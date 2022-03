Zöldebben: több tízezer fából álló méhlegelő erdőt ültetetnek Tolnában + Videó

A Magyar Bankszövetség Zöld Szív programsorozatának részeként 2022 év elején közel négy hektáron, több tízezer fát telepítenek a Tolna megyei Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. területén. A Magyar Bankholding tagbankjai együtt a kezdeményezés egyik legnagyobb támogatói, összesen 11 millió forinttal járulnak hozzá a faültetéshez. A Takarékbank egy látványos, üvegfalú bemutató méhkaptár telepítésével is támogatja a programot, amelybe egy méhcsaládot is vásárolt. A rovarok nemcsak a méhlegelő erdő beporzásában, hanem az erdei iskolába látogató gyerekek edukációjában is fontos szerepet játszanak, fenntartásukról és gondozásukról az erdei iskola méhész végzettségű munkatársa gondoskodik.

A Magyar Bankszövetség kormányzati vezetők bevonásával és a hitelintézetek támogatásával zöld webináriumot is szervez a felelős banki működés bemutatására. A bankszektor 2022. március 21. és 25. között közösségi média kampányt indít, felhívva a figyelmet a környezetvédelem fontosságára, továbbá zöld tanácsokkal is ellátja a bankszektor ügyfeleit.

A Takarék Csoportnál fontosnak tartjuk a klíma védelmét azért, hogy a jövő generációi is élhető, egészséges körülmények között nőhessenek fel, ezért csatlakoztunk a kezdeményezéshez, és ezért segítjük a fiatalok környezeti nevelését is

– mondta a bemutató kaptár átadásakor Hollósi Dávid, a Takarékbank és a Magyar Bankholding agrár és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója.

Egységben a méhekért

A 2020-ban indított Tehetsz méh többet! programmal azt a célt tűzték ki az alapítók és a támogatók – az Agrármarketing Centrum, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület, a Pannon Értéktár, a Pressinform PR és a Takarékbank –, hogy felhívják a figyelmet az élelmiszer-termelésben a beporzás miatt kulcsszerepet játszó méhek ökológiai fontosságára, javítsák a mintegy húszezer család megélhetését biztosító méhészeti ágazat helyzetét, illetve ösztönözzék a hazai mézfogyasztást, és ezáltal segítsék az egészségvédelmet. Az elmúlt másfél évben mintegy ötmillió emberhez jutott el közvetlenül vagy a médián keresztül az üzenet.

A Tehetsz méh többet! program résztvevői számos edukációs online felületet, nyomtatott kiadványt készítettek, emellett méhészportrékkal, filmekkel, rendezvényekkel és sajtómegjelenésekkel segítették a figyelemfelhívást.

A kampány keretében országos óvodai rajzpályázatot is hirdettek, hogy a 3–7 éves gyermekek saját eszközeikkel mutathassák meg, milyen fontosak életünkben a méhek. A pályázaton különdíjat nyerő óvodai csoportot a hitelintézet elutaztatja az Annafürdői Turisztikai és Természetismereti Központba, ahol a gyerekek méhes edukációs programon és mézkóstolón vehetnek részt.

A Tehetsz méh többet! kampányt 2021 decemberében a Nemzetközi PR Szövetség a legjobb közép- és kelet-európai, valamint közép-ázsiai kampánynak választotta az éghajlatváltozás és hatásai elleni sürgős fellépés támogatása kategóriában. A kampány emellett több hazai fenntarthatósági és CSR-díjat is megnyert.

Címlapkép: Getty Images