Zsebbenyúlós finomság, de megéri: ezért olyan egészséges a gesztenyeméz

Minden mézfajta rengeteg természetes és rendkívül értékes anyagot tartalmaz, így hozzájárul az egészséges immunrendszer fenntartásához. De mit tud a gesztenyeméz, mitől ennyire különleges? – Erre a kérdésre kerestük a választ Kovács György ólmodi méhésszel, aki jellemzően hárssal keverve készíti ezt a folyékony aranyat. Így kevésbé kesernyés az íze – de ne szaladjunk ennyire előre.

A nyugati határszélen, Kőszeg közelében élő Kovács György 12-13 éve foglalkozik aktívan méhészettel. 30 családdal kezdte, mostanra 120 méhcsaládra bővült az állománya. Bio minőségben állít elő mézet. Készít fajtamézeket is, de egyik különlegessége épp a Kőszegi-hegységben őshonos gesztenyefának köszönhető, de már az se szokványos, ahogy ő egyáltalán méhész lett:

Nálam igencsak furcsán, épp fordítva alakult a dolog, mit általában lenni szokott. A fiam 16 éves korában elkezdett méhészkedni, aztán egyszer csak megunta, és rám bízta, hogy adjam el a családokat. Jött a tél, de nekem nem sikerült eladni őket, ottmaradtam a méhekkel, és a gonddal, hogy teleltetni kéne őket. Fogalmam sem volt, hogy álljak neki! Hívtam segítséget, de nem nagyon találtam, így ástam bele magam a méhészkedésbe. Aztán, ahogy sikeresen kiteleltek a családok, úgy buzdultam fel magam is, végül nem adtam el egy családot sem, átvettem őket. Belejöttem, 30-al kezdtem, jelenleg 120 családom van

– mesélte Kovács György.

Helyileg Ólmodon, egy Kőszeg melletti zsákfaluban élnek. Hat éve Debrecenből költöztek ide a családjával, a méheket is áthozták az egyik országrészből a másikba. Ahogy Kovács György hozzátette – elsősorban a méhek miatt jöttek el:

Ha úgy vesszük klímamenekültek vagyunk. Ha a keleti országrészben mezőgazdaságból akar megélni az ember, az egyre keservesebb. Sokkal, de sokkal kevesebb arrafelé a csapadék, nem úgy virágoznak a fák és a növények sem, ezért jöttünk el. Itt a nyugati országrészen viszont nincs olyan időszak, amikor valami ne virágozna, mindig van hova kiengedni a méheket.”

– tette hozzá Kovács György, aki még elmesélte, hogy jövőre szeretné bővíteni az állományt: 150 családra.

De nagyon nehéz, mert nem nagyon van segítségem, akivel dolgozhatnék. Azt mondják, 60-80 családot tud egy ember rendesen ellátni. Ez most az egyik legnagyobb gondom.

Minden környéknek más és más a méze

Minden méhésznek – tette hozzá Kovács György méhész – speciális méze van:

Nincs két egyforma méhlegelő, az, hogy az adott területen épp mik virágoznak, mindenhol nagyon más, ezért minden méhésznek más ízű a méze. Viszont nálunk Ólmodon olyan az összetétele, hogy minden mézünk különlegesebb ízvilágú.

Mint általában minden magyar méhész, ő is készít akácmézet. Az akác jellemzően 10 napig virágzik. Náluk idén sem fagyott el, pedig az országban szinte alig volt méhész, akinek ekkora szerencséje volt, de nekik lett idén is akácmézük. A különböző fajtamézek között az egyik specialitása a gesztenyeméz, amit a méhek hárssal kevernek, mert náluk a méhlegelőnkön együtt van jelen a kettő. A gesztenyemézet csak az ország bizonyos területein lehet készíteni, ahol nagy tömegben találni szelídgesztenyefát. Ahogy Kovács György még mesélte, van egy 100 éves méhészkönyve, már abban is úgy említették meg, hogy gesztenyeméz szempontjából Kőszeg vidéke, Cák és Velem kiemelt szerepet tölt be. Előfordulási helyei a Kőszegi-hegységen kívül a Visegrádi-és és Budai-hegység, Zala, Őrség, Somogy, Baranya, Börzsöny és a Balaton vidéke. Ráadásul az állománya is – a kártevői miatt - egyre csökken.

