs, de a repceméz sem idén döntött csúcsot, ami a mennyiséget illeti, mert a minőségre szerencsére nem lehet panasz, írtunk róla korábban.

Porcsin István hajdúnánási méhész megosztotta velünk az aktuális felvásárlói mézárat is, hordósan 2300-2500 forintért veszik meg a termelőktől a kereskedők az akácmézet, és bár a köztudatban nem így szerepel, de a multiknál sokkal drágábban kapható mint a termelői piacokon a termelőnél. Míg a hiper- és szupermarketek polcain kilónként 4500 forintot is elkérnek a mézért, a méhészek 3500 Ft körüli áron értékesítik személyesen az árut, legyen szó akácról, hársról vagy selyemfűről, ráadásul a bolti minőség sok esetben meg sem közelíti a termelőtől közvetlenül megvásárolt méz minőségét.

De mi a helyzet a méhpempővel?

Mivel a méhpempőnek gyakorlatilag nem a mézhez, hanem a méhekhez van köze, így az előállításukkal foglalkozó méhészetek idén is rendelkeznek megfelelő mennyiséggel ebből a nem olcsó, de szinte mindenre jó csodaszerrel. Grammonként 150-300 forintért juthatunk hozzá a tiszta és természetes méhpempőhöz, ha valaki jóval olcsóbban kínálja, ne dőljünk be az ajánlatnak, és csakis megbízható méhészetektől vagy internetes webshopokból vásároljunk!

Méhpempő kinyerése

A méhpempőt a fiatal dolgozók garatmirigye termeli, azA legtöbb méhészet hobbiméhészet, és nem foglalkozik ilyen aprólékos munkával. A pempőzéshez különféle speciális eszközökre is szükség van.

A pempőzéshez eltávolítják a családból az anyát, és anyabölcső-kezdeményeket adnak, benne anyaálcákkal. A pempő kinyeréséhez az álcákat három nap után el kell távolítani. Egy család egy szezon alatt körülbelül 500 g méhpempő termelésére képes. A pempőt azért az anyabölcsőkből nyerik, mivel ezekben található belőle a legtöbb, és a dolgozólárvák azonnal el is fogyasztják a méhpempőt, amit kapnak. A méhpempő begyűjtéséhez steril körülményekre van szükség; csíramentes környezetben, steril üvegedényben kell tárolni, fénytől, hőtől és levegőtől védett helyen, 2 °C hőmérsékleten. A méhpempőhöz tartósítás céljából lehet adni mézet vagy viaszt is.

Királyi csemege

A méhpempő kizárólag a királynő tápláléka, attól kezdve, hogy kikel, egész életében ezt fogyasztja. Élete első három napjában a méhkaptár összes lakója méhpempővel táplálkozik, de amelyik lárvából nem lesz királynő, azoknál az étrend megváltozik. A harmadik nap után a dolgozók és a herék lárvái nektár-keveréket, azaz vízben feloldott mézet és virágport fogyasztanak, míg a méhkirálynő lárvája továbbra is méhpempővel táplálkozik.

Így táplálja a méhcsaládot a méhpempő

Nem kétséges, hogy a méhpempő különleges étrendkiegészítő kivételes tulajdonságokkal. A méhherék és a dolgozók nyáron 4-6 hétig, míg télen maximum 5-6 hónapig élnek, ezzel szemben a méhkirálynő átlagos élettartama 3-4 év közölt mozog, sőt időnként akár 5 évig is elélhet. A méhkirálynő különleges képességekkel rendelkezik. Egy nap alatt képes annyi petét lerakni, mint amennyi a saját súlya. Az összes méh közül csak neki van női szaporítószerve, 16 nap alatt kel ki, míg a dolgozók 21, a herék pedig 24 nap alatt.

A dolgozó lárvája élete első öt napja alatt, amelyből három napig csak kizárólag méhpempőt fogyaszt, ezerszeresére növeli a súlyát, a királynő lárvája, amely végig méhpempőt fogyaszt, több mint kétezer-szeresére nő.

Mi is begyűjtjük a méhpempőt, ehhez dajkacsaládokat állítunk be. Nálunk a méhpemgő ára 200 Ft grammonként, és a legkisebb kiszerelés a 25 gr-os tégely. Ebből egy hatásos kúrához két tégelyre lenne szükség, mert a szakértők szerint a 30 napos kúra az igazi, én is ezt tapasztaltam magamon. Egyetlen tégely 10-12 napra elég mennyiséget tartalmaz, de természetesen ezt is érdemes elfogyasztani, hisz különleges valami a méhpempő, fejleszti az izomzatot, segíti az immunrendszert, rengeteg enzimet, vitamint tartalmaz, ami csak benne fordul elő így a természetben. Jómagam rendszeresen eszem őszi kúraként, és évtizedek óta nem tapasztaltam a megfázás vagy az influenza semmilyen tünetét magamom, pedig piacoztam mindig rossz időben is egész napokat. Van sok vevőm, aki rendszeresen visszajár, viszik a mézet és a pempőt, közülük sokan meddőség ellen, termékenység segítésére szedték, és boldogan mesélik, hogy összejött a gyermekáldás

- mondja el tapasztalatait a szakolyi méhész, Rácz Bálint.

A méhpempő olyan anyagokat tartalmaz, amelyekből a szervezet könnyen épít hormonokat. Éppen olyat, amilyenre szüksége van. Ha kell ösztrogént, ha kell tesztoszteront, ha kell akkor progeszteront, pajzsmirigyhormonokat vagy éppen inzulint.