A gesztenye a méhész számára azért is nagyon jó, mert az akác után olyan időszakban virágzik, amikor szinte semmi más. Június közepétől 3 héten át látja el virágporral a családokat:

Ha van nagy tömegben virágzó gesztenyefa, az nagyon nagy segítség lehet a méhésznek, mert a méhcsalád csak akkor marad erős, ha folyamatosan a virágpor és a nektár is a méhlegelőn. A gesztenye akkor adja a virágport, amikor az akác már levirágzott, de más még nincs, ezért könnyebb átvészelni ezt az időszakot olyan területeken, ahol van gesztenye. Megindulnak tőle a méhek, nagyon szépen fejlődnek

– tette hozzá a méhész.

Az egyik legtisztább méz készíthető belőle

Igazából a gesztenyeméznél nem is kérdés, hogy bio minőségű-e, magyarázta a méhész, mert jellemzően olyan fáról kerül be, ami erdőben nő, garantáltan senki sem permetezi, tisztán natúr a nektárja is. Nem úgy például, mint a repce vagy a napraforgó esetében.

Állagra sűrű, sárgás- barna, világosbarna, néha zöldesbarna, nem mindig egyforma színű, de színtiszta gesztenyeméz nincs is, mindig keveredik bele más nektár is:

Az viszont érdekes, hogy önmagában, ahol nagy sűrűségben vannak a gesztenyefák, és onnan hordják be a méhek, ott azért szinte csak gesztenyeméz készül. Ez viszont nagyon kesernyés ízű, nem is szokták szeretni, érdekességként meg lehet kóstolni, másfajta nektárral keveredve viszont már roppant finom. De attól is függ, hogy a gesztenye előtt a méhész a megmaradt mézet mennyire pergeti ki a kaptárból, maradt e még előtte benne akác, mert az is kicsit megszelídíti

– mondta el Kovács György

Valóban nagyon karakteres, kissé kesernyés, íze és illata egyaránt gesztenyére emlékeztető. Jellemző még rá, hogy lassan kristályosodik, viszont amiért rendkívül hasznos, az a magas ásványi anyag tartalma.

Drágább is, mint a gyakoribb mézfajták

Egy-egy méhcsalád a gesztenyéről 4-5, jó esetben 8 kiló mézet tud gyűjteni, míg az akácból ennél jóval többet. Ezért is drágább, mint a többi méz. A gesztenyemézért üvegenként 4000-5000 forintot is elkérnek.

Az ára nálunk idén ugyanannyi, mint az akácnak, de mi gesztenye-hárs vegyes mézet készítünk, és általában az akácméz olcsóbb

- magyarázta Kovács György, aki még hozzátette, hogy az idei évben a gesztenyeméz minőségére sincs panasza.

A minősége általában függ a víztartalomtól és a tisztaságától. Van olyan, amikor elhúzódik a gesztenyevirágzás, akár június végén indul be, amikor már a napraforgó is elkezd, és azt is belehordják a méhek, akkor kevésbé lesz tiszta. Idén azonban jó minőségű, szép színű mézet sikerült kipergetni

– közölte végül.

Mire jó gesztenyeméz?

A tisztán gesztenyéből készült méz jellegzetes, markáns ízű, enyhén kesernyés utóízű. Jótékony hatásai miatt hurutos és asztmatikus köhögésre ajánlják, hiszen nyugtatja a nyálkahártyát és amellett, hogy különleges ízt kölcsönöz a teának, tökéletes mézeskalács készítéséhez is. Emellett még azt tartják róla, hogy:

izzasztó,

vérkeringést javító hatású,

jó hatással van a visszértágulatokra,

érgyulladásnál külsőleg is jótékonyan hat,

vérszegénység, kimerültség esetén ajánlott,

fokozza a potenciát.

Címlapkép: Getty Images