A méhpempő összetevői

A méhpempő egyedüli forrása az acetilkolinnak és a 10-HDA savnak, továbbá tele van B-vitaminokkal, melyek mind döntő szerepet játszanak az idegrendszer működésében.

A következő tényt tudományos megalapozottsággal ki lehet jelenteni: a méhpempő a jelenleg ismert egyik leghatékonyabb idegrendszer vitalizáló anyag a földön.

A méhpempő erősíti az immunrendszert, jelentősen képes csökkenti az LDL koleszterin szintet és annak oxidációját, csont és izületi problémáknál igen jó hatásokat produkál és fiatalítólag hat a bőrre és a hajra is.

A méhpempő egy életelixír, melyet megfelelően alkalmazva, jelentősen hozzájárulhatunk egészségi állapotunk javulásához vagy a már meglévő jó egészség fenntartásához.

Meddőség ellen méhpempővel

A friss tiszta méhpempőt a legtöbben meddőségi problémák esetén szedik hazánkban is. Mind a hölgyek mind a urak szervezetét képes megtámogatni abban, hogy a megtermékenyülés megtörténjen.

A hölgyek szervezetében a méhpempő segít megemelni a progeszteron szintet, miközben visszaszorítja az ösztrogént, illetve csökkenti a PMS tüneteit is.

Férfiaknál növeli a tesztoszteron szintet, mely kulcsfontosságú a magasabb és mozgékonyabb spermák elérése érdekében.

A méhpempő igazi csodaszer

A tiszta méhpempő különleges anyag, az összetétele körülbelül a következő: 66%-ban víz,15%-ban szénhidrátok, 13-18% között fehérjék, 3-6% között zsírsavak, 1,5% körül ásványok. Ezen túlmenően vitaminokat, acetilkollint és 10 HDA savat tartalmaz. Ez utóbbi két anyag, szinte csak a méhpempőben fordul elő természetes formában.

Acetilkolin: a középső és perifériás idegrendszer neurotranszmittere: ennek az anyagnak köszönheti a méhpempő az idegrendszerrel kapcsolatos összes betegségre való jótékony hatását

a középső és perifériás idegrendszer neurotranszmittere: ennek az anyagnak köszönheti a méhpempő az idegrendszerrel kapcsolatos összes betegségre való jótékony hatását 10-HDA Sav : egy vírusölő és antibakteriális anyag. A 10-HDA sav a méhpempő biológiai markere, mivel csak benne fordul elő ez az anyag, sokoldalú immunrendszer-szabályozó

: egy vírusölő és antibakteriális anyag. A 10-HDA sav a méhpempő biológiai markere, mivel csak benne fordul elő ez az anyag, sokoldalú immunrendszer-szabályozó B-vitaminok: a méhpempő minden B-vitamint tartalmaz. Legjelentősebb mértékben a B5 vitamint, vagyis pantoténsavat, amelyet antistressz vitaminnak is neveznek.

Összes tápanyag, amit a méhpempő tartalmaz még: szénhidrátok, proteinek, peptidek, aminosavak, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilananin, treonin, triptofán, valin, zsírsavak, kalcium, réz, vas, magnézium, foszfor, kálium, szilícium, nátrium, kén, A-vitamin, C-vitmain, D-vitamin, E-vitamin, az összes B-vitamin, acetilkolin és 10-HDA sav.

Tárolása, fogyasztása

A méhpempő nagyon érzékeny anyag, begyűjteni májustól augusztus végéig lehet, a tartósítására pedig különös gondot fordítanak a méhészek. A méhpempő huzamos ideig szobahőmérsékleten tartva tönkremegy, elveszti ha­tását. Elraktározására legmegfelelőbb hőmérséklet 0°-tól +5 C°- ig, vaygis a hűtőszekrény klímája. Ebben a formában 1 évig őrzi meg hatékonyságát, azután fokozatosan veszít belőle. Amennyiben nem napi fogyasztásra használjuk a méhpempőt, vagy nagyobb mennyiséget tárolunk, akkor mélyfagyasztott (-20C°) állapotban akár 10 évig is tárolhatjuk, légmentesen, levegőtől elzárt állapotban.

A méhpempőt mézbe vagy gyümölcsös turmixokba keverve is fogyaszthatjuk, viszont meleg folyadékkal ne keverjük. Mézbe is tehetjük, úgy is fogyaszthatjuk, különösen, ha nem kedveljük az ízét, vagy ha valamilyen oknál fogva hűtőn kívül szeretnénk tárolni.

Konzerválás mézben

A méhpempő tartósításának egyszerű és megfelelő módja a mézben való elhelyezés, főleg akkor, ha kisebb mennyiséget tárolunk. A méz régi időktől fogva ismert tartósító anyag. Méhpempő tárolására a már kristályos formája a legalkalmasabb. Ha pempőt friss mézbe keverünk, idővel annak felszínére kerül kisebb fajsúlya miatt, ott pedig habréteget képez, így leve­gővel érintkezhet, és veszít értékes tulajdonságaiból. Ezért, ha van rá mód a Méhpempő konzerválását kristá­lyos mézzel végezzük. További előnye, hogy az elkevert pempőt egyenletesen elosztva tartja, nem engedi annak utólagos kiválását, így, ha megfelelően van elkeverve, egyenletes adagolást biztosít (ajánlatos azért pár hetente átkeverni). A hűtőszekrény leghidegebb részébe helyezve rövid idő alatt a méz kikristályosodik. Abban az esetben, ha csak friss mézzel rendelkezünk, helyezzük néhány napra a hű­tőszekrénybe. Tehát 10-25 g méhpempőt 500 g kristályos mézbe keverjünk el. A mézbe kevert pempő közkedveltségnek örvend, mert

